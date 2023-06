K5 Konferenz 2023: Akeneo präsentiert als Premium-Partner die Zukunft des E-Commerce

Akeneo zeigt auf der diesjährigen K5 Future Retail Conference, wie man Ordnung in komplexe Produktdaten bringt

Düsseldorf – 13. Juni 2023_ Akeneo, die Product Experience Company, ist als Premium-Partner auf der diesjährigen K5 Konferenz vertreten. Die Konferenz, die am 20. und 21. Juni 2023 im ESTREL Hotel in Berlin stattfindet, gilt als das bedeutendste Event für E-Commerce und digitalen Einzelhandel, bei dem Experten, Vordenker und Innovatoren aus der Branche zusammenkommen. Akeneo freut sich auf einen angeregten Austausch mit Kunden und allen Interessierten in Expo Halle 2 an Stand 87. Mit am Messestand sind die exklusiven Akeneo-Partner hmmh, TechDivison, Tessa, InBetween und Vanilla Reply.

Das größte Live-Retail-Forum: Wunschtermin mit Akeneo-Experten buchen

Die K5 Konferenz fungiert seit jeher als einzigartiges Forum, das es Händlern ermöglicht, die neuesten Strategien, Trends und Technologien kennenzulernen. Von künstlicher Intelligenz über das Verbraucherverhalten – die Konferenz bietet eine breite Palette an Themen für Einzelhändler. Am Akeneo-Stand haben Interessierte die Möglichkeit, mit den Experten für Product Experience Management (PXM) über Omnichannel-Produktaktivierung zu sprechen und darüber, wie Händler mit der Akeneo Product Cloud ansprechende, erstklassige Produkterlebnisse über die eigenen und fremde Kanäle zugleich liefern können. Weitere Informationen erhalten Besucher der K5 Konferenz, indem sie sich vorab einfach hier anmelden und einen Wunschtermin mit den Akeneo Experten vor Ort buchen.

KaDeWe x Akeneo: Komplexe Produktdaten? – Kein Problem!

Ein Beispiel dafür, wie Händler solche erstklassigen Produkterlebnisse gestalten können, gibt es aus erster Hand: Philipp Engelmann, General Manager Omnichannel Business (KaDeWe), zeigt in seiner Masterclass am 20. Juni von 15:30 – 16:30 Uhr gemeinsam mit Elvira Pfeffer, Customer Success Manager bei Akeneo, mit welchen Herausforderungen das weltbekannte Berliner Kaufhaus in den letzten Jahren konfrontiert wurde, und wie das KaDeWe mit Hilfe des Akeneo PIM Ordnung in seine Produktdaten gebracht hat.

K5 Pre-Dinner: Exklusives Networking-Event

Am Vorabend der K5, am 19. Juni 2023, findet ein exklusives Pre-Dinner statt. Gemeinsam mit den Akeneo-Partnern InBetween Digital Publishing und Vanilla Reply GmbH lädt das Unternehmen alle Interessierten zum gemeinsamen Networking ein. Da die Plätze jedoch begrenzt sind, ist eine Anmeldung vorab unbedingt notwendig.

Akeneo auf der K5 Future Retail Konferenz 2023

Expo Halle 2, Stand 87

20. und 21. Juni 2023

ESTREL Berlin

Alle weiteren Informationen zu Akeneo auf der K5 finden Sie hier.

Über Akeneo

Akeneo bietet eine komplette und kompatible SaaS-basierte Lösung für die Verwaltung, Orchestrierung, Aktivierung und Optimierung des gesamten Produktdatensatzes. Somit lassen sich überzeugende und konsistente Produkterlebnisse über alle eigenen und fremden Kanäle und Vermarktungswege hinweg schaffen. Mit einer offenen Plattform, dem führenden PIM für das Produktdaten- und Asset-Management, den Add-Ons, Konnektoren und dem Akeneo App Store ermöglicht Akeneo Product Cloud Handelsunternehmen, erstklassige Produkterlebnisse zu liefern, die Wachstum fördern.

Führende Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Kneipp, KaDeWe, bergfreunde.de oder Liqui Moly vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und zu individualisieren. Mit der Akeneo Product Cloud können Marken und Händler Produkterlebnisse über alle Kanäle hinweg aktivieren und somit die Customer Experience verbessern, den Umsatz steigern, die Time-to-Market verkürzen, global agieren sowie die Produktivität ihrer Teams steigern.

Weitere Informationen unter akeneo.com.

