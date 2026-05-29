Katz-und-Maus-Spiel in Romanen: Warum dieses Prinzip nie an Wirkung verliert

Thriller-Dramaturgie: Warum das Jagdprinzip so beständig ist

Seit es Geschichten gibt, gibt es Jagden. Der Verfolgte, der sich versteckt. Der Jäger, der näher kommt. Die Frage, ob der Abstand reicht. Dieses Grundprinzip ist so alt wie die Menschheit selbst – und es hat bis heute nichts von seiner Wirkung verloren. Nicht weil es neu wäre, sondern weil es direkt an etwas appelliert, das tief im menschlichen Erleben verankert ist: die Urangst vor dem Verfolgtwerden und die damit verbundene, fast körperliche Spannung.

Warum funktioniert das Katz-und-Maus-Spiel in Romanen so zuverlässig?

Das Katz-und-Maus-Spiel erzeugt Spannung, weil es eine klare, aber nie vollständig auflösbare Frage stellt: Wer gewinnt? Diese Ungewissheit hält Lesende in einem Zustand permanenter Aufmerksamkeit. Entscheidend ist dabei, dass keine der beiden Seiten zu stark oder zu schwach sein darf – sobald das Kräfteverhältnis zu eindeutig wird, bricht die Spannung zusammen. Das Gleichgewicht zwischen Jäger und Gejagtem ist das eigentliche Herzstück dieser Dramaturgie.

Was einen guten Gegenspieler ausmacht

Ein Katz-und-Maus-Spiel steht und fällt mit der Qualität seiner Gegenspieler. Das klingt selbstverständlich – ist es aber nicht. Denn viele Thriller scheitern genau hier: Der Antagonist ist entweder zu mächtig und damit unglaubwürdig, oder zu schwach und damit uninteressant. Ein überzeugender Gegenspieler im Roman denkt nicht nur einen Schritt voraus. Er hat Motive, die nachvollziehbar sind, eine Geschichte, die ihn geformt hat, und Schwächen, die er selbst nicht immer erkennt. Und genau diese Schwächen – die er vielleicht lange verborgen hält – sind es, die ihn gefährlich und zugleich menschlich machen. Ein Antagonist ohne Risse ist keine Bedrohung, sondern eine Kulisse.

Dasselbe gilt für die verfolgte Figur. Wer nur flieht, ohne eigene Handlungsmacht zu entwickeln, bleibt passiv – und Passivität ist der Tod jeder Spannung. Die interessanteste Variante des Prinzips entsteht dort, wo die Rollen nicht eindeutig verteilt sind: wo die Gejagte anfängt, selbst zu jagen, wo Jäger und Beute die Positionen tauschen, ohne dass Lesende genau sagen könnten, wann dieser Wechsel stattgefunden hat.

Konfliktstruktur als Grundgerüst der Verfolgungsdynamik

Was das Katz-und-Maus-Prinzip so wirkungsvoll macht, ist nicht das Tempo, sondern die Konfliktstruktur dahinter. Wenn zwei Figuren in einem echten Widerspruch zueinanderstehen – nicht nur als Gut-gegen-Böse-Schablone, sondern als zwei Menschen mit unvereinbaren Zielen und nachvollziehbaren Motiven -, dann entsteht eine Spannung, die weit über die bloße Verfolgungsjagd hinausgeht. Es ist die Spannung zweier Weltsichten, die aufeinanderprallen.

Diese Art von Konfliktstruktur in der Literatur erfordert vom Autor erhebliche Vorbereitung. Beide Seiten müssen durchdacht sein. Beide müssen das Gefühl erzeugen, dass sie unter anderen Umständen hätten gewinnen können. Nur dann sitzt die Frage, die das Genre stellen muss, wirklich tief.

Wenn die Gejagte anfängt zu jagen

Die wirkungsvollste Variante des Prinzips entsteht dann, wenn sich das Mächtigkeitsverhältnis innerhalb der Geschichte verschiebt. Eine Figur, die zunächst nur reagiert, beginnt irgendwann zu agieren. Sie übernimmt die Initiative, auch wenn die äußeren Umstände noch gegen sie sprechen. Dieser Moment – wenn aus der Verfolgten eine Jägerin wird – ist einer der stärksten dramaturgischen Griffe überhaupt. Er überrascht, weil er nicht von außen kommt, sondern aus der Logik der Figur selbst.

Das setzt voraus, dass die Entwicklung der Figur über den gesamten Roman hinweg konsequent vorbereitet wurde. Dieser Wandel darf nicht aus dem Nichts kommen. Er muss verdient sein – durch alles, was die Figur vorher erlebt, erlitten und überstanden hat. Leser spüren es sofort, wenn eine solche Entwicklung aufgesetzt wirkt. Umgekehrt ist kaum etwas befriedigender als der Moment, in dem man als Lesender zurückblättert und erkennt: Die Zeichen waren die ganze Zeit da. Man hat sie nur nicht richtig gedeutet.

Spannung durch Verfolgung: Wie Tempo und Stille zusammenwirken

Ein häufiges Missverständnis: Verfolgungsdynamik bedeutet nicht ununterbrochenes Tempo. Im Gegenteil – die wirkungsvollsten Momente sind oft jene der Stille, kurz bevor etwas eskaliert. Spannung durch Verfolgung entsteht gerade im Wechsel zwischen Druck und Entlastung, zwischen dem Moment, in dem der Abstand wächst, und dem, in dem er wieder kleiner wird.

Was gute Thriller-Dramaturgie in der Praxis auszeichnet:

– Ruhephasen werden nicht als Pause empfunden, sondern als Aufladung – weil Lesende wissen, dass es nicht so bleibt.

– Der Antagonist bleibt auch dann präsent, wenn er nicht direkt auftritt – durch seine Wirkung auf andere Figuren, durch Spuren, durch die Angst, die er hinterlässt.

– Das Tempo variiert bewusst: schnelle Sequenzen wechseln mit langsamen Szenen, die dem Lesenden Zeit geben, mitzufühlen – und dadurch noch tiefer in die Handlung hineingezogen zu werden.

Diese Wechselwirkung zwischen Druck und Raum ist handwerklich anspruchsvoll. Sie lässt sich nicht durch Tricks ersetzen, sondern nur durch ein tiefes Verständnis dafür, was Lesende in einem bestimmten Moment brauchen. Wer dieses Gleichgewicht einmal gefunden hat, merkt: Es ist weniger eine Frage der Technik als eine Frage des Gespürs – dafür, wann eine Geschichte atmen darf und wann sie zuschlagen muss.

Reto Leimgruber und das Gleichgewicht der Kräfte

Reto Leimgruber nutzt in „Die Gladiatrix – Blutprogramm“ die Mechanismen des Katz-und-Maus-Spiels mit erkennbarem Gespür für seine Tücken. Seine Protagonistin ist keine passive Figur, die darauf wartet, gerettet zu werden. Sie ist ein Gegenspieler im Roman mit eigener Geschichte, eigenen Stärken und Verletzlichkeiten, die beide gleichzeitig sichtbar sind. Der Konflikt zwischen ihr und denen, die sie verfolgen, hat eine Tiefe, die über die bloße Verfolgungsjagd hinausgeht.

Leimgrubers persönliches Interesse an starken Frauenfiguren und seine ernsthafte Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten sind dabei keine Dekoration. Sie sind die Grundlage, auf der diese Konfliktstruktur in der Literatur überhaupt erst ihre Wirkung entfalten kann. Ein Katz-und-Maus-Spiel, das wirklich funktioniert, braucht auf beiden Seiten Figuren, die man ernst nehmen muss. Leimgruber liefert das – und schafft damit eine Dynamik, die Lesende nicht so leicht wieder loslässt.

Reto Leimgruber, geboren 1968 in Zürich, blickt auf einen vielfältigen beruflichen Werdegang zurück. Nach seiner Ausbildung zum Schriftsetzer und einer kurzen Tätigkeit bei der Neuen Zürcher Zeitung führte ihn sein Weg über verschiedene Stationen – vom Taxi- und Tramfahrer bis zum technischen Supporter. Seine Leidenschaft für Filme mit starken Frauenfiguren und sein Interesse an True-Crime-Dokumentationen spiegeln sich in seinem literarischen Schaffen wider. Reto Leimgruber, der sich intensiv mit der Benachteiligung von Frauen und Mädchen in diversen Justizsystemen auseinandersetzt, widmet sein aktuelles Werk einer starken, jungen Frau und greift damit ein Thema auf, das ihn zutiefst beschäftigt.

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