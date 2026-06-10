Jonas Glöckler wird neuer Country General Manager von CHEP für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Wachstum, neue Marktpotenziale und nachhaltige Lieferketten im Fokus

Köln, 10.06.2026 – CHEP, ein weltweit führendes Unternehmen für Supply-Chain-Lösungen, ernennt Jonas Glöckler zum Country General Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH). In dieser Funktion verantwortet er das substanzielle Wachstum in der Region und wird gemeinsam mit seinem Team Kunden dabei unterstützen, ihre Lieferketten widerstandsfähiger und nachhaltiger zu gestalten.

„Ich freue mich sehr, Jonas als Country General Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz willkommen zu heißen. Seine umfassende Marktexpertise, sein starker Kundenfokus und seine Leidenschaft für die Entwicklung von Mitarbeitenden werden den Mehrwert, den wir für unsere Kunden schaffen, weiter steigern und unser nachhaltiges Geschäftsmodell weiter voranbringen“, sagt Marco Moritsch, Regional General Manager, Accelerating Markets Europe, bei CHEP.

Jonas Glöckler war in den vergangenen 14 Jahren in leitenden Vertriebsfunktionen unter anderem bei Danone Waters und Andros tätig und verfügt über umfassende Erfahrung im Marken- und Handelsmarkensegment. Zuletzt hatte er bei Reckitt die Positionen eines Country Managers und international Drugstore Directors inne. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, gemeinsam mit dem DACH-Team Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Wir wollen Unternehmen jeder Größe dabei unterstützen, durch intelligente Lösungen ihre Logistik effizienter zu gestalten und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Unser Modell der Kreislaufwirtschaft ist dabei ein wichtiger Faktor für den Aufbau zukunftsfähiger und resilienter Lieferketten,“ erklärt Jonas Glöckler.

Über CHEP

CHEP ist ein weltweit führender Anbieter von Lieferkettenlösungen. Gemeinsam mit Produzenten, Herstellern, Einzelhändlern und Logistikpartnern treibt CHEP den intelligenten und nachhaltigen Warenverkehr in mehr als 60 Ländern voran. Mit seinem Netzwerk für das Teilen, die Instandhaltung und das Wiederverwenden von vernetzten Paletten, Kisten und Containern unterstützt CHEP Unternehmen bei der Optimierung ihrer Lieferketten, um Kosten zu senken und die Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit zu reduzieren. Die führende Rolle von CHEP in der Kreislaufwirtschaft trägt dazu bei, Emissionen, Abfall und Einwegverpackungen zu minimieren. Das Unternehmen verbindet dies mit einem Fokus auf Resilienz, um durch Daten, Skaleneffekte und Kooperationen zukunftssichere Liefernetzwerke aufzubauen. Mit seiner operativen Exzellenz, auf die weltweit führende Marken vertrauen, beliefert CHEP hauptsächlich Kunden aus der Konsumgüterindustrie (z.B. Trockenwaren, Lebensmittel, Haushaltsartikel, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte, Frischwaren und Getränke), dem Einzelhandel, der Automobilindustrie und der allgemeinen Fertigungsindustrie. Als Teil der Brambles Group verwaltet CHEP rund 347 Millionen Paletten und Container über ein Netzwerk von mehr als 750 Service Centern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 11.000 Mitarbeitende, wobei sich die größten Niederlassungen in Nordamerika und Europa befinden. Weitere Informationen zu CHEP finden Sie unter www.chep.com

CHEP ist ein weltweit führender Anbieter von Lieferkettenlösungen. Gemeinsam mit Produzenten, Herstellern, Einzelhändlern und Logistikpartnern treibt CHEP den intelligenten und nachhaltigen Warenverkehr in mehr als 60 Ländern voran.

Mit seinem Netzwerk für das Teilen, die Instandhaltung und das Wiederverwenden von vernetzten Paletten, Kisten und Containern unterstützt CHEP Unternehmen bei der Optimierung ihrer Lieferketten, um Kosten zu senken und die Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit zu reduzieren.

Die führende Rolle von CHEP in der Kreislaufwirtschaft trägt dazu bei, Emissionen, Abfall und Einwegverpackungen zu minimieren. Das Unternehmen verbindet dies mit einem Fokus auf Resilienz, um durch Daten, Skaleneffekte und Kooperationen zukunftssichere Liefernetzwerke aufzubauen.

Mit seiner operativen Exzellenz, auf die weltweit führende Marken vertrauen, beliefert CHEP hauptsächlich Kunden aus der Konsumgüterindustrie (z. B. Trockenwaren, Lebensmittel, Haushaltsartikel, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte, Frischwaren und Getränke), dem Einzelhandel, der Automobilindustrie und der allgemeinen Fertigungsindustrie.

Als Teil der Brambles Group verwaltet CHEP rund 347 Millionen Paletten und Container über ein Netzwerk von mehr als 750 Service Centern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 11.000 Mitarbeiter, wobei sich die größten Niederlassungen in Nordamerika und Europa befinden.

Weitere Informationen zu CHEP finden Sie unter www.chep.com

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