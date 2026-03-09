Kai Wiechmann Onlineshop Jubiläum

25 Jahre E-Commerce

Der Hamburger Premiumhändler Kai Wiechmann feiert 25-jähriges Jubiläum des eigenen Webshops. Seit 2001 können Kunden hochwertige Teak Gartenmöbel und Accessoires bequem online entdecken und bestellen.

Als Kai Wiechmann Anfang der 2000er Jahre den Schritt in den E-Commerce wagte, war das noch eine echte Pionierleistung. Möbel über das Internet zu verkaufen galt noch als innovativ. Der Vollblutkaufmann erkannte früh die Chancen der digitalen Welt und entwickelte den Onlineshop mit viel Gespür für Markt und Kundenbedürfnisse konsequent weiter.

Heute ist der Onlinevertrieb ein zentraler Bestandteil des Unternehmens. Gartenliebhaber und Designinteressierte aus ganz Deutschland und darüber hinaus schätzen die Kombination aus edlen Materialien, zeitlosem Design und dem erstklassigen Service, der persönlich bleibt.

Dabei versteht das Familienunternehmen den Onlineshop nicht als Ersatz, sondern als Erweiterung der klassischen Beratung. Ein flexibler Multi-Channel-Ansatz, der zeitgemäß ist und ein Einkaufserlebnis schafft, das Inspiration, Information und individuelle Betreuung verbindet.

Ein Jubiläum wie dieses zeigt vor allem, wie viele Menschen die Begeisterung für schöne Gärten und nachhaltige Qualität teilen. Dafür bedankt sich die Familie Wiechmann und das gesamte Team.

Der runde Online-Geburtstag wird mit ausgewählten Jubiläumsangeboten gefeiert: Sonnenschirme, Gartenpolster und ausgesuchte Teakmöbel sind dabei. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website des Möbel-Fachhändlers unter www.kai-wiechmann.de.

Kai Wiechmann lädt Sie ein, Luxus für Heim und Garten zu erleben. Unser Sortiment reicht von edlen Teakholz-Gartenmöbeln über hochwertige Ledermöbel bis hin zu eleganten englischen und asiatischen Möbeln. Genießen Sie unsere vielfältige Auswahl, die begeistert und erleben Sie unseren liebevollen Kundenservice mit hanseatischem Charme.

Kontakt

Kai Wiechmann e.K.

Viktoria Schlecht

Am Diebsteich 55

22761 Hamburg

040 – 851 49 00



https://www.kai-wiechmann.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.