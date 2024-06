JUNIPER eröffnet in Lübeck

Lubeck – JUNIPER, eine aufstrebende Eventlocation, eröffnet seine Tore in Lubeck und bietet einen frischen und

modernen Veranstaltungsort fur Events jeglicher Art und Größe. Mit einer Innenfläche von bis zu 620 m² und einer

beeindruckenden Outdoorfläche von ca. 3.500 m², ist JUNIPER in der Lage, Veranstaltungen von 50 bis 4.000 Gästen

zu beherbergen. Die Location, ein ikonischer Rundbau, wird aufwändig modernisiert und steht ab Juli 2024 fur

Veranstaltungen zur Verfugung.

Hinter JUNIPER steht Arne Meier, ein erfahrener Eventveranstalter mit 20 Jahren Erfahrung in der Organisation und

Durchfuhrung verschiedener Veranstaltungen, von Firmenevents uber Sportveranstaltungen bis hin zu Hochzeiten und

Konzerten. „Wir freuen uns, mit JUNIPER einen vielseitigen und innovativen Veranstaltungsort in Lubeck zu schaffen,

der den Bedurfnissen unserer Kunden gerecht wird“, so Arne Meier.

Die Location bietet zwei vielseitige Veranstaltungsräume: „LUNA“, ideal fur Dinner, Messen, Konferenzen und Konzerte,

und „STELLA“, perfekt fur kleinere Tagungen und Seminare. Der JUNIPER Garden, ein 3.500 m² großer

Veranstaltungsgarten, ermöglicht Großveranstaltungen unter freiem Himmel, wie Sommerfeste, Weihnachtsmärkte oder

Open Airs sowie freie Trauungen.

Die ersten öffentlichen Termine stehen bereits fest:

Juli 2024: Classical Beat

August 2024: Pride Night Offizielle Aftershow Party des Lubeck Pride

August 2024: Pre Opening Dinner vom Gourmet Kontor Catering

November 2024: Wine and Dine

November 2024: Hochzeitsbogen, die Hochzeitsmesse im Juniper

Januar 2025: Tiffany Club

Februar 2025: Wine and Dine

Februar 2025: Musical Dinner

März 2025: Krimi Dinner

JUNIPER zeichnet sich durch eine erstklassige technische Ausstattung und ein Team von Experten aus, die

bereitstehen, jeden Raum nach individuellen Wunschen zu gestalten. In Zusammenarbeit mit GOURMET KONTOR

CATERING unter der Leitung des Kuchenmeisters Marcus Wrobel bietet JUNIPER köstliche und maßgeschneiderte

Menus, vom mehrgängigen Dinner bis hin zu klassischen amerikanischen Grill-Barbecues.

Die Lage der Location ist ideal: Ruhig, aber zentral, ca. 4 km vom Hauptbahnhof Lubeck und 5 km von der Altstadt

entfernt. Sie ist gut erreichbar mit Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln, bietet Parkmöglichkeiten und liegt nur 70

km vom Hamburger Flughafen entfernt – perfekt fur internationale Gäste.

„JUNIPER ist mehr als nur ein Veranstaltungsort; es ist eine Umgebung, in der Erlebnisse kreiert und unvergessliche

Momente geschaffen werden. Wir freuen uns, Sie in unserer neuen Location in Lubeck begrußen zu durfen!“ fugte Meier

hinzu.

Fur weitere Informationen und Buchungsanfragen besuchen Sie uns auf juniper-event.de.

Kontakt

Gourmet Kontor

André Boeck

Herrenholz 12

23556 Lübeck

045112017787



https://juniper-event.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.