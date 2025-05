Karriere & Erfolg: Themen-Radio startet Podcast-Serie „Mein Traumjob“

Echte Einblicke in echte Berufe/ Tipps von Experten / Wege zu Deinem Traumberuf

Weilburg, Mai 2025 – Was macht einen Beruf wirklich zum Traumjob? Was steckt hinter dem Alltag von Radio-Moderator:innen, Journalist:innen oder Vertriebsprofis? Und worauf kommt es an, wenn man beruflich neu durchstarten oder Talente finden will?

Mit der neuen Podcast-Serie „Mein Traumjob“ auf dem Kanal Karriere & Erfolg lädt Themen-Radio Hörerinnen und Hörer ein zu einem spannenden Blick hinter die Kulissen der Berufswelt. In jeder Folge gibt ein Gast aus der Praxis Einblicke in seinen Berufsalltag – ehrlich, persönlich, inspirierend.

Schon online:

Radio-Moderatorin Marion Kuchenny berichtet über Lampenfieber, Live-Momente und die Magie des Mikrofons.

Vollblut-Journalist Mika Beuster erzählt, wie man mit Fakten Menschen erreicht und warum Journalismus kein 9-to-5-Job ist.

Terminiert sind schon Interview-Termine unter anderem mit einem Bürgermeister, einer Personalmanagerin, einem Berater, Unternehmer oder Vertriebsprofis – aber auch Busfahrer und Zugführer stehen auf der Einladungsliste.

„Es macht unheimlich Spaß, hinter die Kulissen verschiedenster Arbeitsplätze zu schauen und zu sehen, warum Menschen begeistert bei der Sache sind. Gleichzeitig liefern die Gespräche einen realistischen Blick auf Chancen und Anforderungen – und genau das brauchen wir, um fundierte berufliche Entscheidungen zu treffen“, so Redaktionsleiter Wolfgang A. Eck, der auch die meisten Interviews persönlich führt. Schließlich war er selbst einmal bei einem früheren Arbeitgeber für Personal-Marketing zuständig.

Der Nutzen für Hörerinnen und Hörer:

– Inspiration für die eigene Berufswahl

– Ehrliche Einschätzungen zu Einstieg, Alltag und Entwicklungschancen

– Tipps direkt aus der Praxis – für Jobstarter, Quereinsteiger und Aufsteiger

Der Mehrwert für Arbeitgeber:

– Authentisches Employer Branding: Unternehmen, die ihre Berufe sichtbar machen, wecken Interesse und Vertrauen.

– Zielgruppengerechte Ansprache: Junge Talente, Wechselwillige oder Wiedereinsteiger:innen hören genau hin, wenn echte Menschen aus ihrem Job erzählen.

Jetzt reinhören: https://www.themen-radio.de/kanal/karriere/mein-traumjob/

Mitmachen?

Wer seinen Job liebt und gern im Podcast darüber spricht – oder als Unternehmen auf spannende Weise Berufsbilder vorstellen möchte – kann sich direkt bei der Redaktion melden: redaktion@management-publishing.de.de

Management-Publishing – Verlag für Management-Themen.

Wir produzieren E-Books, Webinare, Audio-News und bieten Webradio rund um unternehmerische und persönliche Management-Themen.

2020 startete der Verlag mit Themen-Radio ( www.themen-radio.de) und seiner Schwester Mehr-Magazin ( www.mehr-magazin.com). Und über unseren Input-Service ( www.input-service.de) können zum Teil kostenlose Whitepaper oder Webinare online genutzt werden. Zum Beispiel unsere Webinarreihe zur radikal effizienten Büro-Organisation mit Ordnungs-Expertin Edith Stork.

Weitere Informationen finden Sie bei www.mehr-magazin.com und www.themen-radio.de

Pressekontakt: Eckpunkte Kommunikation GmbH, Bahnhofstraße 23 in 35781 Weilburg. Telefon: 06471-5073440. Mail: redaktion@management-publishing.de Ansprechpartner: Wolfgang Eck.

