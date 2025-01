Johannes Hauck neuer Sprecher der Initiative ELEKTRO+

Initiative Elektro+ feiert im Jahr 2025 ihr 20-jähriges Jubiläum

Die Initiative Elektro+, Berlin, freut sich, Johannes Hauck, Corporate Affairs Director von Hager, als neuen Sprecher begrüßen zu dürfen. Mit seiner besonderen Expertise und Vernetzung wird er entscheidende Impulse zur Weiterentwicklung von Elektro+ setzen. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam wichtige Elektroinstallationsthemen für Eigenheimbesitzer verständlich und zukunftssicher zu gestalten und zu kommunizieren“, so Claudia Oberascher, Projektleiterin von Elektro+.

Johannes Hauck liegt der enge Kontakt zu allen Akteuren der Branche und des Bauwesens am Herzen: „Der kontinuierliche Austausch mit Handwerk, Architekten sowie Bauherren und Modernisierern ist unerlässlich und sollte noch intensiver werden.“ Die Initiative Elektro+ fokussiert sich darauf, komplexe Themen wie Sicherheit, bedarfsgerechte Ausstattung und Energieeffizienz zielgruppengerecht aufzubereiten, sodass sie leichter in der Praxis umzusetzen sind. Zuletzt wurde das Online-Tool „Raumplaner“ entwickelt, mit dem Interessierte die elektrische Ausstattung für ihr Eigenheim auf Grundlage der Planungsrichtlinie RAL-RG 678 Raum für Raum gestalten können und so eine gute Vorplanung für das Gespräch mit der ausführenden Elektrofachmann erhalten.

„Wir wollen die Elektrotechnik weiter voranbringen, innovative Lösungen entwickeln und das Wohnen komfortabler, sicherer und nachhaltiger gestalten“, so Hauck. In diesem Zusammenhang ist ihm die zukunftssichere Modernisierung bestehender Anlagen besonders wichtig. Er unterstreicht: „Immobilienbesitzer sollen erkennen, wie notwendig eine zeitgemäße elektrische Ausstattung ist. Deswegen stehen Zukunftsthemen wie Smart Home, Photovoltaik und E-Mobilität bei uns klar im Fokus.“

Zusätzlich zur Wahl eines neuen Sprechers sorgt auch ein rundes Jubiläum für einen guten Start der Initiative Elektro+ ins neue Jahr: 2025 feiert die Initiative ihr 20-jähriges Bestehen.

Weitere Informationen zu den Themen der Initiative Elektro+ finden Interessierte auf der Website: http://www.elektro-plus.com

Die Standards der Elektroausstattung in Wohngebäuden zu verbessern und Bauherr:innen und Modernisierer:innen herstellerübergreifend und markenneutral über die Vorteile einer modernen, zukunftssicheren Elektroinstallation aufzuklären, ist Anliegen der Initiative ELEKTRO+. Die Initiative vereint die Fachkompetenz führender Markenhersteller und Verbände der Elektrobranche. Weitere Informationen unter www.elektro-plus.com

