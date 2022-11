Karies vorbeugen: Wie sieht eine Karies aus?

Sie sind das uralte Thema der Warnungen Ihres Zahnarztes und einer der häufigsten Fälle von Karies im Frühstadium, aber wie sieht eine Karies aus?

Millionen von Menschen leiden jedes Jahr unter Karies, und obwohl die meisten Menschen schon in jungen Jahren verstehen, dass sie schlecht für Ihre Mundgesundheit sind, gibt es einige häufige Missverständnisse darüber, was sie sind und wie Karies verhindert werden kann.

Was ist ein Hohlraum und wie häufig sind sie?

Karies sind im Wesentlichen kleine Löcher in Ihren Zähnen, die die harte Zahnschmelzschicht durchdringen und Bakterien und anderen schädlichen Substanzen den Zugang zu den inneren Strukturen der Zähne ermöglichen. Dies ist eine schlechte Nachricht für Ihre Zähne, denn sobald Bakterien in die harte äußere Schicht Ihrer Zähne eindringen, kann dies zu schmerzhaften Infektionen und Karies tief in der Zahnwurzel führen – und sogar bis in den Kieferknochen, wenn sie lange genug nicht behandelt werden.

Karies tritt als eine der Kariesstadien auf und ist ein Indikator dafür, dass etwas mit Ihrer Mundgesundheit nicht stimmt. Obwohl Karies ernst genommen werden sollte, sind sie auch unglaublich häufig und die meisten Zahnärzte sind gut ausgestattet, um sie zu behandeln.

Wie sieht ein Hohlraum aus und wie entsteht er?

Wir haben bereits festgestellt, dass Karies Löcher in Ihren Zähnen sind, aber die Größe und Schwere dieser Löcher kann stark variieren – und mehrere Karies können in einem Zahn vorhanden sein. Einige Hohlräume sind so klein, dass sie nur auf einem Röntgenbild zu sehen sind; Dies ist auch der optimale Zeitpunkt, um eine Karies zu bekommen, da sie schnell behandelt werden kann, bevor sie sich verschlimmert. Andere Hohlräume, insbesondere solche, die unbehandelt geblieben sind, können wie klaffende Löcher in der Seite des Zahns aussehen und sogar die Wurzel im Inneren freilegen. Wenn Sie sich fragen, wie Sie Hohlräume dieser Größe loswerden können, lautet die Antwort, dass dies fast unmöglich ist. Erweiterte Behandlungen wie Kronen, Wurzelkanäle oder sogar eine Zahnextraktion können erforderlich sein.

Karies entsteht durch das Vorhandensein von schädlicher Säure in Ihrem Mund, die sich mit der Zeit am Zahnschmelz abnutzen kann. Diese Säure kann von den Lebensmitteln und Getränken stammen, die Sie zu sich nehmen – Limonaden, Zitrus- und Fruchtsäfte sind besonders problematisch -, aber sie kann auch von den natürlichen Bakterien in Ihrem Mund stammen. Dieses Bakterium ernährt sich von Zucker und produziert als Nebenprodukt Säure. Im Laufe der Zeit bilden die Bakterien einen klebrigen Film auf Ihren Zähnen, genannt Plaque, der den Zahnschmelz und die darunter liegende Zahnstruktur angreift. Schließlich erzeugt diese Plaque ein kleines Loch, das wächst, je länger es unbehandelt ist, was zu einem Hohlraum führt. Eine zucker- oder stärkehaltige Ernährung, schlechtes Zähneputzen und Zahnseide sowie das Auslassen von Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt können alle zur Bildung von Karies beitragen

Kariessymptome

Karies ist eines der offensichtlichsten Anzeichen von Karies, und selbst wenn Sie Ihre Karies physisch nicht sehen können, gibt es viele Symptome, die Sie wissen lassen, dass sie vorhanden ist.

Zahnschmerzen

Wenn sich der Zahnschmelz abnutzt, wird der poröse innere Teil des Zahns freigelegt. Wenn die Karies weiter in den Zahn eindringt, kann sie beginnen, die empfindlichen Nervenenden im Inneren zu beeinträchtigen, was zu Schmerzen führt. Möglicherweise bemerken Sie einen dumpfen, pochenden Schmerz, der sich ständig verschlimmert, oder scharfe Stiche, wenn Sie etwas Heißes, Kaltes oder besonders Zuckerhaltiges essen.

Empfindlichkeit

Empfindlichkeit ähnelt dem Schmerz, da sie dadurch verursacht wird, dass die Wurzel und der Nerv äußeren Reizen wie Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Wenn Sie etwas Heißes oder Kaltes trinken oder essen und Schmerzen verspüren, die nach etwa 30 Sekunden nicht verschwinden, haben Sie möglicherweise eine Karies.

Schlechter Atem

Karies wird durch Bakterien verursacht, die auch einen unangenehmen Geruch erzeugen können, da sie organische Verbindungen in Ihrem Mund abbauen. Wenn Sie regelmäßig Ihre Zähne und Zahnseide putzen, aber trotzdem bemerken, dass Sie einen schlechten Atem haben, könnte dies ein Zeichen für eine Karies oder sogar eine Zahnfleischerkrankung sein.

Wann zum Zahnarzt?

Sie sollten alle sechs Monate einen Zahnarzt zur Reinigung und Untersuchung aufsuchen, und bei einem Ihrer Besuche sollte Ihr Zahnarzt Röntgenaufnahmen (Röntgenbilder) Ihrer Zähne machen. Diese Röntgenaufnahmen eignen sich hervorragend, um Hohlräume zu erkennen, noch bevor sie andere Symptome zeigen, und ermöglichen Ihrem Zahnarzt, sie schnell und effizient zu behandeln.

Wenn Sie jedoch zwischen den Besuchen sind und anhaltende Schmerzen oder Beschwerden bemerken, die Sie daran hindern, die Dinge zu essen, die Sie normalerweise genießen, das Zahnfleisch anschwillt oder blutet, vereinbaren Sie einen Termin, um sich auf Karies untersuchen zu lassen.

