JJPS Berlin – Plastische und ästhetische Chirurgie

Berlin: Mitgestaltung und Mitbestimmung zum äußeren Erscheinungsbild

Mitten in Berlin, unweit des berühmten Alexanderplatzes, befindet sich die Praxis JJPS für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Umgeben von Boutiquen, Gastronomien und großen Flagship-Stores ist die Praxis auf 280 qm Fläche so liebevoll gestaltet, dass nichts an eine Arztpraxis denken lässt. Die Patienten sollen sich hier wohlfühlen und nicht das Gefühl haben krank zu sein.

Die beiden Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie Dr. med. Julian Kricheldorff und Dr. med. Juri Wagner bieten gemeinsam mit mehreren Praxispartnern ein breites Angebot an Behandlungen an, welches sich an jede erdenkliche Zielgruppe richtet.

Gemeinsam mit ihren Patienten und Patientinnen finden die Ärzte die Behandlungsform, die die vielversprechendsten Ergebnisse erzielen soll. Dabei lassen sie das Realitätsbewusstsein ihrer Patienten nicht außer Acht.

Dank ihrer langen Erfahrung in den Bereichen Brust, Gesicht, Körper, Intim und Haut verlieren sie nie den Blick für eine realistische Umsetzung. Schließlich liegt ihnen das Wohlbefinden ihrer Patienten am meisten am Herzen. Die Praxis JJPS wendet sich mit ihrem Angebot nicht nur allgemein an Männer und Frauen jeden Alters, sondern auch an Transgender und Non-Binarys.

Das Portfolio der Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie JJPS reicht von minimalinvasiven Behandlungen wie das Medical-Needling oder die Faltenbehandlung mit Botulinum-Toxin über operative Eingriffe wie die Nasenkorrektur, die Brust- und Penisvergrößerung oder -Verkleinerung bis hin zu aufwändigen Rekonstruktionen im geschlechtsspezifischen Bereich, der Handchirurgie und der Narbenkorrektur.

Neben der persönlichen Beratung vor Ort besteht auch die Möglichkeit, Beratungen in Videosprechstunden durchzuführen. Das bietet sich vor allem für Patienten und Patientinnen an, die eine weite Anreise haben. Da die Eingriffe in der Regel nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, bieten die Fachärzte ihren Patienten und Patientinnen das Modell der Finanzierung ihrer Eingriffe an.

Damit möchte JJPS Berlin auch Interessenten erreichen, die unter normalen Umständen nicht die Möglichkeit hätten, einen Eingriff in ihrer Praxis durchführen zu lassen.

Ihr wollt einen Termin bei uns? Sehr gerne! Mit unseren extra-langen Öffnungszeiten von 10:00 bis 21:00 Uhr und zusätzlich Samstag von 10:00 bis 18:00 bieten wir allen Berufstätigen, Workaholics und Familienhelden/Innen mehr Flexibilität und Freiheit in der Planung.

Kontakt

JJPS Berlin

Dr. Julian Kricheldorff

Münzstrasse 5

10178 Berlin

+49 (0) 30 – 65015765

hello@jjps.berlin

https://www.jjps.berlin/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.