Kaminofen mit Style setzt dreifach Highlights

Charakteristisch für das moderne Wohnen sind große Räume und eine stimmige Einrichtung. Neben hochwertigen Materialien gehören gedeckte Farben in klaren Formen genauso dazu wie bewusst gesetzte Akzente für die persönliche Note. Perfekt für einen Kaminofen wie den Passo XS style aus dem Hause Spartherm. Durch seinen modernen Look und die edlen Accessoires macht er als Design-Objekt zu jeder Zeit eine gute Figur. Und während die Wärme für wohlige Gemütlichkeit sorgt, steht der regenerative Brennstoff für Heizen im Sinne der Umwelt.

Bestens geeignet für moderne Wohnbauten sowie Niedrigenergiehäuser

Der über 1,20 Meter hohe Holzofen des deutschen Premiumherstellers vereint exquisites Design und technische Qualität. Mit A+ ist er der höchst möglichen Energieeffizienzklasse für Kaminöfen zugeordnet. Zudem kann er auf Wunsch raumluftunabhängig betrieben werden, sodass die Verbrennungsluft direkt von außen zugeführt wird. Das ist ideal für hochgedämmte Neubauten und Niedrigenergiehäuser, die über einen regulierten Luftaustausch verfügen. Dabei erreicht er mit seiner feurigen Technik bei einem Wirkungsgrad von über 80 Prozent eine Wärmeleistung von 4,5 bis 6,5 kW, wobei er in seinem Brennraum Platz für Scheite bis zu einer Länge von 33 cm bietet.

Gut zu wissen: Holz zählt wie Sonne, Wasser und Wind zu den erneuerbaren Energien und ist ein nachwachsender Rohstoff, der in Deutschland nachhaltig bewirtschaftet wird. Bei seiner Verbrennung wird genau jene Menge Kohlendioxid (CO2) freigesetzt, die der Baum während seines Wachstums aufgenommen hat und die bei der natürlichen Zersetzung im Wald wieder entweicht. Der Einsatz von Brennholz ist somit CO2-neutral.

Feuer für fühlbaren Feinschliff

Der älteste Brennstoff der Menschheit hat aber noch einen entscheidenden Vorteil. Holz weckt Emotionen. Das Lodern der Flammen und die sanften Farben werden durch die große Glaskeramikscheibe im Passo XS style entsprechend in Szene gesetzt. Die runde und ausgeglichene Bauform unterstützt diese Ästhetik. Wobei der Stahlkorpus in neun Farben erhältlich ist. Schicke Ergänzung: Griff und Sockel sind aus heller Eiche gefertigt. So sorgen das formschöne Design und die Wärme auf der Haut für den fühlbaren Feinschliff der eigenen Wohnwelt. Mehr unter www.spartherm.com

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH ist einer der größten Produzenten von Heizeinsätzen, Kaminöfen und Kassetten in Deutschland und zählt in diesem Bereich auch in Europa zu den großen namhaften Unternehmen. Mit dem technischen Know-how der Feuerungstechnik, modernsten Fertigungsanlagen und einem Vertrieb über ein qualifiziertes und gut ausgebautes Händlernetzwerk werden die hochwertigen, innovativen und vom Design her sehr ansprechenden Feuerstätten heute weltweit in 47 Ländern vertrieben.

Für die Zukunft setzt SPARTHERM mit seinem breit gefächerten Sortiment auf ökologische und ökonomische Zielsetzungen mit umweltfreundlichen Produkten und Systemkomponenten, deren Basis dafür nicht zuletzt in der eigenen Entwicklungsabteilung liegt.

