JOBKNIGHT – Jobbörse & Kandidatenpool in ganz Deutschland

JOBKNIGHT ( www.jobknight.de) ist ein Karriereportal & Jobportal mit einem großen Kandidatenpool von über 200.000 Arbeitssuchenden in Deutschland für alle Bereiche. In der Jobbörse finden Bewerber & Kandidaten Jobanzeigen für Jobs. Bewerber finden Stellenangebote im Stellenmarkt oder können sich als Kandidat im Talentpool vorstellen. Artikel, Tipps und Vorlagen werden bereit gestellt.

Kandidaten werden eingeladen, sich in den Kandidatenpool von JOBKNIGHT einzutragen, ihren Lebenslauf bereit zu stellen, ein Profil anzulegen und zu aktualisieren. Sie geben dabei Informationen zu ihrer Ausbildung, Fähigkeiten, Stärken, Joberfahrungen und Karrierezielen an. Unternehmen oder Personalvermittler können den Kandidatenpool durchsuchen und filtern. Wenn Jobanbieter potentielle Talente im Kandidatenpool identifizieren, können sie direkt Kontakt aufnehmen oder Einladungen für Jobangebote senden.

Für Unternehmen, Ausbildungsbetriebe und Personaldienstleister

Arbeitgeber wie Unternehmen, Ausbildungsbetriebe und Personaldienstleister stellen sich bei unseren jungen Talenten in ihren multimedialen Jobanbieter-Profilen vor und wecken deren Interesse für ihre Arbeitgebermarke. Indem Jobanbieter potenziellen Bewerbern einen Einblick mit Text, Bildern und Videos in das Unternehmen geben und klare Erwartungen und Anforderungen kommunizieren, können Unternehmen Kandidaten ansprechen, die besser zur Jobbeschreibung passen, und motivierte Mitarbeiter langfristig binden.

Die Vorteile für Jobanbieter und Personalvermittler:

– Hohe Reichweite: JOBKNIGHT, Google for Jobs, soziale Medien (über 540.000 Follower) und Netzwerke unterstützen die Rekrutierung.

– Neue Kandidaten: Aktuelle Lebensläufe und Profile von Talenten im Kandidatenpool – bei täglich neuen Kandidaten ist die Auswahl in der Datenbank groß

– Direkte Ansprache: Latent und aktiv Jobsuchende können sofort im Kandidatenpool kontaktiert werden als perfekte Ergänzung zur Jobanzeige

Fortschrittliche Jobbörse

Die Jobbörse von JOBKNIGHT verfügt über fortschrittliche Filter- und Suchfunktionen, die es den Kandidaten ermöglicht, z.B. nach spezifischen Kriterien wie Standort, Branchen und Jobtyp zu suchen. Es wird eine große Auswahl an Jobs in der Jobbörse angeboten. Das Jobportal bietet eine breite Palette von Minijobs, kurzfristige Beschäftigungen, Nebenjobs, Gelegenheitsjobs, Vollzeitstellen, Teilzeitjobs, Aushilfsjobs, Ferienjobs und Saisonjobs an.

Ein starkes Netzwerk

Erweiterte Reichweite: Durch Medienkooperationen und Partner-Netzwerke werden bei Bedarf die Jobanzeigen über verschiedene Kanäle und Plattformen hinweg verbreitet. Wir arbeiten mit Medienunternehmen, andere Jobportale, Jobbörsen oder Partner zusammen, um die Stellenangebote an deren Zielgruppen zu präsentieren. Dadurch erreicht man potenziell eine größere und vielfältigere Bewerberbasis.

Zugang zu spezifischen Zielgruppen: Medienkooperationen und Partner-Netzwerke ermöglichen es, gezielt spezifische Zielgruppen anzusprechen, die für die Stellenangebote aus der Jobbörse relevant sind. Indem wir die Jobanzeigen in Publikationen oder Plattformen platzieren, die von deiner Zielgruppe genutzt werden, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, qualifizierte Bewerber anzusprechen, die an den Angeboten in der Jobbörse interessiert sind.

Vertrauensbildung und Glaubwürdigkeit: Durch eine Zusammenarbeit mit angesehenen Medienpartnern kann das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit der Jobanzeigen stärken. Bewerber verbinden möglicherweise bestimmte Medienmarken oder Partner mit Qualität und Seriosität, was sich positiv auf die Wahrnehmung der Stellenangebote in der Jobbörse und für das Kandidatenpool auswirken kann.

Branchenspezifische Platzierungen: Durch Kooperationen mit spezialisierten Medienunternehmen werden die Jobanzeigen aus der Jobbörse in Branchenpublikationen oder auf spezifischen Plattformen platziert, die von Fachleuten und Kandidaten in der Branche frequentiert werden. Dies ermöglicht es, gezielt Kandidaten mit relevantem Fachwissen und Erfahrung anzusprechen.

Cross-Promotion: Medienkooperationen und Partner-Netzwerke bieten die Möglichkeit zur Cross-Promotion für die Jobbörse. Das heißt, die Jobanzeigen können in Verbindung mit redaktionellen Inhalten, Newslettern, Social-Media-Posts oder anderen Kommunikationskanälen platziert werden, um eine größere Aufmerksamkeit zu erzeugen und das Interesse der Zielgruppe zu wecken.

Zugang zu zusätzlichen Ressourcen: Durch Partnerschaften mit Medienunternehmen oder Netzwerken können wir von zusätzlichen Ressourcen und Dienstleistungen profitieren. Das kann beispielsweise die Unterstützung bei der Erstellung ansprechender Stellenanzeigen, die Beratung zur Optimierung der Recruiting-Strategie oder die Bereitstellung von Analysedaten und Insights für unsere Analysen unter anderem für den Kandidatenpool umfassen. Durch Medienkooperationen und Partner-Netzwerke können wir die Reichweite erweitern und spezifische Zielgruppen für die Jobbörse ansprechen nutzen.

