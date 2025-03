Kasseler Ärztin gewinnt begehrten Excellence Award

Siiri Seraphin entlarvt Medizin-Mythen und gewinnt Internationalen Speaker Slam

Siiri Seraphin, eine erfahrene Allgemeinmedizinerin aus Kassel, sorgte beim Internationalen Speaker Slam am 13. März 2025 in Wiesbaden für Aufsehen. Mit ihrer Rede, die sich kritisch mit „Mythen in der Medizin“ auseinandersetzte, gewann sie nicht nur den Excellence Award, sondern regte auch zum Nachdenken an.

Der Internationale Speaker Slam, ein Event, das bereits in Metropolen wie New York und Dubai stattgefunden hat, versammelte in Wiesbaden 250 Redner aus 28 Nationen. Das Format, das den Teilnehmern lediglich vier Minuten auf zwei Bühnen zur Verfügung stellt, verlangt Prägnanz und Überzeugungskraft. Seraphin meisterte diese Herausforderung mit Bravour.

Ihre Rede konzentrierte sich auf die Gefahren, die von weit verbreiteten medizinischen Irrtümern ausgehen. „Mythen in der Medizin kosten dir leider das Leben“, mahnte sie eindrücklich. Sie plädierte für eine kritische Auseinandersetzung mit vermeintlichem Wissen und forderte Patienten auf, aktiv am Behandlungsprozess teilzunehmen.

„Arztgespräche müssen leicht verständlich sein“, so Seraphin. Sie kritisierte die oft komplizierte und unverständliche Sprache, die in der Medizin verwendet wird, und forderte eine klarere Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten. „Patienten sollten nicht alles glauben, sondern hinterfragen, verstehen und mitreden“, betonte sie.

Seraphins langjährige Erfahrung als Ärztin, gepaart mit ihrer Fähigkeit, komplexe Sachverhalte auf unterhaltsame Weise zu vermitteln, machte ihre Rede zu einem Highlight des Abends. Die Jury und das Publikum honorierten ihre Leistung mit dem Excellence Award.

Der Erfolg von Siiri Seraphin beim Internationalen Speaker Slam zeigt, wie wichtig es ist, medizinische Mythen aufzudecken und das Bewusstsein für eine aufgeklärte Gesundheitsversorgung zu schärfen. Ihre Botschaft, dass Medizin nicht nur Heilung, sondern auch Begeisterung sein sollte, wird sicherlich noch lange nachwirken.

