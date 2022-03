Jobs und Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine

Zur Unterstützung der Menschen aus der Ukraine haben wir, die hrXperts, eine Datenbank

„Ukraine Jobs“ unter www.hrxperts.de/ukraine-jobs entwickelt.

Unser Ziel ist es, Geflüchteten aus der Ukraine mit Jobs und Unterkünften Hilfe zu leisten.

Flüchtende aus der Ukraine können sich vollkommen kostenlos in unserer Datenbank registrieren,

um schnell und unkompliziert zu passenden Hilfsangeboten kontaktiert zu werden.

Laut UN-Angaben sind Millionen von Menschen auf der Flucht und brauchen dringend eine neue

Perspektive. Die Schwierigkeiten, die Flüchtende mit sich bringen, sind unüberschaubar.

Wir sind bemüht, so vielen Betroffenen wie möglich einen Job und eine Unterkunft zu bieten.

Aus diesem Grund stellen wir ein vielfältiges Angebot an Arbeitsplätzen bereit.

Dazu gehören Stellen im Gesundheitswesen, im Handel, im IT/EDV, in der Logistik und Produktion

und in vielen weiteren Branchen.

Als spezialisierte Personalberatung verfügen wir über ein umfangreiches Netzwerk und somit über

einen direkten Zugang zu verschiedenen Unternehmen. Auch auf Seiten der Unternehmen ist das

Interesse an Personal sehr groß. Das ist eine Chance, die wir nutzen wollen, um Talente aus der

Ukraine mit Arbeitgebern aus Deutschland zu vernetzen. Wir ermöglichen den unkomplizierten

ersten Kontakt zwischen Arbeitssuchenden und Arbeitgebern. Das Projekt wird von Partnern aus

Politik und Wirtschaft unterstützt.

Die Website ist in deutscher, englischer, ukrainischer und russischer Sprache verfügbar.

Bei Fragen über allgemeine Informationen über Themen wie Arbeitserlaubnis, Berufsanerkennung

sowie den Bewerbungsprozess stehen wir unter kontakt@hrxperts.de gerne zur Verfügung.

Als Startup im Sommer 2018 gegründet verfügt die etwas andere Personalberatung hrXperts über ein dynamisches Umfeld, flexible Strukturen und durch das Gründerteam über jahrzehnte-lange Erfahrung.

Neben den Klassikern: Direktansprache und Executive Search sind unter anderem die Bereiche Strategieberatung, Karriereberatung, Outplacement, Nachfolgeplanung, Interim Management und Active Sourcing die Steckenpferde der noch jungen Beratung.

Durch spezielles Knowhow in der Anwendung wissenschaftlicher Testverfahren zur Eignungsdiagnostik kann sich die Personalberatung zudem vom Wettbewerb absetzen und für einen greifbaren Mehrwert sorgen.

