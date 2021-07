Kostenfreier Livestream auf DiMarEx.de

Am 15. Juli findet im Rahmen der DiMarEx, der virtuellen Digitalen Marketing-Messe, die Veranstaltung für Strategie “Kaltakquise vs. Interaktiver Showroom mit Echtzeitanalyse” statt. Das Event beginnt ab 16 Uhr und ist kostenfrei als Livestream auf der Website der DiMarEx verfügbar.

In der Vergangenheit stellte vor allem die Kaltakquise eine undankbare und mühselige Aufgabe des Vertriebs dar. Zahlreiche Telefonate, Interessenten qualifizieren, den richtigen Ansprechpartner recherchieren, um dann “kalt” zu akquirieren. Ein hoher Zeitaufwand mit mäßigem Erfolg. Dank technologischer Entwicklungen kann Akquise heutzutage nun wesentlich entspannter und effizienter erfolgen – z.B. mit einem interaktiven Showroom. Mit einem Klick erhält man so direkt Informationen darüber welche Ansprechpartner aus welchen Firmen Interesse an den eigenen Produkten und Lösungen zeigen. Somit der perfekte Zeitpunkt potenzielle Interessenten anzusprechen und eine Beziehung auszubauen. Der Abschluss rückt damit einen Schritt näher.

In der Veranstaltung zeigt Martin Schulz, Geschäftsführer der EXPO-IP GmbH, anhand eines Praxisworkshops, wie ein cleverer digitaler Vertrieb gestaltet werden kann. Es wird zudem vorgestellt, wie mit EXPO-IP der Marketing Automation die richtigen Informationen für einen erfolgreichen Vertrieb zugeführt werden können und wie dabei die technische Unterstützung aussieht.

Weiter Informationen zum Event oder der Digitalen Marketing Messe DiMarEx finden online unter https://dimarex.de.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

