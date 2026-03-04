Hotel Investments AG: Käufer von Hotels Deutschland, Österreich & Schweiz

Käufer von Hotels: Hotel Investments AG baut Expansion in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter aus ( www.hotel-investments.ch & www.hotel.group)

Als Käufer von Hotels agiert die Hotel Investments AG und setzt ihren strategischen Wachstumskurs im deutschsprachigen Raum konsequent fort. Das Unternehmen intensiviert seine Ankaufsstrategie für Hotelimmobilien in Top-Innenstadtlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Als spezialisierter Hotelinvestor und langfristig orientierter Bestandshalter sucht die Hotel Investments AG aktiv Hotelimmobilien zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge.

Fokus als Käufer von Hotels: Nachhaltige Investments in urbanen Top-Lagen

Als erfahrener Käufer von Hotels konzentriert sich die Hotel Investments AG auf wirtschaftsstarke A-Städte in Deutschland und Österreich sowie auf ausgewählte B-Städte in absoluten Bestlagen. Besonders gefragt sind zentrale Innenstadtlagen mit hervorragender Infrastruktur und optimaler Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Gesucht werden insbesondere:

– Hotelimmobilien mit mindestens 100 Zimmern

– Neubauprojekte zur Übernahme von Mietverträgen

– Bestandsobjekte mit Umnutzungs- oder Repositionierungspotenzial

– Rebranding-Objekte

– Übernahme langfristiger Mietverträge

Als Käufer von Hotels verfolgt die Hotel Investments AG einen langfristigen Investmentansatz mit dem Ziel, nachhaltige Werte zu schaffen und stabile Renditen zu sichern.

Starke Betreiberpartnerschaften als Erfolgsfaktor

Ein zentraler Bestandteil der Strategie als Käufer von Hotels ist die enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Hotelbetreibern. Gemeinsam entwickelt die Hotel Investments AG zukunftsfähige Hotelkonzepte in den Segmenten:

– Stadthotels

– Serviced Apartments

– Long-Stay-Konzepte

Durch die Kombination aus Immobilienexpertise, Betreiber-Know-how und fundierter Marktkenntnis entstehen leistungsfähige Hotelprodukte, die den aktuellen Anforderungen des Marktes entsprechen.

Professionelle Transaktionsstruktur und hohe Abschlussstärke

Als professioneller Käufer von Hotels steht die Hotel Investments AG für:

– Schnelle und strukturierte Entscheidungsprozesse

– Hohe Transaktionssicherheit

– Diskrete und professionelle Abwicklung

– Kapitalstarke Investitionsbasis

– Langfristige Bestandshaltung

Eigentümer profitieren von klar definierten Ankaufskriterien sowie einer partnerschaftlichen und lösungsorientierten Zusammenarbeit.

Hotel Investments AG sucht Hotelimmobilien zur Prüfung

Im Rahmen der weiteren Expansion lädt die Hotel Investments AG als aktiver Käufer von Hotels Eigentümer, Bauträger und Projektentwickler ein, geeignete Hotelimmobilien zur Prüfung anzubieten. Eine vertrauliche, effiziente und professionelle Bewertung eingehender Angebote wird zugesichert.

Mit ihrer klaren Positionierung als Käufer von Hotels unterstreicht die Hotel Investments AG ihren Anspruch, zu den relevanten Hotelinvestoren im DACH-Raum zu zählen und das eigene Portfolio gezielt weiter auszubauen.

