JOOViS B.V. – Ihr Partner für die Aufbereitung und Wartung medizinischer Geräte

Die sichere Aufbereitung und Wartung medizinischer Geräte ist für Krankenhäuser, Arztpraxen und Unternehmen in der Medizintechnik unverzichtbar. Hier setzt die JOOViS B.V. an. Das 2019 gegründete Unternehmen hat sich auf Dienstleistungen spezialisiert, die den zuverlässigen Betrieb und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben gewährleisten – und das europaweit.

„Unser Ziel ist es, Geräte so zu betreuen, dass sie nicht nur funktionieren, sondern auch allen regulatorischen Anforderungen entsprechen“, erklärt die Geschäftsführung von JOOViS. Dafür hat das Unternehmen ein Servicekonzept entwickelt, das Wartung, Reparatur, Dekontamination und Wiederaufbereitung umfasst. Ergänzend gehören sicherheitsrelevante Prüfungen wie MTK, STK oder DGUV ebenso zum Alltag wie die Bereitstellung von Leihgeräten oder der temperaturgeführte Transport.

Besonders wichtig ist dabei die Transparenz: Mit modernen Tracking-Systemen können Abläufe lückenlos nachvollzogen werden. Das gibt den Kunden Planungssicherheit und erleichtert interne Prozesse. „Wir sehen uns nicht als reinen Dienstleister, sondern als Partner, der Kliniken und Unternehmen hilft, Zeit und Kosten zu sparen, ohne bei der Patientensicherheit Abstriche zu machen“, betont das Unternehmen.

Das Leistungsspektrum reicht von Blutdruckmessgeräten und Defibrillatoren über Ultraschallgeräte und Endoskope bis hin zu Röntgentechnik, Krankenhausbetten und Kompressoren. Durch die Wiederaufbereitung lassen sich Ressourcen schonen und Anschaffungskosten reduzieren – ein Punkt, der in Zeiten knapper Budgets immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Mit Hauptsitz im niederländischen Kerkrade und einem weiteren Standort in Grevenbroich ist JOOViS Teil eines europaweiten Netzwerks spezialisierter Partner. Die Nähe zu den Kunden spielt dabei eine zentrale Rolle: Kurze Wege und schnelle Logistik, auch per Overnight-Transport, sichern eine reibungslose Versorgung.

JOOViS verbindet technisches Know-how mit regulatorischer Expertise und bietet alles aus einer Hand – von der Abholung der Geräte bis zur geprüften Rückgabe. Für die Anwender bedeutet das weniger Aufwand im Alltag und die Gewissheit, dass medizinische Geräte jederzeit einsatzbereit und rechtssicher betrieben werden können.

Weitere Informationen finden sich unter www.joovisbv.com

JOOViS B.V. wurde 2019 mit dem Ziel gegründet, Unternehmen in der Medizintechnik und Pharmaindustrie ein ganzheitliches, leistungsstarkes Dienstleistungsangebot bereitzustellen.

Über die Jahre entstand ein Netzwerk aus qualifizierten Partnern, das es JOOViS B.V. ermöglicht, umfassende technische Lösungen entlang der gesamten Supply Chain anzubieten – inklusive Transport, Lagerung und technischer Services.

JOOViS B.V

Philipp Dony

Spekhofstraat 24

6466LZ Kerkrade

+49 2181 7567379



https://www.joovisbv.com

