Jetzt vormerken: Akeneo Unlock 2021 steht in den Startlöchern

Der kostenlose Branchen-Summit für PIM- und PXM-Innovatoren findet dieses Jahr digital statt

Düsseldorf, 10. März 2021_ Ab sofort können sich Interessierte für die ” Akeneo Unlock 2021” von Akeneo, dem weltweit führenden Anbieter von Product-Experience-Management-Lösungen (PXM) für Händler und Marken, anmelden. Das kostenfreie, virtuelle Branchen-Event findet in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal statt und zeigt erfolgreiche Unternehmenstransformationen und -strategien von B2B- und B2C-Marken sowie Händlern in dem sich rasant wandelnden Commerce-Sektor.

Über die On-Demand-Plattform der Akeneo Unlock 2021 können Produkt-, Marketing- und Katalogmanager sowie E-Commerce-Entscheidungsträger und IT-Experten vom 6. bis zum 30. April 2021 die neuesten PIM- und PXM-Branchentrends sowie Best Practices abrufen. Teilnehmer erfahren hier aus erster Hand von Unternehmen wie Staples Canada, JD Group und Zadig & Voltaire, wie diese neue Märkte und Kanäle erschlossen, ihre Strategien bedingt durch COVID-19 angepasst und ihre Ziele in Bezug auf die digitale Transformation oder fortgeschrittene PXM-Strategien erreicht haben.

“CX ist tot, es lebe PX”

Die Podiumsdiskussion “Customer Experience ist tot, es lebe Product Experience” wird von Akeneo-CEO Fred de Gombert moderiert. Weitere Teilnehmer sind Top-Player aus dem Handel, die Schlüsselsektoren wie Technologie (BigCommerce), digitale Beratung (Vaimo), Cross-Border-Geschäft (Translations.com) und Syndication (ProductsUp) bedienen. Diskutiert wird unter anderem darüber, wie die Customer Experience in der Post-Corona-Welt aussehen könnte und wie Marken, die proaktive, produktfokussierte Strategien umsetzen möchten, ihre Kunden inspirieren und Umsätze steigern können.

Teilnehmer der Unlock 2021 erhalten außerdem einen ersten exklusiven Blick auf die neuesten Produktversionen von Akeneo, einschließlich neuer Features, Konnektoren, Add-ons und Plattformerweiterungen sowie neuer Produktangebote. Akeneo-Mitarbeiter leiten die Sessions und unterstützen sowohl bestehende als auch neue Akeneo-Nutzer dabei, das Akeneo-PIM gewinnbringend für die eigene Produktivitätssteigerung und ihr Unternehmenswachstum einzusetzen.

Unlock 2021 PXM Champions Awards

Ein zusätzlicher Programmpunkt ist die Bekanntgabe der Gewinner der “Unlock 2021 PXM Champions Awards”. Hier werden Akeneo-Kunden ausgezeichnet, die Besonderes in Sachen PXM geleistet haben und so neue Wachstumsstrategien für sich erschließen konnten. Zudem findet auf dem Unlock 2021 ein neuer Hackathon statt, der am 26. April 2021 beginnt und die talentiertesten und kreativsten Entwickler und technischen Experten zusammenbringt, um ihre Skills zu verbessern und voneinander zu lernen.

Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses Ticket unter https://unlock.akeneo.com/ und erhalten Sie Zugang zur On-Demand-Plattform der Akeneo Unlock 2021.

Über Akeneo

Akeneo ist ein weltweit führender Lösungsanbieter im Bereich Product Experience Management (PXM) und Product Information Management (PIM), der Hersteller und Händler unterstützt, eine einheitliche und konsistente Customer Experience über alle Touchpoints hinweg zu bieten – ob E-Commerce, Mobile, Print oder am POS.

Mit Akeneos Open Source PIM und Data-Intelligence-Lösungen werden Produktdaten zentral harmonisiert, übersetzt und können intuitiv und flexibel von den eigenen Mitarbeitern oder externen Zulieferern bearbeitet und genutzt werden.

Mehr als 200 Mitarbeiter und über 100 Partner weltweit unterstützen Kunden bei ihrem Multichannel-Marketing sowie bei der Verbesserung ihrer Customer Experience, um ihre Time-to-Market zu reduzieren. Zu den über 300 Kunden des 2013 gegründeten Unternehmens gehören namhafte Marken wie Fossil, Frankfurt Airport, Kneipp, Lamy, Liqui Moly, Mann+Hummel und Mytheresa.

Akeneo hat weltweit Standorte in Frankreich, Deutschland, USA, Großbritannien, Polen und Australien.

Weitere Informationen unter: www.akeneo.com/de oder hello@akeneo.com

