Junge, wilde Chiemsee Küche

Herbstliche Genüsse vom bayerischen Meer

Berge oder Meer, Insel oder Bauernhof, auspowern oder entspannen, golfen oder schuhplatteln? Als größter Ort am Chiemsee lässt Prien buchstäblich keine Wünsche offen! Aber auch beim Thema Kulinarik hat die traditionelle und dennoch moderne Seegemeinde so einiges zu bieten. Regionale Produkte kommen auch bei Jakob Kollmannsberger auf den Teller. Er ist Teil des Priener Regional- & Biomarkts, einem Laden mit regionalen Produkten, der unter der Woche außerdem einen Bio-Mittagstisch anbietet. Der Jungkoch verrät uns anhand eines herbstlichen Rezeptes, wie er das Zusammenspiel von traditioneller und moderner Küche interpretiert.

Bayerische Schmankerl wie Lammfleischpflanzerl oder Kaspressknödel, aber auch nicht so bekannte Zutaten wie zum Beispiel Grünkern oder Quinoa kommen bei Jakob Kollmannsberger auf den Teller. Zur Verfügung steht ihn dabei ein großes Sortiment an regionalen Zutaten sowie Waren aus dem Bereich Bio und Naturkost. Der junge Koch verrät eines seiner neuesten Kreationen:

„Wuide“ Burger mit Ofenkartoffeln und Ofenkürbis

Zutaten für 4 Personen:

-4 Burger Buns

-600 g Hackfleisch vom Reh

-1 Zehe Knoblauch

-200 g Camembert

-8 Scheiben Bacon

-2 Zwiebeln

-1 EL Butter

-3 El Preiselbeeren

-1 Bund Rucola

-4 El Mayonnaise

-750 g Kartoffeln

-250 g Hokkaidokürbis

-Olivenöl

-Rosmarin

-Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Das Reh-Hackfleisch mit Knoblauch, Salz und Pfeffer würzen, zu Patties formen und anschließend kühl stellen. Zwiebeln schälen, in Ringe schneiden, mit Butter in einer Pfanne anschwitzen und sobald die Zwiebeln weich sind, die Preiselbeeren untermengen. Die Rucola waschen und den Camembert in Scheiben schneiden. Darauf die Kartoffeln schälen, Kürbis waschen und entkernen, anschließend beides würfeln und mit Rosmarin, Salz, Pfeffer und Olivenöl marinieren. Auf einem Backblech verteilen und bei 180 Grad Umluft im Backofen ca. 20 min backen. In der Zwischenzeit den Bacon und die Burger Patties 3-4 min von jeder Seite in der Pfanne anbraten. Hinterher die Brötchen aufschneiden, mit Mayonnaise bestreichen, Pattie darauflegen, ebenso auch Camembert, Rucola und Preiselbeer-Zwiebeln und abschließend Deckel darauflegen. Zu guter Letzt den „Wuide“ Burger mit den Ofenkartoffeln und Kürbis auf einem Teller anrichten.

Den Belag für den Burger kann man natürlich auch selbst nach Belieben wählen, gegrillte Birnen, Gurken, Tomaten oder Salat eignen sich zum Beispiel auch sehr gut.

Gutes Gelingen!

Über Prien am Chiemsee

Mit einem breiten Kultur- und Freizeitangebot lockt die historische Seegemeinde Jung und Alt an den Chiemsee. So folgen Besucher etwa via Schiff den Spuren König Ludwigs II. zum prunkvollen Schloss auf Herrenchiemsee. Mit dem mittelalterlichen Münster und dem großen Obst- und Kräutergarten lohnt sich auch ein Ausflug auf die benachbarte Fraueninsel. Bei den Priener Direktvermarkter sammeln Aktive auf unterschiedlichen Radl-, E-Bike- und Wanderrouten regionale Schmankerl für ihr individuelles „Do-it-yourself“-Picknick. Beste Aussichten für Wanderer versprechen verschiedene Themenwege wie beispielsweise der „Priener Postkartenweg“ oder der „Obst- und Kulturweg“ in Richtung Ratzinger Höhe. Unterwegs mit dem Ruder- oder Elektroboot genießen Urlauber auf dem Wasser den Blick in die Chiemgauer Voralpen und auch für Segler und (Kite-)Surfer heißt es am Chiemsee „Leinen los“. Entspannung und Spaß gibt es dazu im PRIENAVERA-Erlebnisbad direkt an der Uferpromenade. Abenteuer-Klettergarten, SUP-Kinderkurse & Co. ergänzen das abwechslungsreiche Familienangebot in und um Prien ideal. Sowohl im Sommer als auch im Winter erkunden Interessierte mittels verschiedener Naturerlebnisrouten eines der vielfältigsten Ökosysteme Deutschlands zu Land und zu Wasser. Mit dem speziellen Angebot der Chiemsee Golfcard bespielen Anfänger und Profis für ein einmaliges Greenfee jeweils auf vier von insgesamt zwölf Partner-Plätzen – stets begleitet vom malerischen Alpenpanorama.

Firmenkontakt

Tourismusbüro Prien

Berka Magdalena

Alte Rathausstraße 11

83209 Prien am Chiemsee

+49 8051 6905-0

v.hofer@m-manufaktur.de

http://www.tourismus.prien.de

Pressekontakt

Münchner Marketing Manufaktur

Verena Hofer

westendstr. 147

80339 München

+49 (0)89-7 16 72 00 14

v.hofer@m-manufaktur.de

https://www.m-manufaktur.de/

Bildquelle: Wildburger ©AdobeStock