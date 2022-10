Infos und Vorträge ohne Voranmeldung

Die Schirmherrschaft über die Job- und Ausbildungsbörse im Loop5, präsentiert von dem Netzwerk „Made in Südhessen“ und LOOP5, übernimmt Vize- Landrat und Schuldezernent Lutz Köhler. Er wünscht alle interessanten Einblicke auf der Job- und Ausbildungsmesse und bedankt sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement.

So werden unter anderem ENTEGA, IHK, die Agentur für Arbeit sowie die Kreishandwerkerschaft Darmstadt-Dieburg mit Messeständen, Vortragsprogrammen und weiteren interessanten Angeboten vor Ort sein. Darüber hinaus werden die weiterführenden Schulen in Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen. An allen Tagen gibt es interessante öffentliche Vorträge, die ohne Voranmeldung besucht werden können.

„Wir erwarten eine hohe Anzahl von interessierten Besuchern – insbesondere von Schulen aus der Region“, so Thomas Haeser, Senior Center Manager des Loop5. Über 60 Klassen wurden kontaktiert und mit Lehrern gesprochen.

Der Zeitpunkt der Jobbörse könnte gar nicht besser kommen. Die Retail- sowie Gastronomiebranche hat es bereits seit Jahren mit der Personalsuche sehr schwer – geeignete Mitarbeiter sind rares Gut. Die Dringlichkeit hat Thomas Haeser, Senior Center Manager des Loop5 erkannt und deshalb die Jobbörse initiiert. „Mit der Job- und Ausbildungsbörse wollen wir unsere Miet- und Gastronomiepartner bei der Personalsuche unterstützen.“, erklärt Haeser.

