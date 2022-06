Kann man als Ausländer in Dubai eine Immobilie kaufen und besitzen?

Immobilien-welt.ae beantwortet Ihre Fragen !

Ausländische Investoren und Einwohner der VAE haben viele Möglichkeiten, in einem Staat zu investieren, der gesetzlich gut geschützt ist. Dazu gehören Anlagen in Sparkonten, Renten, Immobilien, Unternehmen, Aktien sowie Investment- und Aktienfonds.

Wir haben einen speziellen Leitfaden für Erstinvestoren erstellt, um ihnen die wichtigsten Möglichkeiten für Investitionen in den VAE zu erläutern. Darüber hinaus finden Sie Informationen über das Investitionsklima in den VAE, Investitionssteuern und darüber, wo Sie Hilfe und Unterstützung für Unternehmen in den VAE finden.

Investitionen in den VAE

Die Regierung der VAE unterstützt Investitionen im Land, indem sie ein günstiges rechtliches und finanzielles Umfeld für Unternehmen schafft. Der Staat hat außerdem eine der freiesten Volkswirtschaften der Welt. Die Geschäftskultur des Landes ist global ausgerichtet, was dazu führt, dass die VAE eine große Zahl von Investoren aus aller Welt anziehen. Laut dem Global Competitiveness Report 2021 des World Competitiveness Center belegen die VAE den ersten Platz in der Region und den neunten Platz in der Welt in Bezug auf die Investitionsattraktivität.

Im Jahr 2020 stieg der Zufluss ausländischer Direktinvestitionen (ADI) im Vergleich zu 2019 um 44 % und belief sich auf 73 Mrd. AED (19 Mrd. USD). In dem von der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen veröffentlichten globalen Bericht über ausländische Direktinvestitionen für 2021 heißt es, dass die VAE hinsichtlich ihrer Fähigkeit, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, an erster Stelle unter den arabischen Staaten des Persischen Golfs und an 15. in der Welt stehen.

Mit dem Wachstum der Investitionen im Land wächst auch die Auswahl an Anlageklassen. Anleger können zwischen dem Kauf von Immobilien, dem Handel an der Börse, privaten Rentenversicherungen, Einlagenkonten und Fonds wählen. Investitionen sind nicht nur in Dubai, sondern auch in Abu Dhabi, Sharjah und dem Emirat Ras al Khaimah möglich.

Die VAE bieten aus vielen Gründen ein attraktives Investitionsumfeld. Der Hauptgrund ist die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen durch die Regierung, die Flexibilität des Geschäftsumfelds, die Nachhaltigkeit der Wirtschaft und die ständige Aktualisierung der Vorschriften und Verfahren in Übereinstimmung mit internationalen Standards, um eine ideale Plattform für wirtschaftlichen Erfolg zu schaffen. Zu letzterem gehören Investitionen in die digitale Infrastruktur des Landes und Gesetzesänderungen zur Schaffung eines wettbewerbsfähigeren Rechtsrahmens. Den Prognosen der Zentralbank der VAE zufolge wird das reale BIP-Wachstum im Jahr 2022 bei 3,5 % und das reale BIP-Wachstum ohne Öl bei 3,9 % liegen.

Das Investitionsklima in den VAE

Die Regierung der VAE verfolgt eine wirtschaftliche Diversifizierung, die sich positiv auf die Entwicklung des Privatsektors auswirkt und die Abhängigkeit des Staates von der instabilen Öl- und Gasindustrie verringert. Das Land zieht Investitionen in verschiedenen Bereichen an, um die Wirtschaft zu diversifizieren, darunter Logistik, Gesundheitswesen, wissenschaftliche Forschung, erneuerbare Energien, Lebensmittelsicherheit, Fertigung und fortschrittliche Technologien.

Die Regierung ergreift verschiedene Maßnahmen, um mehr ausländische Direktinvestitionen für die Entwicklung des Landes zu gewinnen. In diesem Jahr haben die VAE eine neue Industriestrategie eingeführt, mit der der Beitrag des Industriesektors in den nächsten 10 Jahren von 133 Mrd. AED auf 300 Mrd. AED (81 Mrd. USD) erhöht werden soll. Nach den Worten von Scheich Mohamed bin Zayed besteht das Ziel des Programms darin, den Beitrag des Industriesektors zum BIP zu verdoppeln und die Wertschöpfung innerhalb des Landes zu erhöhen. Grundlage für die nationale Initiative sind die Investitionsvorteile des Landes, um eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung nach der COVID-19-Pandemie zu gewährleisten.

Die Operation 300 Mrd. umfasst die Gründung von 13 500 Industrieunternehmen. Dem Programm zufolge sollen die Investitionen in Forschung und Entwicklung im Industriesektor bis 2031 von 21 Mrd. AED auf 57 Mrd. AED erhöht werden, und die Marketingkampagne „Make it in the Emirates“ soll die Vorteile der Fertigung in den VAE hervorheben und einen Ruf für Qualität schaffen. Beide Initiativen der VAE – Operation 300bn und Make it in the Emirates – zielen auf die Umstrukturierung des industriellen Ökosystems im Land ab. Ihr gemeinsames Ziel ist es auch, neue Arbeitsplätze zu schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und Forschung und Entwicklung zu fördern.

Im Jahr 2020 erließen die VAE den Bundeserlass Nr. 26, nach dem in vielen Bereichen 100 % ausländisches Eigentum an Unternehmen im Land erlaubt ist. Zuvor mussten Unternehmen in den VAE einen VAE-Bürger oder einen Staatsangehörigen des Golfkooperationsrates als Mehrheitsaktionär des Unternehmens haben. Auch müssen Aktiengesellschaften in den VAE nicht mehr von einem Staatsbürger der VAE geleitet werden oder die Mehrheit der Vorstandsmitglieder muss aus Staatsbürgern des Landes bestehen. Darüber hinaus müssen lokale Niederlassungen ausländischer Unternehmen nicht mehr von einem VAE-Bürger oder einem Unternehmen im Besitz der VAE vertreten werden. Die neue Bestimmung gilt jedoch nicht für Unternehmen, die in strategisch wichtigen Bereichen wie Öl und Gas, Versorgungsunternehmen, Verteidigung und Transport tätig sind.

Das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung in Dubai hat 2015 die Dubai Investment Development Agency (Dubai FDI) gegründet, um ausländischen Investoren und Unternehmen die notwendigen Informationen und Unterstützung zu bieten. Im Jahr 2018 eröffnete das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung von Abu Dhabi das Abu Dhabi Investment Office, das Investoren mit Daten über das Investitionsumfeld des Emirats versorgt. Die Eröffnung einer solchen Einrichtung in der Hauptstadt der VAE wurde auch erreicht, um ausländische Investitionen in die lokale Wirtschaft zu locken.

Das Land hat mehr als 135 Doppelbesteuerungsabkommen mit anderen Ländern unterzeichnet, um Investoren die Möglichkeit zu geben, von der Abwesenheit der persönlichen Einkommenssteuer und der Körperschaftssteuer in ihrem eigenen Land zu profitieren. Außerdem haben die VAE 101 Abkommen zum Schutz von Investitionen vor Enteignung, Verstaatlichung, Einfrieren und Beschlagnahmung unterzeichnet.

Erstellung eines Investitionsplans

Je nach Ausrichtung der Finanzinvestitionen erstellt der Investor entweder einen Geschäftsplan oder einen persönlichen Investitionsplan. Im ersten Fall werden die notwendigen Punkte für eine erfolgreiche Investition in gewerbliche Projekte und Unternehmen beschrieben, während im zweiten Fall die Ziele, Methoden und Instrumente für persönliche Investitionen festgelegt werden.

Investitions-Businessplan

Bevor man in ein kommerzielles Projekt investiert, muss ein Investitionsplan erstellt werden, der eine klare und verständliche Beschreibung des Projekts enthält, in das das Geld investiert werden soll. Der Plan enthält auch die Grundidee der Investitionen, die Gründe für ihre Durchführbarkeit, die Kosten und die Höhe der Einnahmen, die sie durch die tatsächliche Investition erzielen werden.

Eine wichtige Phase vor der Ausarbeitung und Umsetzung eines Investitionsplans ist die Vorbereitung, die eine Bewertung der finanziellen Lage des Investors und die Ordnung der finanziellen Angelegenheiten beinhaltet.

Wichtig: Investoren können keine geliehenen Mittel investieren. Bevor er Mittel für Investitionen bereitstellt, muss er alle Kredite abschließen und ein finanzielles „Sicherheitspolster“ schaffen. Das Anlegen einer Geldreserve ist eine Grundvoraussetzung für Investitionen, da es unklug ist, investierte Gelder abzuziehen oder auf geliehene Mittel zurückzugreifen, falls unvorhergesehene Umstände für den Anleger eintreten.

Investitionen in Sparkonten in den VAE

Sparkonten sind eine Art Bankkonto, das Anlegern hilft, einen Gewinn zu erzielen und gleichzeitig ihr Geld sicher aufzubewahren. In den VAE bieten solche Konten Zinssätze, die von den eingezahlten Beträgen abhängen. Die Zinssätze der verschiedenen Banken im Land variieren. Bei der Eröffnung eines Standard-Sparkontos der Emirates NBD wird dem Anleger beispielsweise eine jährliche Rendite von 0,36 % garantiert, während ein Sparkonto der RAKBank nur eine Gewinnrate von 0,25 % bietet. Zu den Vorteilen der Eröffnung von Sparkonten bei einigen VAE-Banken, wie der Emirates NBD oder der CBI Bank, gehören eine kostenlose Debitkarte und/oder ein kostenloses Scheckbuch.

Der Anleger muss ein Mindestguthaben auf dem Sparkonto halten, das in der Regel bei 3 AED (816 USD) liegt. Einige Banken in den VAE, wie z. B. die ADCB und die ADIB, bieten auch Sparkonten ohne Mindestguthaben an.

Anleger können die nächstgelegene Filiale ihrer bevorzugten Bank in den VAE aufsuchen oder online ein Sparkonto eröffnen, auf das sie jederzeit Geld abheben, einzahlen und überweisen können.

Für die Eröffnung des Kontos in den VAE sind folgende Dokumente erforderlich:

Für Gebietsansässige: Reisepass, Emirates ID und Visum für Gebietsansässige

Für Nicht-Einwohner: Reisepass des Antragstellers, Kontoauszüge und Nachweis der Adresse

Wichtig: Vergewissern Sie sich vor der Eröffnung eines Bankkontos, dass Sie alle möglichen Gebühren kennen und mit den beigefügten Bedingungen vertraut sind.

In den VAE bieten die lokalen Banken Expats eine große Auswahl an Spareinlagen zu attraktiven Zinssätzen, darunter sowohl normale als auch Scharia-konforme Optionen. Im letzteren Fall wird vorausgesetzt, dass sich die Bank an die islamischen Grundsätze hält. Wenn ein Einleger ein solches Konto eröffnet, zahlt die Bank keine Zinsen auf die Ersparnisse, sondern den Gewinn, der mit den Spareinlagen erzielt wird.

Im Folgenden haben wir einige der besten Sparkonten der Banken in den VAE aufgelistet

Immobilieninvestitionen in den VAE

Zu den attraktivsten Optionen für Immobilieninvestitionen in den VAE gehören:

Kauf von Wohnimmobilien und deren anschließende Vermietung

Kauf von Gewerbeimmobilien, sowohl außerhalb als auch in freien Wirtschaftszonen. Anschließend kann die Immobilie an Geschäftsinhaber vermietet werden

Kauf von Hotelapartments

Hinweis: Immobilieninvestitionen in den VAE werden nicht von der Inflation beeinflusst. Im Gegenteil, die Immobilienpreise in dem Land steigen nur. Die Preise für Wohnimmobilien in Dubai stiegen in den ersten acht Monaten des Jahres 2021 um 4,4 % und verzeichneten damit das höchste jährliche Wachstum seit Februar 2015, wie die Immobilienberatungsgruppe CBRE mitteilte. Dem CBRE-Bericht zufolge stiegen die durchschnittlichen Wohnungspreise in Abu Dhabi von Januar bis August 2021 um 2,2 %.

Wohnimmobilien

Die Preise für Wohnimmobilien in Dubai sind niedriger als in Europa oder Amerika. Wenn Sie beispielsweise in Dubai eine Wohnung mit einer Fläche von ca. 1.291 Quadratmetern kaufen möchten, liegen die Kosten pro Quadratmeter bei etwa 531 USD. In London liegt dieser Wert bei etwa 2.363 USD pro Quadratmeter. Diese extrem hohen Preise in der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs sind auf den Mangel an neuen Wohnkomplexen in der Stadt zurückzuführen, insbesondere im Stadtzentrum, wo es einfach keinen freien Platz für neue Projekte gibt. Aus diesem Grund sind die Preise für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien sehr hoch.

Die Wahl des richtigen Stadtteils in Dubai für den Kauf einer Immobilie ist sehr wichtig, da die Lage die zu erwartende Rendite beeinflusst. Zu den beliebten Touristengebieten im Emirat gehören Dubai Marina, Palm Jumeirah und Downtown Dubai. Die durchschnittliche Auslastung in diesen Gemeinden liegt das ganze Jahr über bei über 85 %, und dieser Indikator wird aufgrund der Expo 2020 nur noch steigen. Weitere gute Gegenden für den Kauf von Immobilien sind Sports City, Business Bay, Dubai South und Barsha South. Diese Stadtteile befinden sich ebenfalls in der Nähe des Ausstellungsgeländes. Gute Immobilieninvestitionen im Emirat Dubai können eine Mietrendite von 8 bis 10 % bieten.

Die Mindestkosten für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung mit einer Fläche von 859 Quadratmetern, die in Downtown Dubai zum Verkauf steht, betragen beispielsweise 720 AED (196 USD), wobei der Anfangsmietpreis für eine Wohnung mit einem Schlafzimmer in dieser Gemeinde 55 AED (15 USD) pro Jahr und eine durchschnittliche Bruttoinvestitionsrendite von 5,35 % beträgt. In manchen Gegenden kann die Rendite jedoch bis zu 7 % pro Jahr betragen. Die Mindestrendite für 2-Schlafzimmer-Wohnungen auf Palm Jumeirah beträgt 6 %. Die Anfangskosten für eine Wohnung mit 2 Schlafzimmern in derselben Lage und einer Fläche von 1.633 m² betragen AED 1,68 (USD 457), wobei die Mindestmietkosten AED 95 (USD 26) pro Jahr betragen.

Gewerbeimmobilien

In ähnlicher Weise können Anleger in den VAE mit Investitionen in Gewerbeimmobilien Einnahmen erzielen. In Dubai beispielsweise beträgt der Mindestpreis für ein Lagerhaus mit einer Fläche von 4.500 m² AED 1,39 (USD 378). Und der Mindestmietpreis für ein Lagerhaus dieser Größe liegt bei etwa 92 AED (25 USD) pro Jahr. Die prognostizierte Kapitalrendite für diese Art von Immobilien liegt bei 6-7 %.

Hotel-Apartments

Investitionen in Hotelzimmer sind eine relativ neue Initiative in den VAE. Investoren können ein Hotelapartment kaufen und es dann gegen eine bestimmte Zahlung an Gäste vermieten. In diesem Fall fungiert das Hotel als Verwaltungsgesellschaft, die den gesamten Prozess für den Investor kontrolliert. Hotelgäste zahlen selbst für einen kurzfristigen Aufenthalt hohe Preise, da sie Zugang zu einer Vielzahl von Hotelannehmlichkeiten haben.

Es gibt auch einige Anlagen, bei denen die Investoren die Räumlichkeiten persönlich nutzen können, was jedoch in der Regel auf eine bestimmte Anzahl von Tagen pro Jahr beschränkt ist. Die ultimative Anlagestrategie besteht jedoch darin, ein Zimmer das ganze Jahr über zu vermieten, ohne dass die Erlaubnis des Anlegers zur persönlichen Nutzung in Anspruch genommen wird.

Der große Vorteil von Serviced Apartments ist, dass sie höhere Renditen abwerfen. Die Mindestkosten für den Kauf eines Hotelapartments mit einem Schlafzimmer in einem 4-Sterne-Hotel Citadines Metro Central Dubai betragen beispielsweise 450 AED (123 USD). Das Apartment verfügt über 1 Badezimmer und die Grundstücksfläche beträgt 660 m². Die geschätzte Rendite liegt bei etwa 5 %. Die Investoren werden auch einen 2-wöchigen Aufenthalt im Hotel während des Jahres haben. Zu den Einrichtungen gehören Swimmingpools, ein voll ausgestatteter Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad, ein Kinderspielplatz, CCTV und eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung.

