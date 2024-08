„Just a Few Friends Key West“: Eine Hommage an Musiklegende Jimmy Buffett

Viertägiges Festival ab 30. August 2024 auf den Florida Keys

Er schuf den Kulthit „Margaritaville“ und verkörperte das entspannte Lebensgefühl von Key West wie kaum ein anderer: Jimmy Buffet vereinte in seinen Songs Karibik-Rhythmen, Country-Elemente und Soft-Rock, seine tropisch angehauchten Lieder beeinflussten Generationen von Musikern. Vom 30. August bis 2. September 2024 feiern die Florida Keys den Einfluss des legendären Musikers mit einer Reihe von Veranstaltungen unter dem Titel „Just a Few Friends Key West“.

Jimmy Buffet, der am 1. September 2023 verstorben ist, entdeckte für sich die Inselkette in den 1970er Jahren und machte Key West zu seinem Zuhause. Mit einem mehrtägigen Fest ehrt die Stadt jetzt zum ersten Mal seinen wohl bekanntesten Musiker. Los geht es am Freitag, dem 30. August 2024, um 11 Uhr mit einer offiziellen Proklamation der Florida State Legislature und der Ausrufung des „Jimmy Buffet Day“. Die Zeremonie findet vor dem Aufnahmestudio Shrimp Boat Sound im Key West Historic Seaport statt und wird von Gemeindevertretern, regionalen Prominenten und zahlreichen Buffett-Fans besucht. Am Abend gibt es eine Strandparty mit Live-Musik von einer Tribute-Band im Southernmost Beach Resort.

Parade und Party mit tropischen Sounds

Am Samstag, 31. August 2024, folgen verschiedene Aktivitäten, die von Buffetts beliebten Songs inspiriert sind, darunter ein „Margarita Bar Crawl“ in der First Key West Legal Rum Distillery und das „Blue Heaven Rendezvous: Jam at Andy“s“ im traditionsreichen Restaurant Blue Heaven. Das Highlight am Sonntag ist die „Second Line Memorial Walking Parade“ – eine fröhliche Prozession, die das tropische Lebensgefühl von Jimmy Buffets Musik feiert. Die Teilnehmer, gekleidet in exotischen Outfits, ziehen ab 17 Uhr durch die berühmte Duval Street und tanzen auf die mitreißenden Sounds von Jimmy Buffett.

Die Parade endet schließlich im Truman Waterfront Park, wo von 18 bis 23 Uhr eine große Party stattfindet. Dort sorgen Künstler wie Will Kimbrough, Co-Autor von Buffetts posthumem Hit „Bubbles Up“ sowie Howard Livingston und die Mile Maker 24 Band für musikalische Unterhaltung. Besucher können regionale Spezialitäten von Food Trucks genießen, lokale Handwerkskunst entdecken und den Sonnenuntergang über Key West erleben.

Humorvolle Wettbewerbe und musikalische Genüsse zum Labor Day

Der Labor Day, der US-Feiertag am ersten Montag im September, steht zu Beginn ganz im Zeichen von Buffetts humorvoller und kreativer Seite. Ein „Mustache Contest“ inspiriert von Buffetts Song „Pencil Thin Mustache“ verspricht in unterschiedlichen Kategorien wie bester Doppelgänger oder bester falscher Schnurrbart Spaß und Unterhaltung in der Chart Room Bar des Pier House Resort & Spa. Abgerundet wird das viertägige Festival von einem kostenlosen Konzert mit Roger Bartlett, dem ursprünglichen Gitarristen von Buffetts Coral Reefer Band am Sunset Pier des Ocean Key Resort & Spa.

Weitere Informationen, das vollständige Programm sowie Tickets gibt es unter www.justafewfriendskeywest.com

Die Florida Keys & Key West bestehen aus mehreren hundert Koralleninseln, die sich einer Perlenkette gleich vom südlichsten Ende Floridas aus über 250 Kilometer ins offene Meer erstrecken. Die wichtigsten Inseln sind über Brücken miteinander verbunden und bilden so die „schönste Sackgasse der Welt“. Das tropische Klima garantiert in den fünf Regionen Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key und Key West ganzjährig angenehm warme (Bade-)Temperaturen. Auch gelten die Keys mit ihren feinen Sandstränden und dem drittgrößten Korallenriff der Welt als ein Paradies für Wassersportler, Naturbegeisterte und Lebenskünstler.

