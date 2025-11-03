JIKOAII wird Innovator des Jahres 2025

Janine Kunze und Steve Müller mischen den Markt für Nahrungsergänzung auf

Der größte Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft kürt Unternehmen aller Größen und Branchen, die in ihrem Bereich zukunftsweisend sind. Im Segment „Innovator des Jahres“ wurde jetzt das Startup JIKOAII, das im Bereich der Kollagen-, Vitamin, -Amino- und Antioxidans-Produkte neue Maßstäbe setzt, ausgezeichnet.

Gründer von JIKOAII sind die bekannte Schauspielerin, Moderatorin, Autorin und dreifache Mutter Janine Kunze und der Unternehmer Steve Müller, einem von Profi- und Leistungssport geprägten Maschinenbauingenieur. Ihre unterschiedlichen Kompetenzen und Hintergründe haben sie zusammengebracht, um gemeinsam mit Ärzten und Gesundheitsexperten hochwertige Supplements für Frauengesundheit, Longevity und Sport auf den Markt zu bringen.

Gestiegene Anforderungen an Qualität und Wirksamkeit

Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung von JIKOAII als Impulsgeber für Fortschritt und Innovation im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, speziell bei hochfermentierten Formulierungen sowie bei geprüfter Reinheit und Bioverfügbarkeit, die durch unabhängige Labore und vollständige Chargenrückverfolgbarkeit gewährleistet werden.

JIKOAII überzeugte die Wirtschaftsjury mit einem ganzheitlichen Ansatz, der wissenschaftliche Forschung, nachhaltige Produktion und effektive Wirkstoffkombinationen vereint. Das Unternehmen hat es geschafft, innovative Produkte auf den Markt zu bringen, die nicht nur den gestiegenen Anforderungen an Qualität und Wirksamkeit entsprechen, sondern auch den wachsenden Bedürfnissen gesundheitsbewusster Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht werden.

Auszeichnung in Berlin

Die Jury würdigt mit ihrer Auszeichnung JIKOAIIs mustergültigen Gründermut sowie die strategische Führung mit klarer Ausrichtung auf Forschung und Entwicklung sowie auf Nachhaltig durch kurze Lieferketten Made in Germany und recycelbare Verpackungen.

JIKOAII wird auf einem feierlichen Festakt am 14. November in Berlin vor rund 400 Unternehmern ausgezeichnet. Noch bis zu diesem Tag steht das Unternehmen zudem als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen Publikumswahl.

Der Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschen Wirtschaft. Innovative Produkte, Verfahren und Standorte quer durch alle Branchen, alle Betriebsgrößen und alle Innovationsformen stehen alljährlich zu Wahl.

