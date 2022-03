„Jump-in“- Zukunft mit Technik

Mit einer Idee von SC Lötters springen SchülerInnen in ihre Zukunft

Jump-in, ein Format von Christine Lötters, umgesetzt mit fünfdrei eventagentur aus Bonn, bringt Unternehmen und SchülerInnen zusammen. Am Mittwoch, dem 15.6.2022 ist es so weit. Vorgestellt wurden Idee und Konzept am Dienstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Hause der IHK Bonn/Rhein-Sieg.

Bonn, den 10.03.2022 Fachkräftemangel ist in allen Bereichen ein Thema, besonders betroffen sind die Industrieunternehmen. Dabei bietet gerade der Industriestandort Bonn Rhein/Sieg vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten. SchülerInnen von heute sind die Fachkräfte von morgen, dies weiß Christine Lötters, u.a. durch ihre Tätigkeit für die Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein Sieg. Und so hat sie kurzentschlossen mit Jump-in ein Konzept entwickelt, das genau hier ansetzt, SchülerInnen und Unternehmen matcht. Umgesetzt wird die Idee zusammen mit fünfdrei eventagentur.

“ Jump-in“ – der Name ist Programm. „Spring-rein“ in Deine Zukunft in der Industrie – das soll das Ziel sein, zu dem Lötters und die fünfdrei eventagentur aufrufen. Weitere Partner des innovativen Formates sind die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, die Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg und die Bundesagentur für Arbeit in Bonn.

Bewusst haben die Verantwortlichen Jump-in in die Berufsfelderkundungstage am 15.06.2022 integriert. Dies hat sich in Gesprächen mit Verantwortlichen der Arbeitsagentur und der IHK Bonn/Rhein Sieg als sinnvoll erwiesen. „Die Hürde für SchülerInnen und Schulen muss niedrig hängen, um eine möglichst hohe Beteiligung zu erreichen“, erläutert Lötters diese Entscheidung. Und dies ist so der Fall, denn SchülerInnen müssen Berufsfelderkundungstage absolvieren.

Die Idee: SchülerInnen der Klassenstufen 8, 9 und 10 von Haupt-, Real- und Gesamtschulen der Region werden mit Bussen eingesammelt und zu Industriebetrieben in der Nähe gebracht. Dort haben die Unternehmen 90 Minuten Zeit, sich vorzustellen und die Arbeit in technischen Berufen exemplarisch zeigen. „Ziel ist es, Gespräche zwischen Unternehmen und SchülerInnen zu initiieren“, erläutert Lötters weiter. „Schön wäre es, wenn sogar erste Bewerbungsgespräche geführt würden.“

„Wir sind eine Agentur, die Ideen entwickelt und umsetzt, um unsere Kunden bekannter zu machen. Jump-in ist genau eine solche Idee, die wir in diesem Fall nicht für Kunden, sondern selbst zusammen mit einem Partner – fünfdrei eventagentur – umsetzen“, erläutert die Kommunikationsexpertin.

Die erste konkrete Kommunikationsmaßnahme, eine Pressekonferenz zusammen mit fünfdrei eventagentur, der IHK Bonn/Rhein-Sieg sowie der Kunststoff-Initiative war jedenfalls schon sehr erfolgreich, wenn man das Medienecho betrachtet.

Und nun geht es weiter, Homepage und Social-Media-Kanäle werden gepflegt, Plakate und Flyer eingesetzt, weitere Pressetermine sowie Infotermine geplant. „Wir bedienen alle Kommunikationskanäle, setzen zielführende Kommunikationsmaßnahmen ein, wie wir dies auch für unsere Kunden machen würden“, schließt Lötters, die sich freut, das Jump-in auf derartiges Interesse stößt.

Über SC Lötters – Storytelling . Communication . Public Relations

SC Lötters ist eine inhabergeführte Spezialagentur für individuelle Marketingberatung und Kommunikationsbegleitung. Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir maßgeschneiderte Kommunikationskonzepte und setzen diese um. Zu unseren Schwerpunkten gehören die Entwicklung von Strategien und die Kommunikationsberatung. Mit mehr 20 Jahren Erfahrung steht Dr. Christine Lötters als Inhaberin hinter SC Lötters.

Das Leistungsspektrum von SC Lötters umfasst punktgenaue B2B-Marketingkonzepte, die zuverlässig und budgetorientiert Anforderungen und Ziele der Kunden in konkrete Maßnahmen umsetzen. Gezielte Konzepte und Maßnahmen zum Imageaufbau sowie zum Ausbau des Bekanntheitsgrades vor allem im Mittelstand. Begleitendes Social Media Marketing und der Aufbau sowie die Pflege von Blogs ergänzen das Angebot.

Des Weiteren bietet SC Lötters Storytelling und passgenaue Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt IT und Human Resources. Durch erstklassig Vernetzung in der Region sind wir erster Ansprechpartner, wenn es um mehr Wahrnehmung in der Region geht. Fachtexte gehören ebenso wie Erfolgsstorys und Kurzmeldungen zum Repertoire des Dienstleisters aus Bonn.

www.sc-loetters.de

Kontakt

SC.Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

+49 228 209478-22

+49 228 209478-23

post@sc-loetters.de

http://www.sc-loetters.de

Bildquelle: Jo Hempel