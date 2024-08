JFK: Der geplante Staatsstreich und die verborgenen Akte

In „JFK – Grace & Truth“ enthüllt Martinu den von langer Hand geplanten Coup gegen Kennedy. Die erschütternden Details führen den Leser in die Tiefen politischer Intrigen.

Die Ermordung des 35. US-Präsidenten John F. Kennedy ist kein Mysterium mehr, da der Autor und Ökonom Dr. Dipl. Kfm. Roman F. Martinu in seinem investigativen Buch:

JFK „GRACE & TRUTH“ „TERRIBLE SHOWERS OF TRUTH“

jedes Detail enthüllt hat. Dieses Buch wurde meisterhaft nach jahrelanger Recherche und Untersuchung verfasst und ist nicht nur eine gute Lektüre, sondern auch ein Zeugnis der Wahrheit, die auf der ganzen Welt geschieht. Indem es den von langer Hand geplanten Staatsstreich von „THE MILK IN CORPUS CHRISTI“ aufdeckt, ist dieses Buch eine Ode an die Wahrheit, die Präsident John Fitzgerald Kennedy gewidmet ist.

Die Ermordung fand am 22. November 1963 statt und mehr als 60 Jahre sind, vergangen. Das Buch bleibt jedoch in der modernen Welt, in der jeder die Wahrheit erfahren sollte, immer noch relevant.

Das Buch JFK „GRACE & TRUTH“ „TERRIBLE SHOWERS OF TRUTH“ bietet viele unwiderlegbare Fakten, die nicht voneinander zu unterscheiden sind und zur Wurzel des Vorfalls führen. Obwohl es viele Verschwörungen hinter der Ermordung des US-Präsidenten gibt, haben die Medien die wahre Geschichte nie enthüllt. Laut diesem Buch begann der geheime Plan bereits einen Tag zuvor, am 21. November 1963, in Fort Worth, einem Ort, der nur 30 Meilen von Dallas entfernt ist. Es war eine informelle Reise für JFK, da er von der Führung der Republikanischen Partei eingeladen wurde und nicht wie stets behauptet eine Wahlkampftour! Er reiste zu dieser Zeit allein zusammen mit seiner Frau, First Lady Jacklyn Bouvier Kennedy.

Vizepräsident Lyndon B. Johnson war bereits ab dem 20. November dort. Es war eine geheime Mission, die ohne JFKs Wissen oder gar Zustimmung stattfand. Lyndon B. Johnson schloss sich für die Mission dem ehemaligen CIA-Chef Allen Walsh Dulles und Verteidigungsminister McNamara an. Es gibt viele unwiderlegbare Fakten, die die Analyse von Dr. Dipl. Kfm. Roman F. Martinu stützen. Die erste echte fotografische Perspektive des 4. Stocks des Schulbuchlagers in der Elm Street in Dallas zeigt, dass es nie eine Schusslinie gab, die zur Limousine des Präsidenten hätte führen können. Zu diesem Zeitpunkt waren Lee Harvey Oswald und Jack Ruby bereit, ihre Rolle als Statisten zu übernehmen, und führten erfolgreich ein Ablenkungsmanöver durch. Die wichtigste Regel bei Attentaten ist, den Attentäter zu töten. Laut dem Autor war der gesamte konspirative Täterkreis an der Ausführung der Tat beteiligt.

Eine interessante Tatsache ist, dass J. F. Kennedy in einem nicht gepanzerten Plagiat der Präsidentenlimousine fuhr, die jedoch keine kugelsichere Plexiglasabdeckung haben sollte. Die gepanzerte Rückenlehne der echten Präsidentenlimousine hätte den Mord so wie er durchgeführt und geplant wurde, vereitelt. Sogar die Medien waren in den Vorfall verwickelt, da die Live-Fernsehübertragung der WFAA-Dallas von der Landung des Präsidenten auf Dallas Love Field nichts weiter als eine gefälschte Videoaufnahme war, die zwei Tage zuvor vom Flughafen Fort Worth aufgenommen wurde. Auch Lindon B. Johnsons Anwesenheit bei der Begrüßung von JFK war vorgetäuscht. Es gab keine Präsidentenkolonne, wie in vielen Artikeln erwähnt. Es gab nur den Secret Service und zwei Polizeiautos in der Elm Street die hinter der Präsidentenlimousine fuhren.

Am 22. November war J.F. Kennedy allein in einer offenen Limousine mit Jackie und Gouverneur Conally, als das Attentat stattfand. Es handelt sich um einen tödlichen Schuss mit Zielfernrohr des Attentäter-Scharfschützen, der aus dem 5. Stock des Kaufhauses in der Elm Street schoss und auch unerkannt entkommen konnte, ohne von den Hochsicherheitsparametern entdeckt zu werden. Das Gebäude war der erste Wolkenkratzer in Dallas, bekannt als „Praetorian Tower“, der 2013 abgerissen wurde.

Das Buch JFK „GRACE & TRUTH“ „TERRIBLE SHOWERS OF TRUTH“ enthüllt auch die Tatsache, dass die Bürger Amerikas verzögert über die Ermordung des Präsidenten informiert wurden. Eine historische Radioaufzeichnung von CBS deckte auch den Betrug und die Täuschung auf, die sich um die Vereidigung von Lyndon B. Johnson als Nachfolger von JFK drehten, der der 36. Präsident der USA wurde. Die Zeremonie fand auf dem Love Field Airport in Dallas direkt neben einem Flugzeug statt, während Lyndon B. Johnson direkt danach nach Washington flog.

Dr. Dipl. Kfm. Roman F. Martinu lieferte in seinem Buch klare Beweise, die die „Generalprobe“ des gefälschten Fotos von LBJs Vereidigungszeremonie an Bord der Air Force One enthüllten. Der „Warren-Bericht“ lieferte Namen von 27 Zeugen, darunter den des Fotografen zu diesem Zeitpunkt. Es dauerte nicht nur Tage, sondern Wochen, bis die Ermordung von JFK stattfand. Der Autor hat viel Zeit und Geld investiert, um diese Beweise durch schriftliche, videografische und fotografische Dokumente zu finden. Das Buch enthüllt auch, dass es nicht nur um J.F. Kennedy ging, sondern dass es den Tätern gelang, alle Stützpunkte und Wahlhelfer auszuschalten, darunter auch JFKs Bruder Robert (Bobby) Kennedy und Dr. Martin Luther King. Es war ein Racheakt an den Farbigen; eine zweifache Aktion, die die Existenz von Hispanics, Schwarzen und anderen Farbigen erniedrigt.

Das Buch JFK „GRACE & TRUTH“ „TERRIBLE SHOWERS OF TRUTH“ zeigt auch, wie alle Akte des Hochverrats miteinander zusammenhängen. Obwohl JFK nichts mit dem Vorfall vom 11. September zu tun hatte, sah er ihn kommen und sagte: „Terror is not a new weapon!“ Nach all den Bemühungen und der Aufdeckung des Verrats kann leider keiner der Täter von JFK mehr zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt werden. Die Ermittlungen gehen jedoch weiter, da das Buch auch die Verschwörungen im Zusammenhang mit den Angriffen auf das Pentagon, den Vorfällen vom 11. September, der Existenz von Al-Qaida und Osama Bin Laden, der „Operation Geronimo“ und vielen anderen schockierenden Vorfällen aufzeigt.

https://vimeo.com/user207093750/the-truth-about-9-11-chapter-two

Dr. Dipl. Kfm. Roman F. Martinu ist ein Bürger aus Wien, Österreich, der Doktor der Wirtschaftswissenschaften ist, über einen Master-Abschluss in Psychologie verfügt. sowie als Finanzfachwirt und Immobilienökonom tätig ist.

Mit seinem fundierten Wissen auf diesem Gebiet hat der Autor an vielen faszinierenden globalen Themen gearbeitet.

Zuvor veröffentlichte der Autor 2017 „BUCK WARS“ „Our Currency but your Problem“.

Leser finden das neueste Buch JFK „GRACE & TRUTH“ „TERRIBLE SHOWERS OF TRUTH“ als e-Book oder Softcover unter https://publishde.bookmundo.com/rfm.

JFK-TATORT-CRIME-DALLAS! from Roman Martinu on Vimeo.

Buch-Info:

LINK to book_sample_pdf download: https://my.mail.de/dl/a4c90f3c2d01030ecac80857cba8bcd5

Besuchen Sie http://www.contentus-consulting.eu, um mehr über seine Beratungsdienste zu erfahren.

Contentus Sales & Consulting LTD

GF Dr Dipl Kfm Roman F Martinu

Friedrichstr. 191

D-10117 Berlin

Web: www.contentus-consulting.eu

Pressekontaktdaten:

Dr Dipl Kfm Roman F Martinu

Ullsteinstr. 159

D-12105 Berlin

Whatsapp: +49 176 607 25 773

Email: rfm_reader-feedback@mail.de

Bildrechte: Contentus S&C LTD

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.

Originalinhalt von Dr. Dipl. Kfm. Roman F. Martinu, veröffentlicht unter dem Titel “ RF Martinu enthüllt vollständig die Hintergünde der Ermordung John F Kennedy mit investigativen Buch JFK „, übermittelt durch Prnews24.com