JOM IMPULSE: Bewegtbild-Kampagnen mit Wirkung

Werbung wirkt! Aber wie? Das herauszufinden, ist mit die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Kampagnenplanung. Bereits seit Jahren wird gepredigt, dass Media und Kreation nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden sollten. Denn eine effektive Kreation verstärkt die Werbewirkung und erhöht in Kombination mit einer effizienten Media-Strategie den Return on Investment.

Mit zwei 20 Minuten-Impulsen wollen wir Ihnen die unterschiedlichen Perspektiven der Werbewirkung – aus Media- und Kreationssicht – vorstellen und Empfehlungen nennen, um die Werbeerinnerung anzukurbeln. Als Gastimpulsgeber ist Dr. Steffen Egner, Gründer und Geschäftsführer der MediaAnalyzer Advertising Research GmbH dabei. Dieser wird in seinem Vortrag den Fokus auf Kreation legen.

IMPULS 1 – Roland Köster (Managing Director JOM Group)

Media: Bewegtbildplanung für eine hohe Werbewirkung

Von den 220 Minuten, die ein Deutscher im Schnitt täglich vor dem Fernseher verbringt, sieht er knapp 50 Minuten Werbung. Werbeblöcke haben nicht selten eine Länge von 10 Minuten, die sich dann über 20 unterschiedliche Werbungtreibende teilen. Und nur an drei von denen wird sich der Zuschauer später noch erinnern.

Was kann die Mediaplanung leisten, damit Ihr Spot einer dieser dreien ist? Neben den klassischen Mediakennzahlen – welche Faktoren sind wichtig, damit das Werbemittel wahrgenommen wird? Welche Rolle spielt das Werbeumfeld? Und wie kann die Planung digitaler Video-Kampagnen wirkungsvoll umgesetzt werden?

Antworten und Impulse gibt JOM-Geschäftsführer Roland Köster in seinem 20-minütigen Vortrag.

IMPULS 2 – Dr. Steffen Egner (Gründer & Geschäftsführer MediaAnalyzer)

Kreation: Spots, die in Erinnerung bleiben

TV-Spots besitzen den höchsten Stellenwert im Mediamix und entsprechend werden hohe Budgets eingesetzt. Von der Wirkung dieser Kampagne hängt ganz erheblich der Erfolg oder Misserfolg von Produkt und Marke ab. Die Kreation trägt hierzu einen erheblichen Teil bei.

Wie schaffen Sie es also, dass Ihr Spot die gewünschte Wirkung erzielt? Welche Trigger gibt es, damit das Werbemittel im Gedächtnis der Zuschauer bleibt?

Unser Gastreferent Dr. Steffen Egner ist Gründer des Marktforschungsinstituts MediaAnalyzer, das sich auf die Untersuchung der Wirksamkeit von Werbemitteln spezialisiert hat. Dr. Egner kann aus einer Vielzahl von Kampagnentests berichten und teilt seine Empfehlungen mit uns in seinem Impuls-Vortrag.

Zu diesem Online-Meeting (via Zoom) am 12. Mai 2022 um 17.00 Uhr möchten wir Sie gerne einladen und freuen uns über Ihre Anmeldung:

Über JOM Group

JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchste Budgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einer konsequent auf Performancemarketing spezialisierten Digitalagentur. JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt in Deutschland 70 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig und fokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Mit einem Billing-Volumen von rund 325 Mio. € gehört JOM zu den Top 5 der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt für das Feld der Performance-Marketing-Agenturen. JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.

Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- und Offline-Medien, Performance-Marketing, Content-/Social-Media-Marketing, Online-/Public-Relations, Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basis jede Form von strategischer Planung.

JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlich fundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nur JOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jede individuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbaren Kommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriert auch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß an nachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.

