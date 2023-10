Jubiläum: 50° Zibelemärit Lugano

Der Berner Verein Lugano wurde im Jahr 1969 von einer Gruppe heimatverbundener Berner ins Leben gerufen. Ihr ursprüngliches Ziel war es, die freundschaftlichen Beziehungen unter den Bernern, die in Lugano und Umgebung lebten, zu pflegen und zu stärken. Im Laufe der Zeit wuchs die Mitgliederzahl stetig, und der Vereinsname wurde zu „Berner Verein & Freunde Lugano“ geändert. Die Mitglieder setzen sich leidenschaftlich für die kulturellen Reichtümer des Kantons Bern im Tessin ein, mit dem Ziel, den Dialog zwischen diesen beiden wunderbaren Kantonen zu fördern.

Der jährliche Höhepunkt im Vereinskalender ist zweifellos der Zibelemärit auf der Piazza Manzoni in Lugano, der immer am zweiten Samstag im Oktober stattfindet. Diese südliche Variante des traditionellen Zibelemärits von Bern mag zwar kleiner sein, als ihr grosser Bruder, aber die Grundidee bleibt dieselbe. Die meisten fleissigen Helferinnen und Helfer tragen auch heute noch verschiedene Trachten und setzen so ein lebendiges Zeichen für die Tradition.

In diesem Jahr, anlässlich des 50. Jubiläums des Zibelemärits am 14. Oktober, hat sich der Verein besonders ins Zeug gelegt, um ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Neben den traditionellen Ständen, an denen die Zwiebel in Form von bezaubernden Zwiebelkränzen und Zwiebelzöpfen in verschiedenen Grössen und Formen im Mittelpunkt steht, bieten zwei Käsestände schmackhaften Emmentaler Käse und würzigen Bergkäse an. Zur Festwirtschaft gehören die klassische Berner Platte, ein Grillstand mit köstlichen Bratwürsten und Lunganighe und eine deftige Zwiebelsuppe. Auch Zwiebel- und Käsekuchen laden zum Schlemmen ein. Ein reichhaltiger Kuchenstand verwöhnt Dessertliebhaber, während an der Bar, die in diesem Jahr bereits am Freitag um 16:00 Uhr öffnet, ein freundliches Team darauf wartet, die durstigen Gäste zu bewirten.

Die Stadt Lugano hat grosszügigerweise zusätzlich einen Teil der Piazza Riforma für den Verein zur Verfügung gestellt, was eine Vielzahl attraktiver Aktivitäten ermöglicht. Ein kleines Schwingfest wird sicherlich bei Jung und Alt Begeisterung wecken. Alphornbläser, ein Jodelchor und eine Fahnenschwinger-Gruppe betonen das Bestreben des Berner Vereins & Freunde Lugano, ihr Fest zu einem Höhepunkt im Herbst mit typisch schweizerischen Traditionen zu machen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Vereinsmitglied Antonio Longariello, dessen neuer Song „Ristorante Cucina e Prosecchi“ kürzlich veröffentlicht wurde und, den er selbstverständlich live präsentieren wird. Antonio verspricht, die Stimmung anzuheizen und viele Gäste dazu zu inspirieren, ausgelassen das Tanzbein zu schwingen.

Mit grosser Freude und Begeisterung heisst der Berner Verein & Freunde Lugano seine Gäste am Samstag, den 14. Oktober 2023, ab 09:00 Uhr in Lugano auf der Piazza Manzoni willkommen! Der Präsident des Berner Vereins & Freunde Lugano sagt dazu: „Geniessen Sie eine köstliche Zwiebelsuppe oder eine traditionelle Berner Platte, lassen Sie sich von den geschickt geflochtenen Zwiebelkränzen verzaubern und stossen Sie in geselliger Runde mit einem Glas Wein an. Singen und tanzen Sie mit uns und lassen Sie uns gemeinsam dieses wunderbare Fest feiern!“

Kontakt

Berner Verein & Freunde Lugano

Dominique Mikes

Via Ronchetto di Orlino 29

6963 Pregassona

0797683964



https://bvl.clubwebsite.ch

