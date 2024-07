Jetzt wird“s bunt: Neue wetterfeste Kult-Stühle von Keter

Designobjekte für innen und außen in Pantone Trendfarben

Warme Apricot- und Erdtöne zählen 2024 zu den angesagtesten Farben, wenn es um Wohnraumgestaltung geht. Denn in einer Welt, die sich immer schneller dreht, wirken diese beruhigend und kommen dem Wunsch vieler Menschen nach naturnahem Wohnen und Harmonie, aber auch Eskapismus nach. Folgerichtig hat das Pantone Color Institute heuer einen Pfirsichton zur Farbe des Jahres gewählt.

Keter ( www.keter.com) greift als einer der weltweit führenden Hersteller von Lifestyle-Kunststoffprodukten für Haus und Garten den aktuellen Farbtrend auf und präsentiert viele seiner kultigen Outdoor-Schalenstühle jetzt auch in den Pantone-Trendfarben Zederngrün, Senfgelb und Terra Orange – denn leuchtendes Orange und kräftiges Gelb vermitteln Zuversicht und fördern ein Gefühl von Leichtigkeit und Individualität.

Erhältlich in den neuen Farben sind die Keter Stuhl-Serien ELISA und JULIE, der Barhocker LUCCA und der NOA Schalenstuhl im Vintagelook. Das beliebte Modell, bei dessen Entwicklung das zeitlose 50er-Jahre Design der Kultmodelle von Eames und Knoll Pate stand, ist damit ab 2025 in insgesamt neun verschiedenen Farben erhältlich. Damit fügen sich die NOA Stühle in so gut wie jeden Wohnbereich harmonisch ein und sind innen wie außen echte Hingucker.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gartenstühle aus Materialien für die Ewigkeit

Zeitlos ist aber nicht nur ihr Design: die Keter NOA Schalenstühle zeichnen sich auch durch eine unerwartete Robustheit aus. Die ikonische Kombination aus geschwungener Kunststoff-Sitzschale und Metalluntergestell im Industriedesign mutet filigran an, ist aber ausgesprochen strapazierfähig und aus wetterfesten Materialien gefertigt. Kein Verblassen, kein Rosten, kein Pflegeaufwand – und damit perfekt für Terrasse und Garten.

Ideal für kleine Außenbereiche sind die stapelbaren ELISA Gartenstühle – kombiniert mit dem zerlegbaren DANTE Tisch, dessen Beine einfach abgenommen werden können, sind sie DIE Lösung für Zonen mit limitiertem Platzangebot. Auch erhältlich im Set bestehend aus Tisch und vier Stühlen.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stefan Eha, Sales Director DACH Outdoor bei Keter Germany, über die Farbfindung bei Keter:

„Wenn wir neue Farben in unsere Kollektionen aufnehmen, orientieren wir uns an den Vorschlägen von renommierten Farbinstituten wie Pantone Color Institute oder der Akademie NCS Colour. Diese haben ja die Aufgabe, die aktuelle Stimmungslage der Menschen in Farben umzusetzen, in denen man sich folgerichtig besonders wohl fühlt. Und genau das ist ja auch unser Anspruch: Beim Gestalten immer den Menschen im Sinn haben, für die wir das Produkt entwickeln. Und jeden noch so kleinen Raum wollen wir mit unserem Design zu etwas Besonderem machen. Ich denke, mit unserer neuen Farbpalette ist uns das erneut gelungen“.

Keter ist seit 70 Jahren branchenführend in der Herstellung von Produkten aus Kunstharzstoffen und ebenso lange inspiriert die Marke die Menschen mit innovativen und hochwertigen Produkten, mit denen sie in ihrem Haus und Garten ein außergewöhnliches Ambiente schaffen können. Wir konzentrieren uns darauf, Produkte zu kreieren, die stilvoll, praktisch und langlebig sind, und über Funktionen verfügen, die Menschen helfen, Momente gemeinsam zu genießen.

Kontakt

KETER GERMANY GMBH

Cathrin Ferus

Steingrubenweg 11

91639 Wolframs-Eschenbach

01792164845



https://www.keter.com/ge_de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.