Kamrad organisiert Rahmenprogramm beim 9. Vermögensverwaltertag

Kölner Dom, Kölnisch Wasser und Kölsch – unvergessliches Rahmenprogramm beim 9. Deutschen Vermögensverwaltertag

Am 15. November 2024 lud der Verband unabhängiger Vermögensverwalter zum 9. Deutschen Vermögensverwaltertag nach Köln ein – einem der wichtigsten Business-Events der Finanzbranche. Der Verband, der als Interessenvertretung bankenunabhängiger Finanzportfolioverwalter agiert, zählt über 300 Mitgliedsunternehmen und richtet mit dem Deutschen Vermögensverwaltertag eine der wichtigsten Veranstaltungen der Branche aus. In jährlich wechselnden Städten bietet das Event eine wertvolle Gelegenheit für Dialog und Austausch zu den wichtigsten Themen der Vermögensverwaltung. Für ein unvergessliches Rahmenprogramm sorgte die Eventagentur Ellen Kamrad aus Köln, die unter dem Namen Menschen – Emotionen – Erlebnisse mit ihrem Team maßgeschneiderte Rahmenprogramme und Eventkonzepte für Business-Veranstaltungen realisiert. Sie übernahm bei der diesjährigen Veranstaltung die Organisation und entwickelte so ein vielfältiges und maßgeschneidertes Rahmenprogramm.

Köln erleben: Duftführung und Farina Museum als Rahmenprogramm-Highlight

Um den Partnerinnen und Partnern der Teilnehmenden die Stadt Köln eindrucksvoll näherzubringen, setzten Ellen Kamrad und ihr Team auf eine exklusive Stadtführung für die Sinne. Unter dem Motto „Wie riecht Köln?“ schnupperte sich die Gruppe durch die Domstadt. Dabei gab es nicht nur das echte „Kölnisch Wasser“, sondern auch Hopfen, Weihrauch oder Aromen aus anderen Epochen zu entdecken. Abgerundet wurde das einzigartige Erlebnis durch eine Führung im Geburtshaus des Eau de Cologne – dem Farina Duftmuseum. In der geschichtsträchtigen Parfümfabrik, in der bereits Patrick Süßkind für seinen Roman „Das Parfum“ recherchierte, konnten die Teilnehmenden begleitet von einem kostümierten Guide in 300 Jahre Dufthistorie eintauchen.

An diese außergewöhnliche Erfahrung für die Nase schloss sich ein Genuss für den Gaumen an: Mit großartigem Blick auf die markante Hohenzollernbrücke und den Rhein speisten die Partnerinnen und Partner der Teilnehmenden in höchster Bio-Qualität im „Ludwig im Museum“.

Kölner Dom und Stadtgeschichte: Kultur-Rahmenprogramm im Herzen von Köln

Als gelungenen Abschluss der Tagung der Vermögensverwalter beim 9. Deutschen Vermögensverwaltertag wartete die Kölner Event-Expertin Ellen Kamrad mit einem besonderen Rahmenprogramm auf: Die über 100 Gäste konnten am Vormittag des folgenden Tages zwischen gleich vier erlesenen Sightseeing-Angeboten wählen. „Uns ist es wichtig, dass sich alle Gäste gleichermaßen angesprochen fühlen und tolle Erlebnisse teilen, die wirklich in Erinnerung bleiben“, so Agenturchefin Kamrad.

Für Kulturfans gab es zwei Programmpunkte im Wahrzeichen Kölns. Während eine Gruppe durch den beeindruckenden Innenraum des Kölner Doms geführt wurde und dabei mehr über die kunstvoll gestalteten Fenster und die herausragende Architektur der Kirche erfuhr, folgte eine weitere den Spuren der Geschichte in die Ausgrabungsstätte unter der Kathedrale, um mehr über die 2.000 Jahre Baugeschichte an einem der ältesten christlichen Zentren außerhalb des Mittelmeerraumes zu erfahren.

Comedy-Tour und MMC Studios: Stadtführung Köln mit Augenzwinkern

Für alle, die nach der ereignisreichen Veranstaltung am Vortag lieber abschalten wollten, plante Ellen Kamrad beste Unterhaltung – die Karneval-Hochburg am Rhein ist schließlich für Humor und Witz bekannt. Bei einem Kölsch wurde auf einer exklusiven Comedy-Tour mit dem Komiker und Kabarettisten Keirut Wenzel herzlich gelacht, während man Sehenswürdigkeiten wie den Heumarkt oder die Kranhäuser im Rheinauhafen von einem komfortablen Bus aus entdeckte.

Etwas weiter außerhalb des Zentrums ging es währenddessen zu einem von Deutschlands führenden TV- und Filmproduktionsstandort, um buchstäblich hinter die Kulissen von Film- und Fernsehklassikern wie „Der Vorleser“, „Das Wunder von Bern“ oder „Glücksrad“ zu schauen. In den MMC Studios erkundeten die Teilnehmenden auf 21.000 qm 19 Filmstudios mit modernster Technik und erfuhren mehr über die Arbeit an ihren Lieblingsserien und Filmfavoriten. Dieses exklusive Rahmenprogramm ermöglichte den Gästen ein einmaliges Eventerlebnis jenseits der klassischen Tagungsformate.

Kölscher Abschluss: Mittagessen in der Malzmühle nach zwei unvergesslichen Tagen

Bevor sich die Teilnehmenden verabschiedeten, ging es für ein authentisch-kölnisches Mittagessen in die seit 150 Jahren familiengeführte Brauerei zur Malzmühle. Zum Abschluss der bewegten zwei Tage zieht Ellen Kamrad ein positives Fazit: „Unser Ziel war es, unseren Gästen kulturelle Erlebnisse zu bieten und unsere Heimat Köln von ihrer schönsten Seite zu zeigen. Mit ausgefallenen Programmpunkten, historischen Highlights und einer guten Portion Humor ist uns das auf jeden Fall gelungen.“

Erfahre hier mehr über das Rahmenprogramm für VuV-Fachtagung – Kölsche Kultur, Genuss & Geschichte

Rahmenprogramm für VuV-Fachtagung – Kölsche Kultur, Genuss & Geschichte

Mit ihrer Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse (MEE) bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

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