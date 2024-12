Kampagne PRO Binnenschifffahrt gestartet

Die Binnenschifffahrt – weit mehr als ein wichtiger Verkehrsträger

Duisburg, 2. Dezember 2024 – Mit dem Ziel die ökonomische und ökologische Bedeutung der Güter- und Fahrgastschifffahrt herauszustellen und um Arbeitskräfte in einem zukunftssicheren Arbeitsumfeld zu werben, ist die Kommunikationskampagne PRO Binnenschifffahrt gestartet. Zentrale Anlaufstelle ist die Plattform www.pro-binnenschifffahrt.de Initiiert hat die Kampagne der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB), Duisburg.

„Die Binnenschifffahrt spielt eine gewichtige Rolle für die Logistik und den Tourismus in Deutschland. Dabei findet sie in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu wenig statt. Die Binnenschifffahrt hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Deshalb haben wir die Kampagne PRO Binnenschifffahrt ins Leben gerufen“, erklärt Martin Staats, Präsident des BDB, die Beweggründe für die Kampagne.

Der Bevölkerung fällt meist nicht auf, welche Leistungen die Binnenschiffe und ihre Besatzungen tagtäglich vollbringen. Dabei sind die Binnenschiffe seit vielen Generationen in der Güterschifffahrt im Einsatz und leisten für den Wirtschaftsstandort Deutschland Beachtliches: Rund 171 Millionen Tonnen Güter werden pro Jahr auf den deutschen Flüssen und Kanälen transportiert. Die entspricht einer Transportleistung von 41,5 Milliarden Tonnenkilometern (tkm). Diese Mengen werden dabei nicht nur von den ca. 2.200 im deutschen Binnenschiffregister eingetragenen Fahrzeugen, der deutschen Güterbinnenschiffsflotte, sondern auch von Schiffen aus den Nachbarländern, vor allem aus den Niederlanden und Belgien, bewältigt.

Komplette Industriezweige sind von der Logistik der Güterschiffe in Deutschland abhängig. Dabei ersetzt ein modernes Binnenschiff ca. 150 LKW, sorgt für Entlastung der überlasteten Straßen und ist demgegenüber etwa zwei Drittel CO2-sparender pro transportiertem Tonnenkilometer (tkm). Fakt ist zudem, dass eine Verkehrswende ohne die freien Kapazitäten der Binnenschifffahrt in Deutschland nicht zu leisten ist.

Auch die Personenschifffahrt ist heute ein wichtiger Erholungs- und Wirtschaftsfaktor in Deutschland. In der Fahrgastschifffahrt gibt es knapp 1.000 Tagesausflugsschiffe mit einer Passagierkapazität von 215.000 Menschen. 44 Millionen Fahrgäste befördert die Ausflugsschifffahrt in Deutschland jährlich. Hinzu kommen rund 50 Flusskreuzfahrtschiffe als „schwimmende Hotels“ mit einer Kapazität von rund 7.400 Betten.

Die Kampagne PRO Binnenschifffahrt versammelt Unternehmen und Institutionen unter einem kommunikativen Dach, um für die Binnenschifffahrt Aufmerksamkeit zu schaffen – und um Arbeitskräfte für die Branche zu gewinnen. Die kommunikative Grundlage bildet die zentrale Plattform www.pro-binnenschifffahrt.de Zudem erfolgt eine zielgruppenspezifische Ansprache über die sozialen Kanäle LinkedIn, Instagram und TikTok sowie mit Presse- und Medienarbeit, Bewegtbild und durch die Unterstützer selbst.

Auf der Website, die kontinuierlich ausgebaut wird, finden Interessenten Wissenswertes über die Binnenschifffahrt rund um die Themen Wasserstraßen, Binnenhäfen, Güterbinnenschifffahrt, Motor der Wirtschaft, Fahrgastschifffahrt, Innovation, Energiewende und Nachhaltigkeit. Außerdem stellt die Plattform die vielfältigen Berufsbilder in der Binnenschifffahrt vor – von Berufen auf dem Schiff, in der Fahrgastschifffahrt, in der Werft, am Hafen und in der Verwaltung – und gibt Einblicke in die Welt der Binnenschiffer. Zu den jeweiligen Berufen stellen sich begleitend auch die in der Binnenschifffahrt aktiven Arbeitgeber vor. Die Website soll die zentrale Informationsplattform rund um die Binnenschifffahrt werden.

„Die Binnenschifffahrt war kommunikativ bislang sehr leise. Mit der Kampagne PRO Binnenschifffahrt wollen wir mehr Aufmerksamkeit in der Politik und Verwaltung, in der Wirtschaft sowie bei allen Menschen, die sich für eine Karriere in der Binnenschifffahrt interessieren, schaffen. Wir begeben uns durch den Einsatz von Social-Media-Kanälen wie Instagram und TikTok, die besonders bei jungen Leuten beliebt sind, auch auf Neuland und freuen uns auf positive Resonanz“, erklärt Jens Schwanen, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt. „Unternehmen und Institutionen, die die Binnenschifffahrt fördern möchten, sind herzlich eingeladen, genau jetzt zur Kampagne dazuzustoßen. Durch die Darstellung der Unternehmen als Arbeitgeber gibt es auch einen direkten Benefit für unsere Unterstützer.“

Die Kampagne PRO Binnenschifffahrt stellt die ökonomische und ökologische Bedeutung der Güter- und Fahrgastschifffahrt heraus und wirbt um Arbeitskräfte in einem zukunftssicheren und spannenden Arbeitsumfeld. Die Kampagne versammelt Unternehmen und Institutionen unter einem kommunikativen Dach, um so für die Binnenschifffahrt insgesamt mehr Aufmerksamkeit zu schaffen und um Arbeitskräfte für die Branche zu gewinnen. Organisiert und inhaltlich verantwortet wird die Kampagne durch den Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB). Zu den Unterstützern der ersten Stunde gehören Bingen-Rüdesheimer Schifffahrtsgesellschaft mbH, B. Dettmer Reederei GmbH & Co. KG, DP World Intermodal GmbH, DTG Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt eG, duisport – Duisburger Hafen AG, Frankfurter Personenschiffahrt Anton Nauheimer GmbH, Haeger & Schmidt Logistics GmbH, Port of Antwerpen-Brugge, Port of Rotterdam, Mittelständische Personenschiffahrt e. V., MSG eG, Rhenus Logistics, Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e.V., Schulschiff Rhein, Vereinigte Schiffs-Versicherung V.A.G., Weiße Flotte Heidelberg GmbH & Co. KG und Zöller GmbH – SGMS Joh.v.Nepomuk. Mehr unter www.pro-binnenschifffahrt.de

