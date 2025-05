Karoline Frank rockt Speaker Slam: Mut-Rede begeistert!

Bargteheide, 19.05.2025 Karoline Frank aus Bargteheide sorgte beim internationalen Speaker Slam am 15. Mai 2025 in Niedernhausen für Furore. Vor über 200 Teilnehmern aus 26 Ländern und einem weltweiten Publikum via YouTube-Livestream präsentierte die Speakerin, Online-Master Coach und Seelenleserin eine Rede, die Mut machte und Frauen empowerte.

Der Speaker Slam, der bereits in Metropolen wie New York und Dubai stattgefunden hat, bot auf zwei Bühnen eine Plattform für innovative Redner aus aller Welt. Karoline Frank nutzte diese Bühne, um mit ihrer provokativen These „Die Scham fickt Dein Leben“ aufzurütteln. Mit dieser Aussage zog sie die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich und leitete zu ihrer tiefgründigen Botschaft über.

Frank, die kürzlich mit dem Star Coach Award für überdurchschnittliche Umsätze in ihren ersten sechs Monaten ausgezeichnet wurde, verkörperte auf der Bühne einen faszinierenden Kontrast: „Tief wie eine Heilerin, die die Wunden sieht, bevor sie benannt werden. Laut wie eine Rebellin, die Türen eintritt, wenn Frauen nicht hindurchgehen.“ Ihre Rede berührte die Zuhörer und regte zum Nachdenken über die eigenen Grenzen und Möglichkeiten an.

Der Veranstalter zeigte sich von Franks Performance begeistert und bezeichnete ihre Rede als die „geilste Rede des Abends“. Die Reaktion des Publikums bestätigte diese Einschätzung. Ihre Botschaft, die auf Empowerment und der Überwindung von Scham basierte, fand großen Anklang.

Der Erfolg beim Speaker Slam öffnete Karoline Frank unmittelbar weitere Türen. Direkt im Anschluss wurde sie für eine Keynote in New York gebucht, was ihren Status als gefragte Rednerin und Coach weiter festigte. Der Speaker Slam in Niedernhausen markierte somit einen wichtigen Meilenstein in ihrer Karriere.

Die Veranstaltung wurde live auf YouTube übertragen und fand in mehreren Sprachen statt, wodurch ein breites internationales Publikum erreicht wurde. Karoline Franks Auftritt trug maßgeblich zum Erfolg des Speaker Slams bei und zeigte, wie kraftvoll und transformierend Reden sein können, die Mut und Authentizität in den Vordergrund stellen.

Bildquelle: Justin Bockey