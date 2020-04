Josip Heit und GSB Gold Standard Banking spenden für behinderte Kinder

1514 Todesfälle innerhalb der vorherigen 24 Stunden in den USA, über 600.000 Infizierte und mehr als 2000 Corona-Tote an einem Tag, diese Zahlen erschüttern. Ostermontag meldete das Robert-Koch-Institut 123.016 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Deutschland. Die Zahl der Toten steigt unterdessen auf fast 3000. Allerdings ist davon auszugehen, dass weit mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind, als die Statistiken derzeit hergeben, wie hoch jedoch diese Dunkelziffer ist, weiß derzeit aber niemand.

Was bedeutet das Coronavirus für Menschen mit Behinderungen? In erster Linie Einsamkeit und Traurigkeit, denn Menschen mit Behinderungen erhalten in Wohngruppen derzeit, zu ihrem eigenen Schutz, keinen Besuch. Die Corona-Pandemie hat das Leben in Wohnstätten komplett verändert. Seit Beginn der CoVID-19-Krise, ausgelöst durch das Coronavirus, dürfen Bewohner in Behindertenheimen, oft ihre Zimmer nicht verlassen. Zu groß ist die Gefahr, dass Infizierte die Nichtinfizierten anstecken, welche oft ein schwaches Immunsystem haben. Wegen geistiger Behinderungen ist die Einhaltung der neuen Hygieneregeln dabei oft nicht einfach. Auch steht eine wirtschaftliche Rezession schwersten Ausmaßes vor der Tür, es ist zu befürchten, dass die Spendenbereitschaft abnimmt, was die auf Unterstützung angewiesenen Menschen in Not bringen könnte.

“Das darf nicht geschehen”, sagte sich Josip Heit, Vorstandsvorsitzender der GSB Gold Standard Banking Corporation AG und suchte Rat bei Politikern des Landtages von Brandenburg. Heit bat um Hinweise, wo gespendet werden könnte? Birgit Bessin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Landtag von Brandenburg reagierte schnell und gab die notwendigen Empfehlungen, da Birgit Bessin noch vor dem Osterfest mit der Bitte um Spenden für Bedürftige an Heit und das Unternehmen GSB herangetreten war.

Daraufhin gab Josip Heit die notwendigen Anweisungen an seinen Stab und veranlasste mittels sofortiger Direktüberweisung an Vereine und Kirchen, eine Spende in Höhe von 95.000 Euro. Es war Josip Heit und der GSB Gold Standard Banking Corporation AG hierbei wichtig – Religionsübergreifend – an Einrichtungen zu spenden, welche behinderte Menschen und vom Coronavirus Betroffene betreuen.

Heit sagte: “Auch wir sind als Unternehmen betroffen und haben Millionenverluste, aber wir wollen heute den Schwächsten der Gesellschaft helfen, welche keine Lobby haben, Menschen die unsere Hilfe dringend brauchen, wir wollten ohne Bürokratie helfen, ohne Wenn und Aber – denn diese Krise wird unser aller Leben und Deutschland auf Jahrzehnte verändern!”

GSB Gold Standard Banking Corporation AG

Die GSB AG handelt seit 2011 als weltweite Holding mit dem Fokus auf einzigartige/seltene Mineralien und Metalle. Von Düsseldorf aus agiert die GSB als einer der Weltmarktführer wenn es um Bergbauindustrie, Raffinerie und weltweiten Handel von eigenen und externen Ressourcen geht. Mit dem ersten Schritt der industriellen Erschließung, über die Fertigung hin zum Einzelhandel, steht für die GSB Group der Schutz der Umwelt an höchster Stelle. Das gesamte Unternehmen agiert als in sich geschlossenes Ökosystem – von Grund auf bis hin zum Endverbrauch. Wir garantieren mit unserem weltweit vernetzten Distributionssystem für industrielle Mineralien und Metalle in mehr als 120 Ländern die Belieferung in stets höchster Qualität. Die Rohstoffe werden in eigenen Werken und LBMA-Raffinerien in höchster Qualität veredelt.

