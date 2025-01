Julia Frömel ist neue Partnerin bei MOOG

Die Steuerberaterin gehört seit Januar 2025 zum 15-köpfigen Führungskreis

Darmstadt, 16. Januar 2025 – MOOG in Darmstadt hat seine Führungsriege erweitert: Julia Frömel, Steuerberaterin und Diplom-Kauffrau, gehört seit 1. Januar 2025 zu den aktuell 15 Partnerinnen und Partnern der multidisziplinären Wirtschaftskanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung und Notariat.

Julia Frömel begann ihre Karriere als Steuerexpertin vor 19 Jahren bei einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Frankfurt am Main. Zu ihren Schwerpunkten gehört die Erstellung handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Jahresabschlüsse sowie privater und betrieblicher Steuererklärungen. Darüber hinaus berät die Steuerberaterin und Diplom-Kauffrau mittelständische Unternehmen in allgemeinen steuerlichen Angelegenheiten und Gestaltungsfragen.

MOOG, eine der größten Wirtschaftskanzleien Südhessens, pflegt traditionell den Aufbau und die gute Integration neuer Partner aus verschiedenen Berufsfeldern. Denn viele sensible Schnittstellen zwischen den Disziplinen, die heute nicht mehr scharf zu trennen sind, verlangen eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Kollegenteam. Neben Rechtsanwältin und Notarin Stefanie Eisele, die 2024 nach der Fusion mit Döll und Partner in den Führungskreis kam, ist Julia Frömel die aktuell zweite MOOG-Partnerin.

„Eine Führungsposition und Familie zu haben, schließen sich bei MOOG nicht aus“, sagt die neue Partnerin. „Vielmehr ermutigt die Kanzlei Frauen, ihre Karriere zu verfolgen, wofür unser hoher Anteil an weiblichen Berufsträgern spricht.“

Über MOOG:

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 15 Partnerinnen und Partnern geführte Gesellschaft berät mit 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden und Freiberg (Sachsen) sind insgesamt 45 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Das JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2024/25 führt die MOOG Partnerschaftsgesellschaft als „Kanzlei des Jahres Region Mitte“ von 29 Kanzleien in der Region und gibt ihr vier Sterne. Der Bundesverband Mergers & Acquisitions e. V. zeichnete MOOG 2024 mit dem Award der Kategorie „Legal Advisory“ aus und würdigte damit die Beratungsleistung im Rahmen eines komplexen M&A-Projekts.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

www.moogpartner.de

Firmenkontakt

MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB

Peter Degel

Holzhofallee 15A

64285 Darmstadt

06151 / 99 36-0



http://www.moogpartner.de

Pressekontakt

rfw. kommunikation Ina Biehl-v.Richthofen

Ina Biehl-v. Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 3990-15



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.