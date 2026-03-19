Käufer Ärztehaus Immobilien: Holger Ballwanz Immobilien baut Aktivitäten im Gesundheitsimmobilienmarkt aus

Der spezialisierte Immobilieninvestor Holger Ballwanz agiert mit der REBA IMMOBILIEN AG als Käufer Ärztehaus Immobilien im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen agiert aktiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Bereich Ankauf renditestarker medizinischer Immobilien mit langfristiger Perspektive.

Als erfahrener Marktteilnehmer kauft Holger Ballwanz Immobilien mit der REBA IMMOBILIEN AG Ärztehäuser sowohl für den eigenen Bestand als auch im Auftrag von Partnern und Kunden. Dabei steht die nachhaltige Wertentwicklung von Gesundheitsimmobilien im Mittelpunkt.

Warum ein Käufer Ärztehaus Immobilien kauft: Stabilität und Rendite im Fokus

Der Markt für Gesundheitsimmobilien gilt als besonders robust. Ein Käufer Ärztehaus Immobilien profitiert von entscheidenden Vorteilen:

– Langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern

– Krisensichere Nutzung durch medizinische Grundversorgung

– Attraktive Renditen bei gleichzeitig hoher Bestandssicherheit

– Geringeres Risiko im Vergleich zu klassischen Gewerbeimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien investiert mit der REBA IMMOBILIEN AG gezielt in wirtschaftlich starke Standorte mit nachhaltigem Bedarf an medizinischer Infrastruktur.

Käufer Ärztehaus Immobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Als aktiver Käufer Ärztehaus Immobilien ist Holger Ballwanz Immobilien kontinuierlich auf der Suche nach geeigneten Investitionsobjekten, darunter:

– Ärztehäuser

– Medizinische Versorgungszentren (MVZ)

– Gesundheitszentren

– Ambulante medizinische Einrichtungen

Besonderes Augenmerk liegt auf Off-Market-Objekten, die diskrete und effiziente Transaktionen ermöglichen.

Diskreter Off-Market-Prozess: Käufer Ärztehaus Immobilien ohne öffentliche Vermarktung

Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist der vertrauliche Ankauf. Verkäufer profitieren von einem strukturierten Off-Market-Prozess:

– Direkte und diskrete Ansprache durch den Investor

– Schnelle und verbindliche Kaufentscheidungen

– Keine öffentliche Vermarktung

– Effiziente, zeitsparende Transaktionsabläufe

Dank langjähriger Erfahrung und eines starken Netzwerks identifiziert Holger Ballwanz Immobilien passende Objekte schnell und zielgerichtet.

Starkes Netzwerk für Käufer Ärztehaus Immobilien: Holger Ballwanz Immobilien & REBA IMMOBILIEN AG

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz verbindet als Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG umfassende Marktkompetenz mit einem etablierten Netzwerk.

Dieses ermöglicht:

– Strategischen Ausbau eigener Immobilienbestände

– Zugang zu exklusiven Ärztehaus-Investments

– Diskrete Vermittlung zwischen Eigentümern und qualifizierten Investoren

Damit zählt das Netzwerk zu den gefragten Ansprechpartnern für alle, die einen erfahrenen Käufer Ärztehaus Immobilien suchen.

Leistungen für Eigentümer: Käufer Ärztehaus Immobilien mit strukturierter Abwicklung

Eigentümer von Ärztehausimmobilien profitieren von einer professionellen Zusammenarbeit:

– Schnelle Vorprüfung von Objekten

– Fundierte Objekt- und Preiseinschätzungen

– Direkter Zugang zu geprüften Investoren

– Verbindliche und transparente Kommunikation

– 100 % Off-Market – ohne öffentliche Vermarktung

Holger Ballwanz Immobilien bietet damit eine sichere und diskrete Lösung für den Verkauf von Ärztehäusern.

Leistungen für Investoren: Zugang zu Off-Market-Angeboten

Investoren profitieren von einem exklusiven Zugang zu hochwertigen Gesundheitsimmobilien:

– Off-Market-Ärztehausangebote

– Detaillierte Objektanalysen

– Begleitung im gesamten Transaktionsprozess

– Unterstützung beim Aufbau nachhaltiger Portfolios

Als Käufer Ärztehaus Immobilien bietet Holger Ballwanz Immobilien fundiertes Know-how und Marktzugang im gesamten DACH-Raum.

Kontakt: Käufer Ärztehaus Immobilien – Ärztehaus verkaufen oder investieren

Eigentümer, die ihr Ärztehaus verkaufen möchten und auf der Suche nach einem erfahrenen Käufer Ärztehaus Immobilien finden in Holger Ballwanz Immobilien einen kompetenten Ansprechpartner.

Holger Ballwanz Immobilien ist spezialisiert auf den Ankauf und die Vermittlung von Gesundheitsimmobilien, insbesondere Ärztehäuser, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In enger Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG bietet das Unternehmen Investoren und Eigentümern maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Off-Market-Immobilientransaktionen.

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

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