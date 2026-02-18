Kant-Mythen auf dem Prüfstand: Neues Buch zieht Bilanz

Der Autor Droste nutzt memetische Analysen und aktuelle empirische Befunde, um das Denkgebäude Immanuel Kants als „Diktatur der Vernunft“ zu entlarven.

Hückelhoven, [18.02.2026] – Nach dem Abklingen der Feierlichkeiten zum 300. Geburtstag Immanuel Kants und dessen Jahrestag ist die Zeit der unkritischen Verehrung vorüber. Mit der Buch-Neuveröffentlichung „Der lange Abschied von Immanuel Kant: Vom Ende der Diktatur der Vernunft“ legt der Soziologe, Wissenschaftstheoretiker und Psychologe Heinz W. Droste eine fundierte Demontage des „Nationalheiligen“ vor. Er bricht mit der gängigen Deutungshoheit und konfrontiert Kants Werk mit moderner Wissenschaft und Philosophie-Geschichtsforschung.

Kants Denkgebäude unter dem Mikroskop der Memetik

Während Kant oft als Architekt der modernen Freiheit gefeiert wird, zeichnet Droste ein radikal anderes Bild. Mittels einer memetischen Analyse – der Untersuchung kultureller Denkmuster, die sich gegen Kritik immunisieren – entlarvt der Autor das verbreitete Kantianische System als eine „Diktatur der Vernunft“. Das Buch zeigt auf, dass Kants eigentliches Ziel nicht die Befreiung des Denkens war, sondern die Rettung des lutherischen Glaubens vor der radikalen Aufklärung des Westens.

Wissenschaftliche Präzision statt philosophischer Verklärung

Heinz W. Droste nutzt seine interdisziplinäre Expertise als Wissenschaftstheoretiker, um Kants Thesen – von der fehlerhaften Kosmologie bis hin zum problematischen Fundament seiner Anthropologie – Stück für Stück zu zerlegen. Dabei bleibt das Werk stets nah am Originaltext und untermauert jede These mit detaillierten Belegen. Ein besonderes Merkmal des Buches ist der Einsatz systematischer Grafiken, welche die verborgene und widersprüchliche Architektur der Kantischen Argumentation für den Leser sichtbar machen.

Ein notwendiger Abschied für das 21. Jahrhundert

„Wir feiern einen Denker, der uns heute oft mehr im Weg steht, als dass er uns den Weg weist“, so Droste. Das Buch richtet sich an Leser, die jenseits akademischer Filterblasen an einer ehrlichen Bestandsaufnahme der deutschen Geistesgeschichte interessiert sind. Es ist ein Plädoyer für eine echte Mündigkeit, die sich von den „autoritären Denkprothesen“ der Vergangenheit löst.

Die Neuerscheinung ist ab sofort im Handel als Paperback (18,50 € – ISBN 978-3-982203447) und eBook (9,90 € – ISBN 978-3982203454) erhältlich.

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Interessierte unter: https://a-g-i-l.de/abschied

Über den Autor:

Dr. Heinz W. Droste ist Soziologe, Psychologe und studierter Philosoph. Nach jahrzehntelanger Tätigkeit als strategischer Kommunikationsberater widmet er sich der interdisziplinären Analyse philosophischer Konzepte. Seine Arbeit zeichnet sich durch die Verbindung von kognitionspsychologischen, soziologischen und wissenschaftsphilosophischen Befunden aus.

