J&J Dentaltechnik GmbH ist neues „TOP Sozial“ zertifiziertes Unternehmen

Tübingen. Kusterdingen. Die „TOP Sozial Charta“ erweitert ihr Engagement um einen neuen Unternehmenspartner.

Bei J&J Dentaltechnik GmbH aus Kusterdingen werden seit langem soziale Werte und Projekte großgeschrieben und unterstützt. Nun wurde das Dentallabor mit dem „TOP Sozial“ Zertifikat ausgezeichnet. Vor diesem Hintergrund wird derzeit die soziale Strategie erweitert und Prozesse weiterentwickelt. Der Dienstleister für Zahnärzte der Region möchte so auch andere Unternehmen dazu motivieren, auf gesellschaftlicher und sozialer Ebene aktiv zu sein.

Die TOP Sozial Charta ist mit den Mitgliedern stets aktiv- „Nicht nur drüber reden, sondern machen“ gemäß dem Zitat von Erich Kästner. Die Charta trägt nicht nur zur Transparenz beim sozialen Engagement der Firmen und ihrer Sozialstrategien bei, sondern bewirkt auch, dass die gemeinnützigen Projekte und Organisationen sichtbarer werden. Die Charta wächst und weitere Mitglieder mit dem Gütesiegel für soziales Engagement freuen sich über die durchweg positive Resonanz.

Im Rahmen der Zertifizierung wurden bei J&J Dentaltechnik durch den TOP Sozial APROS Seniorberater Holger Ehnes der Ist-Zustand, sowie aktuelle und geplante Aktivitäten analysiert und auf ihre Nachhaltigkeit geprüft. Auf dieser Basis wird derzeit ein Weiterentwicklungskonzept aufgestellt und die Projekte und der Fortschritt jährlich zur Re-Zertifizierung beurteilt.

Die Mitgliedsfirmen und Organisationen verfolgen gemeinsam das Ziel ökonomische, ökologische und soziale Aspekte in einer werteorientierten Unternehmensführung zu vereinen. Die Werte Fairness und Chancengleichheit, Verantwortung für Produkte, Mitarbeiter, Dienstleistungen und die eingesetzten Ressourcen werden in den Unternehmen großgeschrieben und die Charta Ausrichtung verfolgt.

Mitgesellschafter und Co-Geschäftsführer Jörg Heider, war sofort begeistert vom Konzept der „TOP Sozial“ Charta. Das Zahntechnik-Dienstleistungsunternehmen gehört zu den technisch führenden Zahnlaboren in der Region Tübingen, Reutlingen und Umgebung. Stolz betont sein Geschäftsführungskollege Jörg Prillinger, dass sie eine Reihe von gemeinnützigen Organisationen und Vereinen in der Region unterstützen. „Durch die „TOP Sozial“ Charta wurde bei uns das Bewußtsein geschaffen, worauf es bei unseren Werten und unserem sozialen Engagement ankommt.“, so Prillinger. So wurden beispielsweise diverse Sportvereine, Organisationen wie Clown im Dienst, die Aktion Teddybären für Rettungswägen oder das Reutlinger Spendenparlament e.V. unterstützt.

Initiator der „TOP Sozial“ Charta ist die APROS Consulting & Services GmbH. Das Reutlinger Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen wurde bereits für sein bemerkenswertes soziales Engagement und die Corporate Social Responsibility (CSR) Strategie als „beispielhaftes Unternehmen“ im Lea Mittelstandspreis und dem familiyNET 4.0 Award des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Die von der „TOP Sozial“ Charta zertifizierten Unternehmen haben jeweils einen Sozialpartner an ihrer Seite oder bauen im Rahmen des Projektes eine solche Kooperation auf. Die gemeinnützigen Organisationen und Sozialpartner werden dann auf der Homepage der „TOP Sozial“ Charta präsentiert.

Die neu zertifizierte J&J Dentaltechnik schreitet auch im Bereich ehrenamtlicher Weiterbildung mit großen Schritten voran – Als Teil ihrer gemeinnützigen Arbeit wurden erst kürzlich wieder Zahnmedizin-Studenten der Universität Tübingen trainiert und auch Zahnärzte der Region werden regelmäßig fortgebildet.

Die Charta und das etablierte Zertifikat „TOP Sozial“ als eingetragene Marke expandiert, steht auf Wachstumskurs und das Charta Team fördert die sozialen Prozesse, die Weiterentwicklung der Corporate Social Responsibility (CSR) Strategien und das soziale Engagement bei J&J Dentaltechnik GmbH. Wir dürfen gespannt sein.

Weitere Informationen:

www.TOP-Sozial-Charta.de

www.jundj-dentaltechnik.com

