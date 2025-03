Jumpyevent – Hüpfburgverleih in Bielefeld & OWL

Jumpyevent – Ihr Hüpfburgverleih in Bielefeld und ganz Ostwestfalen!

Ob Kindergeburtstag, Firmenfeier, Hochzeit oder Vereinsfest – mit Jumpyevent wird Ihr Event zu einem unvergesslichen Erlebnis! Wir sind Ihr professioneller Partner für Hüpfburg-Vermietung in Bielefeld und der gesamten Region Ostwestfalen-Lippe (OWL). Dank unserer großen Auswahl an hochwertigen Hüpfburgen bieten wir für jede Veranstaltung das passende Modell. Jetzt unkompliziert eine Hüpfburg mieten und den Spaßfaktor auf das nächste Level heben!

Hüpfburgen mieten in Bielefeld und ganz OWL – So einfach geht“s!

Mit unserem unkomplizierten Verleihservice gestalten wir Ihre Feier stressfrei und sorgen für ein Highlight, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert. Wählen Sie Ihre Wunsch-Hüpfburg aus unserem vielfältigen Sortiment, und wir kümmern uns um den Rest – von der Anlieferung über den Aufbau bis hin zur Abholung. Alternativ bieten wir auch Selbstabholung an.

Unsere Hüpfburg-Auswahl für jeden Anlass:

Bei Jumpyevent finden Sie eine große Auswahl an Hüpfburgen in verschiedenen Größen, Farben und Designs. Unsere beliebtesten Modelle:

Klassische Hüpfburgen – Perfekt für Kindergeburtstage und Familienfeiern Hüpfburgen mit Rutsche – Extra Spaß für kleine Abenteurer Disco-Hüpfburg – Mit integrierter Licht- und Soundanlage für coole Partys Weiße Hüpfburgen – Stilvoll für Hochzeiten und besondere Anlässe Thematische Hüpfburgen – Verschiedene Designs für jedes Motto

Sehen Sie sich unsere gesamte Auswahl an: Hüpfburgen mieten OWL

Für welche Events kann man eine Hüpfburg mieten?

Unsere Hüpfburgen sind ideal für verschiedenste Veranstaltungen:

Kindergeburtstage – Strahlende Kinderaugen garantiert! Hochzeiten – Die perfekte Überraschung für die kleinen Gäste Firmenfeiern – Mitarbeiter-Events mit Spaßfaktor Vereinsfeste & Schulfeste – Begeisterung für Groß und Klein Sommerfeste & Familienfeiern – Unvergessliche Momente für die ganze Familie

Sicherheit und Qualität stehen bei uns an erster Stelle

Alle unsere Hüpfburgen werden regelmäßig gewartet, gereinigt und entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards. Unser Fachpersonal sorgt dafür, dass jede Hüpfburg sicher aufgebaut wird und sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Unsere Standorte – Hüpfburgverleih in ganz OWL

Jumpyevent ist nicht nur in Bielefeld, sondern in der gesamten Region Ostwestfalen-Lippe für Sie da! Wir liefern Hüpfburgen in Städte wie:

Gütersloh

Herford

Paderborn

Detmold

Minden

Bad Salzuflen

Lippe und Umgebung

Mehr Infos zu unseren Standorten: Hüpfburgverleih OWL

Jetzt Hüpfburg mieten – Schnell und unkompliziert!

Machen Sie Ihr Event zu einem echten Highlight! Jetzt direkt eine Hüpfburg mieten und unvergesslichen Spaß erleben.

Kontakt: 0171/3414202

Jumpyevent – Ihr Hüpfburgverleih für Bielefeld und OWL!

Schnell und unkompliziert eine Hüpfburg mieten

Unser Verleihservice ist einfach und flexibel: Wählen Sie Ihre Wunsch-Hüpfburg aus, wir kümmern uns um den Rest – Lieferung, Aufbau und Abholung. Selbstabholung ist ebenfalls möglich.

Unsere Hüpfburgen für jeden Anlass:

Klassische Hüpfburgen – Ideal für Kindergeburtstage und Familienfeiern Hüpfburgen mit Rutsche – Noch mehr Action für kleine Abenteurer Disco-Hüpfburg – Mit Licht- und Soundeffekten für Partystimmung Weiße Hüpfburgen – Perfekt für Hochzeiten und edle Events Themen-Hüpfburgen – Verschiedene Designs für jedes Motto

Kontakt

Jumpyevent

Omar Nadir Butt

Kammerratsheide 58

33609 Bielefeld

01713414202



https://www.jumpyevent.de

