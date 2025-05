Josera Petfood führt neues Verpackungsdesign für Hunde-Trockenfutter ein

Kleinheubach, 23. Mai 2025 – Die Super-Premium-Tierfuttermarke Josera Petfood erneuert zum ersten Mal seit 2016 umfassend das Verpackungsdesign für das Hunde-Trockenfuttersortiment. Ab Anfang Juni sind die neuen Verpackungen im Handel verfügbar, bis Ende September erfolgt die vollständige Umstellung.

Erstmals vorgestellt wurden die neuen Designs auf der Fachmesse Zoomark 2025 in Bologna. Ziel ist eine modernere Markenpräsenz und eine stärkere emotionale Ansprache der Kundschaft. Der Claim der Kampagne „True Passion for what“s inside“ rückt Qualität und Tradition der Marke in den Mittelpunkt.

Zentrale Gestaltungselemente sind Fotos echter Hunde in Naturkulissen, ergänzt durch eine klare Kennzeichnung nach Alter, Größe, Ernährungsbedürfnissen und Inhaltsstoffen, um die Produktauswahl im Handel zu erleichtern. Zudem erweitert Josera Petfood die Auswahl an Verpackungsgrößen um 3kg-Packungen.

„Das neue Design basiert auf umfassender internationaler Marktforschung und wurde in einem mehrstufigen Prozess entwickelt“, erklärt Stefan Seitz, Global Head of Marketing & Brands bei Josera Petfood. „Damit möchten wir weltweit Hundebesitzerinnen und -besitzer ansprechen, die höchste Qualität schätzen.“

Parallel zum neuen Design erweitert Josera Petfood sein Sortiment: Dazu gehören eine breitere Auswahl für kleine Hunderassen („Mini“) sowie der Produktlinie „High Protein“, um dem Wunsch nach höherem Fleischanteil und mehr Energie gerecht zu werden.

Die Einführung des neuen Designs und die Sortimentserweiterung stärken den internationalen Wiedererkennungswert von Josera Petfood – bei gleichzeitiger Wahrung des Markenkerns.

Das Familienunternehmen mit Sitz in Kleinheubach entwickelt und produziert seit über 80 Jahren hochwertige Nahrung für Mensch und Tier. Als Vordenker in dritter Generation setzt ERBACHER the food family auf die starken Marken Josera, Green Petfood, JOSI, Bavaro, ERBACHER Food Intelligence sowie auf innovative Ansätze in der Lebens- und Futtermittelproduktion. Mit über 1.000 Mitarbeitenden an vier Standorten weltweit sind die Produkte in mehr als 70 Ländern erhältlich.

Bildquelle: Josera Petfood