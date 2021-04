Josip Heit, GSB Gold Standard Corporate und G999 wünschen ein frohes und gesegnetes Osterfest 2021

“Osterhas”, Osterhas”, komm mal her, ich sag dir was: Hopse nicht an mir vorbei, bring mir ein großes Osterei!!

Mit diesem Dichtervers wünschen wir Ihnen ein frohes, gesegnetes sowie vor allem in diesen Zeiten der Coronavirus-Pandemie auch gesundes Osterfest 2021, im Namen aller Mitarbeiter unseres Konzerns, der GSB Gold Standard Gruppe wünschen.

Als Vorstandsvorsitzender bedanke ich an dieser Stelle bei allen Interessierten an den Produkten der GSB Gold Standard Corporate und hoffe, dass Sie mit ihren Lieben schöne Osterfeiertage verbringen könne, wobei ich ebenfalls an die Menschen erinnern möchte, welche das Osterfest nicht im Kreis ihrer Familie verbringen können.Hier ist es gut, dass die heutigen Technologien es ermöglichen, sich digital zu treffen. An dieser Stelle möchten wir der G999-Community danken, denn eine starke Community ist die Basis eines jeden Erfolges.

Auch allen Mitarbeiter der GSB ist zu danken, welche trotz der Lockdown-Maßnahmen, zu jeder Zeit und mit maximalem Einsatz, für den Erfolg unserer Produkte G999 und GStelecom arbeiten.

Der G999 gründet auf der Idee, dass die Blockchain-Technologie die Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen, insbesondere die Förderung der Energieeinsparung gewährleisten muss.

Gleichzeitig entspricht die Idee der aktuellen Notwendigkeit, persönliche Daten in einem völlig sicheren und risikolosen Raum zu verwalten, abseits des Mainstream-Web-Netzwerks durch ein dezentrales Datenzentrum. Wenn es in diesem Zusammenhang um Digitalzertifikate geht, ist die Blockchain eine unverzichtbare Technologie für die Zukunft, welche wir als GSB Gold Standard Corporate auch in Zukunft stetig weiterentwickeln werden. Ihr Josip Heit, Vorstandsvorsitzender der GSB Gold Standard Corporate – G999main.net

Seit 2011 agiert die GSB Gold Standard Corporate als weltweite Holdinggesellschaft mit Fokus auf einzigartige/reine Mineralien, Metalle und Entwicklungen von Blockchain Technologien.

Die GSB mit Sitz in Hamburg ist einer der Weltmarktführer in den Bereichen Bergbau, Raffinerie und weltweiter Handel mit Eigen- und Fremdressourcen.

Mit dem ersten Schritt der industriellen Entwicklung, über die Herstellung bis hin zum Handel, stellt die GSB-Konzerngruppe den Schutz der Umwelt an die Spitze ihrer Agenda. Das gesamte Unternehmen agiert als ein in sich geschlossenes Ökosystem – von der Basis bis zur Endnutzung.

Mit unserem weltweit vernetzten Vertriebssystem für Industriemineralien und -metalle in über 120 Ländern garantieren wir jederzeit eine Versorgung in höchster Qualität. Die Rohstoffe werden in unseren eigenen Werken und LBMA-Raffinerien zu höchster Qualität veredelt.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.