Karan Singh ist neuer Marketing-Manager von Claroty

Bewusstsein für CPS-Sicherheit steigern / Weiterer Ausbau des lokalen Teams

Claroty, Spezialist für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS), baut mit Karan Singh als neuem Marketing-Manager sein Team in der DACH-Region weiter aus. In seiner neuen Position verantwortet Singh sämtliche lokale Marketing-Aktivitäten, um die Zielgruppe in den adressierten Branchen gezielt anzusprechen und das Markenbewusstsein zu steigern. Dabei ermöglicht die lokale Präsenz eine präzise Lokalisierung von Kampagnen. So sollen beispielweise mehr regionale Veranstaltungen für Partner, Kunden und Interessenten stattfinden.

Karan Singh ist seit rund sieben Jahren im IT- und Technologie-Marketing tätig. So baute er bei Huawei Technologies und Acondistec als Marketing-Verantwortlicher nicht nur das Channel-, sondern auch das lokale Corporate Marketing sowie die Go-to-Market-Strategie mit auf. Zuletzt war er bei Bitdefender als Field- & Channel-Marketing-Manager tätig. „Durch die fortschreitende Digitalisierung und zunehmende Vernetzung steigen die Risiken für die kritische Infrastruktur stetig an. Im Gegensatz zu reinen IT-Netzwerken können Angriffe hier nicht nur einen gravierenden finanziellen Schaden anrichten, sondern im schlimmsten Fall sogar Menschenleben gefährden. Dies macht den Schutz dieser Systeme besonders wichtig, weshalb ich auch in diesem Bereich arbeiten und die Sicherheit kritischer Infrastrukturen aktiv mitgestalten möchte“, erklärt Singh. „Angesichts kommender Gesetzgebungen wie NIS2 müssen immer mehr Unternehmen die Cybersecurity breiter denken und auch ihre cyber-physischen Systeme wie Produktionsanlagen oder auch Gebäudeautomatisierung in ihre Sicherheitsstrategie einbinden. Hierfür die nötige Awareness zu schaffen ist eine meiner Hauptaufgaben.“

„Wir freuen uns sehr, Karan in unserem Team zu haben. Als Wirtschaftsingenieur hat er ein sehr gutes Gefühl für das Produkt sowie die Anforderungen der (potenziellen) Kunden“, sagt Thorsten Eckert, Regional Vice President Sales Central von Claroty. „Erst kürzlich kam mit Stefan Joost auch ein neuer Channel-Manager an Bord. Mit diesen lokalen Management-Positionen unterstreichen wir unser Commitment für den Markt. Wir sehen hier große Potenziale und eine deutlich steigende Nachfrage nach unseren Lösungen in allen Bereichen – von der industriellen Cybersecurity über die Gebäudesicherheit bis hin in den Healthcare-Bereich.“

Die speziell für cyber-physische Systeme (CPS) entwickelte Security-Plattform von Claroty bietet eine tiefe Transparenz in sämtliche Assets und umfasst Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Fernzugriff und Bedrohungserkennung, sowohl in der Cloud mit Claroty xDome als auch lokal mit Claroty Continuous Threat Detection (CTD). Dank mehrfach ausgezeichneter Sicherheitsforschung und einer Vielzahl von Technologie-Allianzen ermöglicht die Claroty-Plattform Unternehmen eine effektive Reduzierung von CPS-Risiken bei schneller Time-to-Value und geringeren Gesamtbetriebskosten. Claroty wird von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

Firmenkontakt

Claroty

Kelly Ferguson

Maddison Ave 488

1022 New York

+1 212-937-9095



https://www.claroty.com/

Pressekontakt

Weissenbach PR

Bastian Schink

Landsberger Str. 155

80687 München

089 54 55 82 01



https://www.claroty.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.