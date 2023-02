John Deere als bester Kompakttraktor für Internetreaktionen eingestuft

Laut einer Studie sind John Deere-Händler führend bei der Beantwortung von Internet-Leads über Händler-Websites. Die Studie 2023 Pied Piper PSI Internet Lead Effectiveness Compact Tractor Industry Study misst die Reaktionsfähigkeit auf Internet-Leads – Verhaltensweisen, die direkt mit dem Verkaufserfolg im Einzelhandel verbunden sind.

Händler, die Kubota, Mahindra und Yanmar verkauften, belegten den zweiten Platz, gefolgt von LS Tractors und TYM, die zum ersten Mal in die Studie aufgenommen wurden.

Obwohl sich die Branche verbessert hat, ist die Reaktion auf Kundenanfragen auf der Website für Kompakttraktoren insgesamt noch ausbaufähig. Im Durchschnitt erhielten 57 Prozent der Kunden keine persönliche Antwort, wenn sie sich online über den Kauf von Kompakttraktoren erkundigten.

Die durchschnittliche ILE-Leistung der Kompakttraktorenbranche stieg im Vergleich zum letzten Jahr um vier Punkte auf einen Durchschnittswert von 33, während John Deere, die in diesem Jahr am besten bewertete Marke, sich um sechs Punkte auf 37 verbesserte. Im Vergleich zu Landwirtschaftshändlern ist es bei Auto- und Motorsporthändlern heute viel wahrscheinlicher, dass sie schnell auf Kunden auf ihrer Website reagieren. Der durchschnittliche ILE-Wert in der Automobilbranche lag zuletzt bei 55, der durchschnittliche ILE-Wert in der Motorsportbranche bei 43. Vor fünfzehn Jahren waren die Leistungen der Autohändler und vor fünf Jahren die der Powersport-Händler jedoch ähnlich gut wie die der Ag-Händler heute. Zum Beispiel erreichten Harley-Davidson Händler im Jahr 2018 einen durchschnittlichen ILE-Wert von 31, verglichen mit einem Wert von 60 im Jahr 2022.

Zur Klarstellung: Der ILE-Wert der einzelnen Marken in der Branchenstudie ist ein Durchschnittswert, der sowohl die besten als auch die schlechtesten Händler umfasst. In einer traditionellen Glockenkurve der Leistung erreichten 8 Prozent aller Händler von Kompakttraktoren branchenweit einen Wert von über 70 (schnelle und gründliche persönliche Antwort), während 53 Prozent der Händler einen Wert von unter 30 erreichten (keine persönliche Antwort auf ihre Website-Kunden).

Einer von vier der befragten Händler reagierte jedoch in keiner Weise auf die Kundenanfragen auf der Website der Studie. In einer Zeit, in der Kunden das Internet weitgehend für den Erstkontakt mit einem Händler nutzen, ist eine Nichtbeantwortung gleichbedeutend mit einem verlorenen Verkauf.

