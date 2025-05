Kaltwassersätze mit natürlichem Kältemittel

SCHÄFER IT-Systems stellt hocheffizientes und vielseitiges Kühlsystem für dezentrale IT-Anwendungen im kleinen Leistungsbereich bis 50kW vor

Betzdorf, 12. Mai 2025. Die neuen luftgekühlten Flüssigkeitskühler Slave und Master von SCHÄFER IT-Systems erfüllen alle Anforderungen an ein hocheffizientes Kühlsystem: Die Produktlösung nutzt mit R290 (Propan) ein natürliches Kältemittel und ist speziell auf Anwendungen in der industriellen Prozesskühlung mit hohen Temperaturen und niedrigen Betriebskosten zugeschnitten. Ein weiterer Pluspunkt ist die hohe Flexibilität bei der Integration – insbesondere in modernen IT-Infrastrukturen wie Edge-Umgebungen und Rechenzentren.

Das natürliche Kältemittel weist im Vergleich zu synthetischen Kältemitteln ein deutlich geringeres Treibhauspotenzial (GWP, Global Warming Potential) und trägt somit zur Optimierung des CO2-Fußabdrucks bei. Durch ihre hohe thermodynamische Effizienz ermöglicht der Kaltwassersatz eine effektive Kühlung bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten – ein entscheidender Vorteil angesichts steigender Energiekosten und wachsender regulatorischer Anforderungen im Bereich Umweltschutz. Damit steht die Kältemaschine beispielhaft für die kontinuierliche Weiterentwicklung beim Technologiepartner Euroklimat – die Qualitätsnorm UNI EN ISO 9001:2015 wird erfüllt.

Das Gerät ist für die Außenaufstellung bis 45 °C ausgelegt und entspricht der EU-Verordnung 2016/2281 zur Ökodesign-Richtlinie. Zu den Hauptkomponenten gehören ein halbhermetischer Hubkolbenverdichter, Axialventilatoren und ein effizientes Verflüssigungsregister. Ein Mikroprozessor steuert die Verdichterleistung und überwacht Betriebsalarme. Außerdem verfügt die Neuentwicklung über wichtige Sicherheitselemente und ist mit ATEX-zertifizierten Komponenten ausgestattet.

Zu den weiteren vorteilhaften Produkteigenschaften zählt die integrierte Freikühlfunktion, die in dieser Geräteklasse bisher selten verfügbar war. Ist die Außentemperatur niedriger als die gewünschte Kaltwassertemperatur, kann der Kaltwassersatz auf den energieintensiven Kompressorbetrieb verzichten und stattdessen Außenluft zur Kühlung nutzen. Dies führt insbesondere in den Übergangszeiten im Frühjahr und Herbst zu erheblichen Stromeinsparungen und reduziert die Betriebskosten nachhaltig.

Ein besonderes Merkmal ist die Verfügbarkeit dieser Funktion auch in kleineren Leistungsbereichen – dadurch sind die Flüssigkeitskühler Slave und Master äußerst flexibel einsetzbar. Die Systeme sind auf hohe Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer ausgelegt. Das robuste Design, die Verwendung bewährter Komponenten und der einfache Zugang bei Wartungsaufgaben sorgen für einen zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb – auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Gerade im stark wachsenden Bereich Edge Computing bieten die neuen Kaltwassersätze von SCHÄFER IT-Systems einen bedeutenden Mehrwert. Kunden erhalten alle Komponenten – von Racks, PDUs und Innengeräten bis hin zur Kälteerzeugung – aus einer Hand. Das reduziert nicht nur die Anzahl der Ansprechpartner, sondern erleichtert auch Planung, Installation und Wartung. Im Unterschied zu klassischen Rechenzentren, in denen der Kaltwassersatz oft von Drittanbietern bezogen wird, profitieren Kunden im Edge-Umfeld so von einer voll integrierten Lösung.

„Wir sind froh, dass wir mit den neuen Kaltwassersätzen der Firma Euroklimat die konsequente Ausrichtung hin zu einem Lösungsanbieter im Bereich der dezentralen IT-Anwendungen fortsetzen können. Der Einsatz von nachhaltigen und effizienten Klimatisierungssystemen liegt uns bei SCHÄFER seit vielen Jahren am Herzen. 100 % Wasserkühlung ist im Bereich der rackbasierten Klimatisierungslösungen seit Jahren ein gelebtes Szenario“, sagt Thomas Wermke, Bereichsleiter der Schäfer IT-Systems.

Auch auf Seiten von Sven Schwarze, geschäftsführender Gesellschafter von Euroklimat Deutschland, wird die gemeinsame Vision für zukunftsorientierte, nachhaltige Lösungen deutlich betont: „Albert Einstein hat es auf den Punkt gebracht: Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich was ändert. Genau aus diesem Grund freue ich mich, dass unser Partner SCHÄFER IT-Systems mit uns der Euroklimat Deutschland nichts beim Alten belassen will und wir ab Mai 2025 gemeinsam nachhaltige und maßgeschneiderte IT-Gesamtlösungen für unsere Kunden anbieten werden. Auf eine erfolgreiche Partnerschaft und dass wir etwas verändern!“

Die Kaltwassersätze eignen sich nicht nur für IT-Infrastrukturen, sondern auch für die Kühlung von Bürogebäuden, industriellen Fertigungsprozessen sowie komplexen Klimatisierungssystemen. Ihre Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und Flexibilität machen sie zur idealen Wahl für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen.

Vorteile auf einen Blick:

-Natürliche Kältemittel mit niedrigem GWP

-Freikühlbetrieb auch im kleinen Leistungsbereich integriert

-Deutlich geringere Betriebskosten, insbesondere bei milden Außentemperaturen

-Hohe Energieeffizienz und geringerer CO2-Ausstoß

-Kompakte, wartungsfreundliche Bauweise

-Ideal für Edge-Computing-Anwendungen mit vollständiger Systemintegration

-Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in diversen Industriebereichen und Klimazonen

SCHÄFER IT-Systems, ein innovativer Hersteller von maßgeschneiderten Netzwerk- und Serverschranklösungen sowie Rechenzentrumslösungen für konventionelle und komplexe Anwendungen, ist ein Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE.

Die familiengeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Behältersysteme und Industriecontainer, Infrastruktur für Rechenzentren sowie Einrichtungen für Büro und Werkstatt. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

