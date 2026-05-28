John Ryan ist neuer Vice President of Global Partner Ecosystem von Claroty

Ehemaliger Rapid7- und ForeScout-Manager baut Marktpräsenz im globalen Channel-Ökosystem aus

Ab sofort ist John Ryan neuer Vice President of Global Partner Ecosystem von Claroty, Spezialist für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS). Ryan verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung und Leitung wachstumsorientierter Channel-Teams bei führenden Cybersicherheitsunternehmen wie Radiant Logic, Orca Security, Illumio, Guardicore, Rapid7 und ForeScout Technologies. Bei Claroty wird er das xCelerate-Partnerprogramm des Unternehmens leiten und das Wachstum, die Skalierbarkeit sowie den langfristigen Erfolg des globalen Vertriebsnetzwerks von Claroty vorantreiben.

„Mit seiner umfassenden Expertise im Bereich Cybersicherheit und seinen Erfolgen bei der Skalierung von Go-to-Market-Strategien ist John eine unschätzbare Bereicherung für Claroty“, erklärt James Love, Chief Revenue Officer bei Claroty. „Wir freuen uns sehr darauf, dass John seine Erfahrungen in den Bereichen Teambildung, globale Führung und Vertriebsstrategie einbringt. So werden wir die Umsätze deutlich steigern und unseren Partnern und Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten.“

Zuletzt war Ryan als Vice President für den EMEA-Raum und den weltweiten Channel-Vertrieb bei Radiant Logic tätig. Hier baute er ein erfolgreiches, leistungsstarkes Team auf und ermöglichte so ein enormes Geschäftswachstum. Davor hatte Ryan verschiedene Führungspositionen im Channel-Bereich inne, etwa bei Orca Security, Illumio, Guardicore und Mendix sowie leitende Positionen bei Rapid7 und ForeScout Technologies.

„Die rasante Expansion von Claroty und die herausragende Leistungsfähigkeit seiner Plattform zeigen deutlich das Engagement für die essenzielle Aufgabe des Schutzes von cyber-physischen Systemen“, sagt Ryan. „Ich freue mich darauf, die Umsetzung unserer Go-to-Market-Strategie mitzugestalten. Dabei spielt unser Partner-Ökosystem eine zentrale Rolle, um die branchenführenden Lösungen von Claroty einem breiteren globalen Publikum zugänglich zu machen.“

Das xCelerate-Partnerprogramm von Claroty ermöglicht es Resellern, VARs, MSSPs, Technologiepartnern und Distributoren, die mehrfach ausgezeichnete CPS-Schutzplattform von Claroty zu vertreiben und zu unterstützen. Hierfür bietet Claroty seinen Partnern praxisorientierte Schulungen und Qualifizierungen, erweitert deren Marktreichweite und fördert starke, vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen zu Kunden.

Die speziell für cyber-physische Systeme (CPS) entwickelte Security-Plattform von Claroty bietet eine tiefe Transparenz in sämtliche Assets und umfasst Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Fernzugriff und Bedrohungserkennung, sowohl in der Cloud mit Claroty xDome als auch lokal mit Claroty Continuous Threat Detection (CTD). Dank mehrfach ausgezeichneter Sicherheitsforschung und einer Vielzahl von Technologie-Allianzen ermöglicht die Claroty-Plattform Unternehmen eine effektive Reduzierung von CPS-Risiken bei schneller Time-to-Value und geringeren Gesamtbetriebskosten. Claroty wird von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

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