Jürgen B. Hausmann: Programmpremiere im Livestream

Location: Burg Baesweiler

Street: Burgstr. 16

City: 52499 – Baesweiler (Germany)

Start: 27.03.2021 20:00 Uhr

End: 27.03.2021 23:00 Uhr

Entry: 25.00 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



Kabarettist Jürgen B. Hausmann startet mit seinem neuen Programm “Kroküsse, Küsse, Küste – küste mit?” gut gelaunt und zuversichtlich in den Frühling. Die Premiere findet am 27.03.2021 um 20 Uhr als Livestream aus der Burg Baesweiler statt. Karten können ab sofort für Einzelpersonen oder pro Haushalt erworben werden. Beim Ticketkauf können sich Fans um Plätze “in der ersten Reihe” bewerben: 50 von ihnen werden nicht nur Zuschauer sein, sie dürfen dem Künstler aus dem heimischen Wohnzimmer direktes Feedback geben und mit ihm in Interaktion treten. Auf Wunsch kann der Abend anschließend auf der virtuellen Premierenfeier im Austausch mit dem Künstler, seiner musikalischen Begleitung Harald Claßen und anderen Zuschauern ausklingen. Karten ab 25 Euro über www.kleine-affaere.de.

