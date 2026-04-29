Jimmy bringt M9 Pro in Europa auf den Markt: Weltweit 1. modularer RO-Wasseraufbereiter für die Arbeitsplatte

Premium-Heim-Wassererlebnis neu definiert

Ein bahnbrechendes Heimwassersystem, das Reinigung, Erhitzung, Eisbereitung und Sprudelwasser in einer hochwertigen modularen Plattform vereint.

Da europäische Verbraucher zunehmend Wert auf gesündere Lebensweisen, nachhaltige Entscheidungen und hochwertige Wohnumgebungen legen, verändern sich auch die Erwartungen an traditionelle Wasseraufbereiter rasant. Als Antwort auf diesen Wandel stellt Jimmy seine Flaggschifflösung vor – die modulare Wasserstation M9 Pro, einen RO-Wasseraufbereiter der nächsten Generation für die Arbeitsplatte, der alltägliches Wasser in ein vollständig personalisiertes Premium-Erlebnis verwandelt.

Im Kern adressiert der Jimmy M9 Pro eine Reihe typischer Herausforderungen bei der Trinkwasserversorgung im Haushalt und beantwortet eine einfache, aber wirkungsvolle Frage: Wie lässt sich die Nutzung von Wasser im Alltag verbessern? Dazu gehören Probleme wie das wöchentliche Schleppen von Flaschenwasser aus dem Supermarkt – zeitaufwendig und umweltschädlich, wobei langfristiger Kunststoffgebrauch potenzielle Gesundheitsrisiken birgt; begrenzter Platz in der Küche, wo Geräte wie Wassersprudler, Wasserkocher und Eisbereiter die Arbeitsfläche überladen und für Unordnung sorgen; sowie Eis aus dem Kühlschrank, das langsam produziert wird, Gerüche annimmt und anfällig für Bakterienwachstum ist. Die Lösung liegt darin, den Wasseraufbereiter vom Einzelfunktionsgerät zu einem umfassenden System für das Wassermanagement im Haushalt weiterzuentwickeln.

Angetrieben vom branchenweit ersten AquaLink-Modulsystem definiert der M9 Pro eine neue Kategorie im globalen Markt für Wasseraufbereiter. Diese nahtlose modulare Architektur ermöglicht es den Nutzern, die Funktionen über die reine Filtration hinaus zu erweitern und eine vollständig integrierte Wasserstation für Zuhause zu schaffen, die mit hochwertigen Hospitality-Erlebnissen vergleichbar ist. Es ist der erste modulare RO-Wasseraufbereiter für die Arbeitsplatte, der Reinigung, präzises Erhitzen, Eisbereitung und Sprudelwasser in einer einzigen Plattform vereint.

Das Herzstück der Leistung bildet ein fortschrittliches 7-stufiges Filtersystem mit Remineralisierung, das eine außergewöhnliche Wasserreinheit gewährleistet und gleichzeitig essenzielle Mineralien für einen verbesserten Geschmack zurückführt. Zertifiziert nach FDA- und NSF-Standards erfüllt der M9 Pro höchste internationale Anforderungen und ist damit eine vertrauenswürdige Premiumlösung für europäische Haushalte.

Das System bietet zudem höchsten Komfort: Es verfügt über eine sofortige Erwärmung in nur 3 Sekunden mit sieben präzisen Temperatureinstellungen, UV-C-Sterilisation sowie intelligentes TDS-Echtzeit-Monitoring. In Kombination mit dem installationsfreien Design und einem großen Wassertank bietet der M9 Pro eine flexible und elegante Lösung für moderne Küchen und anspruchsvolle Wohnräume.

Durch die Integration mit AquaLink-fähigen Modulen erweitert der M9 Pro seine Funktionalität erheblich und schafft ein immersives Heim-Wasserbar-Erlebnis. Der Matrix I9 Eisbereiter und Crusher bietet eine umfassende Lösung für Eis und Kühlung mit kristallklaren Eiswürfeln und feinem Crushed Ice, vollständig hergestellt aus RO-gefiltertem Wasser. Die automatische, berührungslose Eisabgabe verbessert die Hygiene, während das leicht zu reinigende Design und die integrierte Kühlwasserfunktion für eine erstklassige Benutzerfreundlichkeit sorgen.

Ergänzt wird das System durch den Matrix S9 Sprudelwasserbereiter, der frisches Sprudelwasser im idealen Temperaturbereich von 10-15 °C liefert. Mit einem umweltfreundlichen CO-System und hoher Effizienz können Nutzer gesunde, individuell anpassbare Sprudelgetränke herstellen. Tragbare BPA-freie Flaschen unterstützen zusätzlich Komfort und Nachhaltigkeit im Alltag.

Gemeinsam machen diese modularen Komponenten den M9 Pro zu einer vollwertigen Premium-Wasserbar für Zuhause, die gereinigtes Wasser, heißes Wasser, Eis und Sprudelgetränke nahtlos kombiniert. Diese Innovation markiert einen bedeutenden Wandel in der Wasseraufbereiterbranche – weg von Einzelfunktionsgeräten hin zu integrierten Lifestyle-Systemen.

Entwickelt für anspruchsvolle Verbraucher – darunter Puristen aus Italien und Deutschland, Liebhaber von Sprudelwasser und designorientierte Haushalte – verkörpert der M9 Pro Jimmys Vision von ästhetischer Nachhaltigkeit, indem er moderne Technologie, minimalistisches Design und Umweltbewusstsein in einem Premiumprodukt vereint.

Verfügbarkeit und Preis

Die modulare Wasserstation Jimmy M9 Pro wird ab dem 28. April 2026 in den wichtigsten europäischen Märkten erhältlich sein, mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399 EUR. Modulare Zubehörteile, darunter der Matrix I9 Eisbereiter und Eiscrusher sowie der Matrix S9 Kalt-Sprudelwasserbereiter, werden separat verkauft, mit Preisen ab 199 EUR. Der entsprechende offizielle Kauf-Link lautet: https://jimmy.eu/collections/countertop-water-purifier/products/matrix-m9-pro-countertop-reverse-osmosis-water-purifier

Kunden können das komplette Set auch direkt auf Amazon erwerben: https://www.amazon.de/dp/B0GXWJMBN1?m=A1UUYGTGLOQBB0. Dort sind ebenfalls exklusive Einführungsangebote sowie Bundle-Pakete für das komplette Home-Water-Bar-System für begrenzte Zeit verfügbar. Zur Markteinführung gibt es einen zeitlich begrenzten Rabatt von 13 %, wodurch sich der Preis auf 548 EUR reduziert. Bitte verwenden Sie den Rabattcode JIMMYSFIVE, der bis zum 31. Mai 2026 gültig ist.

Mit der Einführung des M9 Pro präsentiert Jimmy nicht nur einen neuen RO-Wasseraufbereiter für die Arbeitsplatte – das Unternehmen definiert die Zukunft der Wassernutzung im Haushalt neu. Durch die Einführung der modularen Kategorie setzt Jimmy einen neuen Maßstab für Premium-Lebensqualität, bei dem Wasser nicht mehr nur notwendig, sondern ein Erlebnis ist.

Über JIMMY:

JIMMY ist eine technologiegetriebene Haushaltsgerätemarke, die sich auf intelligente Reinigungslösungen spezialisiert hat. Unterstützt von KingClean Electric Co., Ltd. nutzt das Unternehmen starke Forschungs- und Entwicklungskompetenzen sowie Fertigungskapazitäten, um intelligente Produkte zu liefern, die auf die Bedürfnisse von Verbrauchern weltweit zugeschnitten sind – geleitet von der Philosophie „Technologie schafft Lebensqualität.“ Heute ist JIMMY in über 50 Ländern tätig und verbessert das Leben von Millionen von Haushalten weltweit.

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