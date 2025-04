Kaminabende für Singles in Ksenia“s House

Kaminabende für Singles: Ksenia“s House bringt Wärme in die Partnersuche

Köln, April 2025 – Ksenia Droben, preisgekrönte internationale Partnervermittlerin und Dating Coach mit über 26 Jahren Erfahrung, geht neue Wege in der modernen Partnersuche. Mit ihrem neuen Projekt Ksenia“s House schafft sie einen exklusiven Raum, in dem Singles sich in einer geschützten, warmherzigen Atmosphäre begegnen – fernab von anonymen Online-Plattformen oder lauten Bars.

Die sogenannten Kaminparties, die regelmäßig in Ksenia Droben“s persönlichem Haus in Köln stattfinden, bieten eine einzigartige Gelegenheit für Männer und Frauen, sich auf Augenhöhe kennenzulernen. Statt oberflächlichem Small Talk stehen echtes Interesse, tiefer Austausch und gemeinsames Erleben im Vordergrund.

„Ich wollte einen Ort schaffen, der Singles Geborgenheit gibt und sie gleichzeitig ermutigt, aus sich herauszukommen“, erklärt Ksenia Droben. „In Ksenia“s House kann sich jeder öffnen – mit einem Glas Wein am Kamin, inspirierenden Gesprächen und kleinen Kommunikationsübungen, die verbinden.“

Ziel der Kaminparties:

Die Kommunikationsfähigkeit der Teilnehmer zu stärken

Selbstbewusstsein beim Kennenlernen aufzubauen

Einen vertrauensvollen Raum für echte Begegnungen zu schaffen

Ksenia“s House ist ein Ort für alle, die Partnersuche mit Tiefgang erleben möchten – charmant, stilvoll und diskret. Die Teilnehmerzahl ist bewusst begrenzt, um persönliche Gespräche und echtes Miteinander zu fördern.

Über Ksenia Droben

Ksenia Droben gilt als eine der bekanntesten internationalen Partnervermittlerinnen Deutschlands. Seit über zwei Jahrzehnten bringt sie Menschen aus ganz Europa zusammen – mit Herz, Expertise und einem tiefen Verständnis für zwischenmenschliche Dynamiken. Ihre Single Events, Workshops und Coachings sind bekannt für Qualität, Diskretion und nachhaltigen Erfolg.

Pressekontakt:

Ksenia Droben

Internationale Partnervermittlung

Ksenia Droben Partnervermittlung ist die führende internationale Partnervermittlung Seit 1998 bringt Ksenia Droben Singles zusammen und hilft Ihnen große Liebe zu finden

– Büros in 3 Ländern

– Single Events in 7 Ländern

– mehrere Auftritte in TV-Formaten wie „Traumfrau gesucht“ und „Das Geschäft mit der Liebe“

Firmenkontakt

InterLine GmbH

Ksenia Droben

Forum 5

69126 Heidelberg

4915203663653



http://droben-partnervermittlung.de

