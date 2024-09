Jump-in – Berufe der Zukunft live erleben bei der Rasting GmbH in Meckenheim

Meckenheim/Bonn, 17.09.2024 Jump-in oder Spring-rein, das etwas andere Karriereformat für junge Menschen geht in die 3. Runde. SchülerInnen ab Klasse 8 der Haupt-, Real- und Gesamtschulen im Rhein-Sieg-Kreis und in Bonn haben am 05. Februar 2025 die Möglichkeit, verschiedene Unternehmen aus der Region kennenzulernen. Eines davon wird die Rasting GmbH in Meckenheim sein.

Um SchülerInnen und Unternehmen Lust auf eine Teilnahme zu machen, öffnete Rasting am 17.9.2024 vorab seine Tür. Das Besondere des Konzepts: Das Zusammentreffen von SchülerInnen und Unternehmen findet vor Ort in den Betrieben selbst statt. Die teilnehmenden SchülerInnen werden zu den Unternehmen gebracht. Im Vorfeld von Jump-in findet in den Schulen eine Vorbereitung statt, damit die SchülerInnen wissen, was sie erwartet. „Jump-in ist kein Schulausflug, sondern ein Schritt in die berufliche Zukunft“, betont Veranstalterin Dr. Christine Lötters, die hierauf besonderen Wert legt. Im Vorfeld findet ein Matching statt, um die Gruppenzusammensetzung noch besser auf die Bedürfnisse der Unternehmen abzustellen. Sowohl Schulen als auch Unternehmen können Wunschpartner nennen. Neu ist, dass je Besuchstermin zwei Schulen Gast in den Unternehmen sein werden. Dies erhöht die Chancen auf beiden Seiten. „Wir arbeiten ins Format Jump-in von Runde zu Runde Ergänzungen ein, um kontinuierlich besser zu werden“, erläutert Lötters, die Jump-in in der Agentur entwickelt hat.

„Die Suche nach Auszubildenden wird immer schwieriger. Die wenigsten jungen Menschen wissen, welche Ausbildungsberufe wir anbieten und was sie im beruflichen Alltag bei Rasting erwartet. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr für eine Teilnahme an Jump-in entschieden“, erläutert Michael Hennes, Leiter Personalwesen und Prokurist Rasting GmbH, die Motivation des Unternehmens, sich an Jump-in zu beteiligen. „Wir suchen für verschiedene Ausbildungsberufe junge Menschen, die Lust auf einen Beruf mit Zukunft in der Nahrungsmittelindustrie haben,“ ergänzt Oliver Sturm, Leiter Aus- und Weiterbildung im Hause Rasting und weist auf das Thema hohe Fehlzeiten hin, die für ihn bei einer Bewerbung eher ein No-Go-Kriterium sind als schlechte Schulnoten.

Am 05. Februar 2025 starten erneut zahlreiche Busse in die Region. In den Unternehmen sind neben den Ausbildungsverantwortlichen auch Azubis mit dabei, um mit Stolz ihren Ausbildungsberuf vorzustellen. „Gerade diese Gespräche auf Augenhöhe sind es, die zukünftige Azubis bzw. Praktikanten besonders interessant finden“, betont Peter Kuhne, der mit der Kuhne Group von Beginn bei Jump-in dabei ist und bereits erfolgreich Praktikanten- und Ausbildungsverträge abgeschlossen hat.

Die Kombination der verschiedenen Karriereformate ist es, mit denen die Unternehmen Auszubildende und Praktikanten erreichen. Der Blick hinter die Kulissen bei Jump-in ergänzt die Gespräche auf Karrieremessen. „Die unterschiedlichen Formate stehen nicht im Wettbewerb zueinander. Berufe faszinieren, wenn man erlebt, wie es in den Unternehmen zugeht, wenn gleichaltrige von ihren Erfahrungen berichten. Dies löst Emotionen aus, weckt Interesse und macht neugierig“, betont Regina Rosenstock, Wirtschaftsförderin des Rhein-Sieg-Kreises, die Jump-in zum dritten Mal aktiv unterstützt. Wer junge Menschen ausbilden will, der muss ihnen seinen Betrieb erlebbar machen, sind sich neben Rosenstock auch die IHK Bonn / Rhein-Sieg sowie die Kunststoff-Initiative sicher, die Jump-in ebenso von Beginn an begleiten.

Gesucht werden noch weitere Unternehmen, um möglichst alle interessierten SchülerInnen mitnehmen zu können. Der Einstieg über eine Berufsausbildung wird heute wichtiger denn je, denken wir an unsere Zukunft, schließen die Beteiligten.

Da das Interesse der Schulen sehr groß ist und längst nicht jede Schule zum Zug gekommen ist, werden weitere Mitmacher gesucht. Interessierte Unternehmen und Schulen können direkt Kontakt aufnehmen.

Jump-in findet am 05. Februar 2025, ab 8.30 Uhr in der Region statt. Details folgen noch.

Bildunterschrift: Oliver Sturm (Leiter Aus- und Weiterbildung, Rasting GmbH), Dr. Christine Lötters (Jump-in), Lea Hepenstrick (Industriekauffrau, Rasting GmbH), Regina Rosenstock (Wirtschaftsförderung Rhein-Sieg Kreis) und Merlin Speckenheuer (Elektroniker für Betriebstechnik, Rasting GmbH)

Jump-in ist ein innovatives Veranstaltungsformat, das Schüler und Schülerinnen zu Unternehmen der Region bringt. So wird ein direkter Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern hergestellt und Lust auf einen der angebotenen Ausbildungsberufe gemacht. Schüler und Schülerinnen der Klassen 8 bis 10 sowie der Oberstufe besuchen am Aktionstag teilnehmende Betriebe ihrer Wahl, um dort einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und mit Azubis ins Gespräch zu kommen.

Jump-in wird als Berufsorientierungstag angeboten und dient einem ersten Kennenlernen von Berufen. Es wird auch im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) anerkannt. Integriert in den Schulalltag soll die Hürde für eine Beteiligung der Schulen möglichst gering sein. Veranstaltet wird Jump-in von ES Lötters, Bonn.

Kontakt

Jump-in

Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

022820947824



http://www.jump-in.biz

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.