Как Торговать Ложные Пробои Уровней? Примеры + Фото + Сделки

На подходе к поддержке/сопротивлению цена ведет себя агрессивно, тем самым заманивает новичков в западню. Ведь они искренне уверены в том, что пробой таки состоится из-за того, что цена решительно двигается к заветному уровню. Основная трудность здесь в том, что сделка может обещать пробой, причем подтвержденный техническим анализом.

На графиках ниже вы можете заметить процесс затухания прорыва цены после того, как открылась сессия.

Если у вас есть возможность торговать и смотреть кластерные графики, применять какой-либо объемный анализ, вы всегда увидите, что на всех ложных пробоях объем сконцентрирован внизу.

Свечу (бар), которая пробила уровень, называют пробойной.

Я же делаю наоборот и стараюсь входить в сделки тогда, когда большинство розничных трейдеров занимают противоположную сторону рынка и ошибаются с ней.

Ложный пробой можно использовать, как торговый сигнал на любых таймфреймах. Самый сильный торговый сигнал на старших таймфреймах. Не пренебрегайте рекомендациями от профессионалов — торгуйте короткими стопами, при малейшем сомнении не заходите в сделку или выходите из нее. Поэтому каким окажется пробой, зависит от расстановки сил на бирже. Алгоритм простой и позволяет заработать на ложном пробое.

Ложный Пробой Горизонтального Уровня Поддержки Или Сопротивления

О том насколько важно минимизировать риски в торговле говорит профессиональный трейдер А.М. Герчик на своих семинарах “Трейдинг от А до Я”. Понятие ложного пробоя неразрывно связано с уровнями.

Кстати, как вы можете заметить из статьи, да и если сами будете просматривать графики монет, самые большие и сильные движения, как правило, сопровождаются ложными пробоями перед ними. Это связано с тем, что благодаря ложному пробою “высаживаются” большинство трейдеров-паникеров или те, у кого крайне короткие стопы. Ложный пробой трендаПосле определения направления тренда и некоторого времени нахождения цены в нем, происходит пробой восходящей тенденции вниз. В течение четырех свечей цена находится под линией растущего тренда, а потом, взрывным движением, возвращается в него и рост продолжается. Все эти признаки указывают на то, что произошел ложный пробой. Обратите внимание, что после пробоя тренда вниз, цена не пошла дальше, а застряла приблизительно на одном и том же уровне.

Это означает, что пробойный импульс очень мал и график скорее всего обратно вернется в прежний канал. Как и при использовании любых других новых торговых алгоритмов рекомендуем вам потренироваться на демо-счете чтобы изучить все аспекты работы. Торговля с помощью ложных пробоев очень нестабильная, поэтому установка StopLoss является очень важной вещью. Это также важно потому, что даже профессионалам очень сложно определить, какой именно пробой сейчас случился – ложный или истинный.

Другие Особенности Ложных Пробоев

Цена только со второй попытки дошла до уровня, вернее сказать, доползла до него! О каком движении по тренду может идти речь, если быки до уровня-то еле дотолкали? Новостей на тот момент не было, поэтому расклад неожиданно измениться не мог. Такие ситуации при трендовой торговле однозначно пропускаем. Ложный пробой – это пробой значимого уровня, после которого не происходит дальнейшее движение по тренду, наоборот, цена уходит против действующей тенденции.

Опытный трейдер обязательно заработает очень много денег на такой ситуации, а вот новичок, скорее всего, получит значительный убыток или обнулит свой счет. Чтобы вы были готовы к таким ситуациям, мы покажем вам, как торговать в таких случаях. На скриншоте виден ложный медвежий пробой из нескольких хвостов свечей, после чего тренда развернулся вверх.

Поэтому закрытие свечи — важнейший уровень, особенно на дневном графике и я уделял бы ему основное внимание. Поэтому нам придется использовать логику и анти-интуитивные, противоречивые входы чтобы зарабатывать на мышлении толпы и их заблуждениях. Следовательно, fxnewspro.blogspot.com нужно сохранять тотальную дисциплину, торгуя ложные пробои и откаты, и поэтому я их просто обожаю. Я сделал большую часть денег используя именно противоречивые приемы вроде ложных пробоев и таких разработанных мною сетапов, как фейки.

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Ложные пробития (указаны красными стрелками) на участке бокового движения цены. Если у вас нет под рукой горизонтальных объемов, смотрите обычные. Как правило, всегда есть какие-либо всплески объемов, смотреть нужно ближайшие 5-10 свечей в рамках предполагаемого пробоя. Более того, крупный игрок может подключить агрессивную тактику, то есть он может немножко надавить на рынок, после чего он под собственным весом пойдет в обратную сторону. Но дело в том, что количество спроса остается на том же уровне, оно не меняется.

Колебания котировок должны подтверждаться объемами. Чтобы получить хорошее соотношение риска и прибыли, тейк-профит должен быть больше стоп-лосса в несколько раз. Цена доходит до линии и разворачивается без попытки совершить пробой.

Достаточно ждать сигналы ложных пробоев от границ торгового диапазона. Ложный пробой является самым сильным инструментом крупного игрока для набора своей позиции. Поэтому, ложные пробои только усиливают ранее обозначенные уровни, подтверждая наличии крупного игрока. Основные условия существования ложного пробоя – цена бара ложного пробоя должна закрыться ниже максимума или выше минимума предыдущего бара. Изучайте механику ложных пробоев, помните об объемах, которые углубленно и в деталях могут рассказать о рынках, но при этом не являются сигналами. Фейк, который на графике выглядит как свеча с длинным хвостом (тенью), у которого образуется бар.

Сигналы Объемов, Позволяющие Избежать Ложных Пробоев

Да и вообще, если торговать и по тренду, и против него, то можно легко запутаться, где ложный пролив, а где настоящий, и как все это считать. Таким образом, если происходит прорыв против текущей тенденции, то его сразу можно определить, как ложный, если, конечно, есть описанные ниже признаки подтверждения. Чтобы было понятнее, рассмотрим теперь отдельные разновидности этой формации и изучим поведение цены на конкретных практических примерах. При возврате цены под трендовую линию, открывать сделки на продажу на пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Здесь человек входит в позицию на покупку текущего актива, не дожидаясь каких-либо откатов и сигналов. Если у нас есть определённый уровень и подобный прокол, как показано на рисунке, существует большая вероятность разворота. У нас есть некий рыночный импульс и человек, не дождавшись отката, заключает сделку в месте, где указывает стрелка. Возможно, в этом есть что-то психологическое, жадность, страх и т.д.

Из 1-4 свечей формируется паттерн, являющийся подтверждением того, что пробой ключевого уровня носит ложный характер. Как правило, такие пробои встречаются во время сильного тренда, при приближении цены к важному уровню. Лучше всего если свеча будет с длинной тенью, доходящей до ближайших уровней поддержки/сопротивления.

Дождитесь накопление позиции крупными игроками. На графике вы должны увидеть плотную консолидацию цены возле уровня. Она должна быть настолько плотной, что свечи окажутся зажаты в узком диапазоне. Один из способов выявления ложных пробоев — следить за объемом. Реальные пробои обычно сопровождаются сильными показаниями объема торгов в момент пробоя. Когда этот объем отсутствует, существует более высокая вероятность того, что пробой не случится.

Такой исключительно высокий объем приводил к продолжению восходящего трендового движения цены, снижая риск ложных пробоев. Вот здесь трейдера и подстерегает тот самый зверь, имя которому «ложный пробой уровня». Но Ghous торгует ложные пробои уровней поддержки и сопротивления .

Использовать Накопление Позиции Крупными Игроками

Перед тем, как приступить к изучению ложных пробоев, рекомендуем изучить основы, которые объясняют, что такоеподдержка и сопротивление и как правильно эти уровни находить на графике. Обращайте внимание на моменты, когда при росте к уровню сопротивления волны вверх начинают терять силу, а при снижении к уровню поддержки волны вниз начинают терять силу. Снижение объема в волне может свидетельствовать о слабости атакующих уровень трейдеров. Будьте всегда очень внимательны, если цена подходит к сильному уровню, вероятность того, что маркетмейкер спровоцирует очередной ложный пробой очень велика. И не забывайте, что пробои уровней, в том числе и ложные часто происходят на выходе сильных новостей. Для этого, он совершает ложное движение за границы зоны сопротивления/поддержки и большинство мелких трейдеров, следуя логике, покупают/продают актив маркетмейкеру.

Есть простел, но никакой затормозки после него нет. Если вы видите, что у вас есть какой-то прокол, после которого образуется некая база или флэт, что-то, что находится далеко от уровня, знайте, скорее всего, рынок вниз не пойдет. В этот момент может происходить всё, что угодно. Начиная от шпилек, пинк баров, пинцетов, заканчивая всевозможными моделями некоего поглощения и т.д. Посмотрите, как растут объёмы лимитных ордеров сразу же за локальным минимумом (про типы ордеров читайте здесь)! Ниже цены (это столбик с зеленым фоном) находятся лимитные ордера на покупку, а выше (это часть с красным фоном) ордера на продажу.