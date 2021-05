Kapitalismus – Wege nach dem Zweiten Weltkrieg

Wirtschaftswachstum: Konsumverhalten mit Einfluss und gesellschaftlichem Wandel – ob das alles so richtig war und ist? Von Oliver Mikus, Manager und Gr├╝nder der Sedulus Sp. z o.o. – Personalvermittlung, M├╝nchen und Opole/Polen

Wenn ├╝ber die Entwicklung des Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg gesprochen wird, werden viele verschiedene Aspekte beleuchtet, die sich negativ auf das System ausgewirkt haben. Wie zum Beispiel ├ťberproduktion, Umweltzerstorung und mangelndes Recycling. Warum? Deutschland ging mit Ludwig Erhard als Wirtschaftsminister den Weg der sozialen Marktwirtschaft. Also nach dem Slogan: Wohlstand und Eigentum f├╝r alle – damit folgte Westdeutschland der Idee des amerikanischen Kapitalismus mit einem sozialen Korrektiv. Der Osten ging einen anderen Weg: Sozialismus – auch hier wurde versucht die Produktion anzukurbeln und das Sozialprodukt zu heben. Seit 1990 hat sich der kapitalistische Wirtschaftsweise in den L├Ąndern westlicher Pr├Ągung durchgesetzt – bis heute.

Wirtschaftswachstum auf Kosten der Umwelt

Seit 2019 versucht insbesondere die Europ├Ąische Union den Folgen des Kapitalismus entgegenzuwirken. Mit Hilfe des “European Green Deal” soll bis 2050 ein Wachstum generiert werden, welches CO2-neutral ist und den Recycling- und Nachhaltigkeitsgedanken in den Vordergrund r├╝ckt. Trotz dieser Ma├čnahmen, muss auch der Kern dieser Problematik betrachtet werden. Das bedeutet, es muss analysiert werden, wie sich die Welt so schnell in diese negative Richtung entwickeln konnte. Eines der Gr├╝nde war der wirtschaftliche Aufschwung, der dazu f├╝hrte das, dass Einkommen wie nie zuvor stieg. Dies hatte zur Folge das sich Anfang der 1950er-Jahre, die Gesellschaft in einen Lebensstil mit Einfamilienhaus, Automobilen, Kleidung, Filmen und Musik-Restaurants entwickelte. Neben diesem neu entstehenden konsumorientierten Individualismus ver├Ąnderte sich das Werbeverhalten durch neue Medien, wie Fernseher oder Radio erheblich. Diejenigen, die das Werbeverhalten der Industrie und Wirtschaft steuerten, wurden als “A Men” bezeichnet. Es war ihre Aufgabe, bestimmte Verhaltensweisen zu erfinden, um den B├╝rger in die Rolle des Konsumenten zu dr├Ąngen und somit die Kaufbereitschaft der B├╝rger zu beeinflussen. Dabei ging es nicht darum, echte Bed├╝rfnisse zu befriedigen, sondern in die Gedanken des B├╝rgers einzudringen und ihre Einstellung zu Produkten zu ver├Ąndern. Parallel wurde die Produktion der Konsumg├╝ter von Maschinen ├╝bernommen, wodurch die Herstellungskosten sanken und auf Grund der Manipulation der B├╝rger die Nachfrage immer weiter anstieg. Der amerikanische ├ľkonom John Kenneth Galbraith wies schon 1958 darauf hin, dass Werbung W├╝nsche schaffen w├╝rde f├╝r Bed├╝rfnisse, die es fr├╝her gar nicht gab. Die Strategie des Ostens war darauf eher reaktiv, weil diese Art von Kreativit├Ąt nicht dem sozialistischen Menschenideal entsprach.

Der Mensch ist dumm und leicht zu beeinflussen?

Dieses Ph├Ąnomen konnte James Vicary mit seiner “Iss-Popcorn-trink-Cola-Studie” nachweisen. Nach eigenen Angaben beeinflusste er tausend Kinobesucher mit subliminalen Werbebotschaften. Die Botschaft “Iss Popcorn trink Cola” wurde aller f├╝nf Sekunden f├╝r Sekundenbruchteile in die Kinofilme eingeblendet. Aufgrund der kurzen Anzeigedauer wurde die Botschaft von dem Publikum nicht bewusst wahrgenommen. Der Autor der Studie ver├Âffentlichte daraufhin, dass der Absatz von Cola um 18 Prozent stieg und der Absatz von Popcorn um etwa 58 Prozent. Damit konnte er nachweisen, dass er das Unterbewusstsein der Kinobesucher manipulierte und mit Hilfe der Anzeigen, das Bed├╝rfnis an Popcorn und Cola bei den Kinobesuchern weckte. Es mag zwar sein, dass diese Art von wissenschaftlichen Ergebnis falsch war, jedenfalls war die Geschichte gut erfunden und als glaubw├╝rdig eingestuft.

Nachdem es m├Âglich war, die Bev├Âlkerung in Bezug auf die Bed├╝rfnisse zu beeinflussen und die Kaufbereitschaft zu steigern, war es nun wichtig, die B├╝rger auch langfristig an bestimmte Produkte oder Unternehmen zu binden. Dazu wurde die Obsoleszenz eingef├╝hrt. Unter Obsoleszenz wird die geplante verk├╝rzte Lebensdauer von Produkten verstanden, um den Konsumenten zu motivieren, ein Ersatzprodukt zu kaufen. Beispielsweise hielt der erste Staubsauger von 1935 bis 1972, danach musste ein gut gef├╝hrter Haushalt alle drei Jahre, um ein neues Haushaltsger├Ąt aufgestockt werden.

Im Jahre 1992 wies Richard Douthwaite schon daraufhin, dass in den n├Ąchsten Jahrzehnten nicht mehr die Produkte, die von Menschen entwickelt wurden im Vordergrund stehen, sondern der menschliche Abfall, der aus dem Wachstum Wahnsinn resultiert. Diese Strategien kann nur ein starker rechtlicher Rahmen und Bildung entgegengesetzt werden. Immer mehr, immer schneller, immer r├╝cksichtsloser? Damit diese Aspekte des Kapitalismus nicht zum Untergang des Systems f├╝hren. Wir m├╝ssen uns Fragen, ob diese Strategie wirklich noch zeitgem├Ą├č ist?

