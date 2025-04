Kaiser Brauerei: Regionale Investorengruppe kauft Mehrheitsanteile von chinesischem Investor zurück

DIE BRÄUS ARE BACK IN TOWN –

FÜNF NEUE GESELLSCHAFTER BRINGEN FRISCHEN WIND IN DIE KAISER BRAUEREI

Geislingen, 31.03.2025 – Die Kaiser Brauerei blickt auf eine vielversprechende Weiterentwicklung: Der bisherige Eigentümer Guojian Jiang hat die Mehrheit seiner Anteile an eine regionale Beteiligungsgesellschaft verkauft. Dahinter stehen fünf Unternehmer aus der Region, die mit frischen Ideen und einer gemeinsamen Vision die traditionsreiche Brauerei weiterentwickeln wollen. Ziel ist es, die Kaiser Brauerei noch stärker in der Region zu verankern, ihre Marktpräsenz auszubauen und gleichzeitig die bewährte Qualität der Biere zu sichern.

Nach acht erfolgreichen Jahren beginnt ein neues Kapitel

Die Kaiser Brauerei wurde 2017 nach einer Insolvenz erfolgreich von Guojian Jiang übernommen. Hohe Investitionen in die Marke und die Technik haben in den vergangenen Jahren das Unternehmen zukunftsfähig gemacht. Seit 2023 wurde über den Einstieg neuer Investoren aus der Region verhandelt. Die Unternehmensberaterin Frau Xiaoping Zhao-Moll, die entscheidend an den Verhandlungen für den chinesischen Investor beteiligt war, freut sich über den positiven Ausgang für alle Parteien.

Neben Christoph Kumpf sind mit Otto Menzel, Jochen Friz sowie Klaus und Thorsten Fossler vier neue Partner an Bord, die das Unternehmen mit ihrem Wissen, ihrem Engagement und ihren Netzwerken weiter stärken.

Bekannte Unternehmer aus der Region

„Es handelt sich hierbei nicht um Unbekannte in der Region – alle fünf neuen Partner sind in der Gegend sehr gut vernetzt und haben sich in ihren jeweiligen Branchen einen Namen gemacht“, erklärt Christoph Kumpf. Otto Menzel ist in der Region bekannt durch sein Unternehmen sowie sein Engagement in verschiedenen Vereinen und Institutionen. Jochen Friz ist nicht nur Unternehmer, sondern auch einer der stellvertretenden Bürgermeister von Berglen im Remstal, wo er in vielen Bereichen aktiv ist, darunter eine Autowerkstatt, ein Gastronomiebetrieb und ein Festzeltverleih. Klaus Fossler führt ein Elektrotechnik-Unternehmen, und sein Sohn Thorsten Fossler hat sich als erfolgreicher Getränkehandel-Unternehmer etabliert. Ebenfalls ist Thorsten in der Region mit seiner Eventtechnik bekannt und bietet bei Anfragen stets eine klare Empfehlung: „Kaiser Bier natürlich.“

Zwischen Tradition und Fortschritt

„Die Kaiser Brauerei ist tief in der Region verwurzelt. Sie hat eine treue Kundschaft und eine starke Marke – das ist eine perfekte Basis, um darauf aufzubauen“, erklärt Jochen Friz. „Unser Ziel ist es, nicht nur das bestehende Geschäft zu festigen, sondern auch neue Möglichkeiten zu erschließen. Die Liebe der Menschen zur handwerklichen Braukunst ist ungebrochen, und wir möchten ihnen weiterhin beste Qualität bieten.“

Thorsten Fossler ergänzt: „Regionalität ist für viele Menschen ein entscheidender Faktor. Wir erleben eine stetig steigende Nachfrage nach Bieren, die mit Leidenschaft und handwerklichem Können gebraut werden. Unser Anspruch ist es, die Kaiser Brauerei nachhaltig weiterzuentwickeln und noch mehr Menschen für unsere Biere zu begeistern.“

Auch Klaus Fossler sieht großes Potenzial: „Wir sind keine kurzfristigen Investoren, sondern Unternehmer mit Herzblut und Weitblick. Hier stecken viel Tradition und handwerkliches Können drin – eine echte Chance, etwas Beständiges für die Region zu schaffen.“

Ein besonderes Highlight: Das Brauereifest

Ein erstes großes Highlight ist bereits geplant: Im Herbst soll ein Brauereifest stattfinden, um die Kaiser Brauerei und ihre Kunden zusammenzubringen. „Das Fest ist eine wunderbare Gelegenheit, um mit den Menschen in unserer Region ins Gespräch zu kommen und die Entwicklung der Kaiser Brauerei gemeinsam zu feiern“, so Christoph Kumpf.

Nachhaltigkeit und Innovation für den Betrieb

Langfristig setzen die neuen Partner auf eine Mischung aus Tradition und Innovation. Neben dem klassischen Sortiment wird an neuen Produktlinien gearbeitet, um das Angebot zu erweitern und zusätzliche Zielgruppen anzusprechen. Zudem sollen moderne Technologien in den Brauprozess integriert werden, um Effizienz und Qualität weiter zu verbessern. „Wir investieren gezielt in die Weiterentwicklung unserer Brauerei, um unsere handwerkliche Braukunst auf höchstem Niveau zu halten“, sagt Kumpf.

Stärkung der regionalen Vernetzung

Ein weiterer Fokus liegt auf der intensiven Zusammenarbeit mit regionalen Partnern, darunter Gastronomen, Einzelhändler und Veranstalter. „Wir möchten die Vernetzung in der Region stärken und neue Vertriebskanäle erschließen“, erklärt Otto Menzel. „Unser Ziel ist es, die Kaiser Brauerei als feste Größe im regionalen Wirtschaftskreislauf weiter auszubauen.“

Neue Impulse für die Kaiser Brauerei

Die neuen Partner sind sich einig: Die Kaiser Brauerei hat enormes Potenzial, das es nun gezielt zu nutzen gilt. „Wir haben große Pläne und sind bereit, mit Leidenschaft und Tatkraft neue Impulse zu setzen“, fasst Christoph Kumpf zusammen. „Die nächsten Monate werden zeigen, was alles möglich ist.“

Die Geislinger Kaiser Brauerei steht seit 1881 für traditionelles Brauhandwerk und regionale Verbundenheit. Mit 30 Mitarbeitern werden die Biere in einem Umkreis von 70 km vertrieben.

