Jetzt schon an den Frühling denken – Spring Escapes im Angsana Corfu Resort & Spa

Das Luxusresort auf Korfu kuratiert spannende Experiences & Workshops für das Frühjahr 2023

München/Corfu 16. November 2022 – Das exklusive Angsana Corfu Resort & Spa legt als eine der führenden Luxusdestinationen Korfus nun seine neuen Wellness-und Travel-Experience Formate vor.

Während in Deutschland noch Winter und Dunkelheit die Tage gestalten, machen frühlingshafte Temperaturen über 20 Grad die grüne Insel Griechenlands schon früh im Jahr zur perfekten Winter Escape Destination. Hier, im Osten der Insel, blickt das exklusive Angsana Corfu Resort & Spa von sonnenverwöhnten Felsterrassen auf das türkisfarbene Wasser der malerischen Bucht von Benitses. Umgeben von mediterranen Gärten und Olivenhainen schmiegen sich die 159 modernen Zimmer und Suiten sowie die 37 exquisiten Luxusvillen im Stil der lokalen Architektur elegant in die Hügel.

Wie keine andere der griechischen Inseln erobert Korfu mit seinem italienischen Flair und wunderschönen Stränden die Herzen der Menschen. Das Angsana Corfu Resort & Spa ist der beste Ausgangspunkt, um diese bezaubernde Insel mit allen Sinnen zu erleben und den nordeuropäischen Winter abzukürzen. Für die ersten Monate des Jahres 2023 hat das Angsana Corfu Resort & Spa jetzt neue Erlebnisformate kuratiert.

Beauty Workshop: Eigene Maske- und Peeling-Produkte mit den Spa-Therapeuten des Angsana Corfu kreieren

Auf einem Naturspaziergang sammeln die Gäste Blumen, Früchte und Kräuter, die in einem Workshop mit den preisgekrönten Spa-Therapeuten des Angsana Corfu Resort & Spa zu einem persönlichen, mediterranen Körperpeeling und Gesichtsmaske verarbeitet werden. Die Gäste lernen, die selbst gesammelten Zutaten zu den für Angsana typischen ätherischen Ölen zu mischen, aufzugießen und herzustellen. Ein unvergessliches Erlebnis für die Sinne, nach dem die Gäste ihre eigenen Produkte mit nach Hause nehmen können.

Kumquat: Verkostungs-Workshops und Führungen durch die Lazaris Distillery

Hier genießt man von der korfiotischen Kultur inspirierte Cocktails, verkostet Kumquat und andere griechische Köstlichkeiten, die vom lokalen Experten Konstantinos Lazaris präsentiert werden. Eine Werksbesichtigung in der eleganten Lazaris-Kumquat-Fabrik, die nur wenige Minuten vom Resort entfernt liegt, weiht die Gäste in die Geheimnisse der Herstellung verschiedener Lazaris-Süßigkeiten und destillierten Getränke ein. Das ultimative Team-Building Event oder privates Gruppenerlebnis – Hoch lebe der korfiotische Kumquat!

Weinverkostung

Griechische Weine haben in den vergangenen Jahren auf der Weltbühne renommierte Preise gewonnen. Auch die Ionischen Inseln treten als Weinproduzenten erfolgreich in Erscheinung, was der Besuch eines preisgekrönten bukolischen Weingutes mit aristokratischen Wurzeln im fruchtbaren Zentraltal von Korfu beweist. Auch einige private Weingüter bieten Besichtigungen und Verkostungen an. Den Tag beschließen die Gäste mit einem besonderen Winzerfestmahl, das vom Chefkoch des Angsana Corfu zubereitet wird und zu dem einige der ausgezeichneten und lokalen Rebsorten gereicht werden. Auch für Gruppen und Incentives ist dieses Formt besonders geeignet.

Klangheilung – ein Gruppenworkshop mit lokalem Spezialisten

Ein Gruppenworkshop zur Klangheilung, der vom örtlichen Heiler und Experten für Klangtherapie mit seinen magischen tibetischen Klangschalen und Gongs geleitet wird. Es ist bekannt, dass Klangtherapie Stress und Ängste abbauen kann, da die Klänge tief in die Körperzellen eindringen und in einer einzigen Sitzung einen tiefen Entspannungszustand herbeiführen. Es werden Gruppen- und persönliche Klangtherapie-Workshops und Heilerfahrungen angeboten.

Insel der Oliven

Vom Norden bis zum Süden, vom Osten bis zum Westen gibt es auf Korfu über drei Millionen Olivenbäume. Das Angsana Corfu hat mit einigen der besten Erzeuger der Insel eine Reihe von einzigartigen Erlebnissen rund um die uralte und traditionsreiche Frucht kreiert. Ob privat, für eine Reisegruppe oder ein Team – eine Verkostung, Museumstour, eine saisonale Olivenernte, ein Gourmet-Picknick oder ein luxuriöses Festmahl inmitten der Olivenhaine erfüllt alle Wünsche.

Auf dem Rücken Pferde

Überall auf der Insel gibt es Reitmöglichkeiten, sei es für Gruppenausritte am Strand, in den Bergen für Anfänger oder auch für sehr erfahrene Reiter. Für diejenigen, die am Thema Persönlichkeitsentwicklung interessiert sind, kann eine Begegnung mit Korfus berühmten skyrianischen Ponies eine beeindruckende Erfahrung sein. Durch praktische und unterhaltsame Übungen, angeleitet durch einen zertifizierten Ausbilder, lernen die Teilnehmer die Bedeutung von nonverbaler Kommunikation und Gruppendynamik kennen – sei es in einer einzelnen Sitzung oder während eines ganzen Wochenendkurses.

Kulturelle Besichtigungen & Wanderungen

Korfu bietet das ganze Jahr über eine Vielzahl an öffentlichen Musikevents und Veranstaltungen. Auch private Führungen durch das Museum für Asiatische Kunst, die Städtische Kunstgalerie, das Archäologische Museum, den Mon Repos Palast und die Gärten, den Achilleion Palast, die Alte Festung und andere versteckte Juwelen, die nicht unbedingt in den Reiseführern stehen, aber von kultureller Bedeutung sind, werden vom Angsana Corfu Team gerne organisiert. Auch Korfu-Stadt (Weltkulturerbe der UNESCO) zu Fuß durch die endlosen gepflasterten venezianischen Gassen zu entdecken ist ein Erlebnis, ob in einer privat organisierten, kulturellen oder gastronomischen Stadtführung!

Versteckte Wanderwege und E-Bike-Touren

Auf Korfu gibt es unzählige markierte Wanderwege durch die üppige Natur der Insel. Zusammen mit einheimischen Wildnisexperten machen ich die Teilnehmer auf eine zauberhafte Wanderung zu Fuß oder mit dem E-Bike und entdecken die Flora, Fauna, Höhlen und Klöster der Insel! In der näheren Umgebung gibt es Wasserfälle, alte Steindörfer, Schlösser und Wassermühlen zu entdecken. Ein abenteuerlicher Tagesausfug, der mit einem Mittag- oder Abendessen in einer traditionellen Taverne kombiniert werden kann.

Malerei-Workshops

Bei einem kreativen „Mandala“-Malworkshop machen sich die Gäste auf eine farbenfrohe Reise der Selbsterkundung, Freude und Kreativität – ohne dass Vorkenntnisse im Malen benötigt werden. Auch für erfahrene Maler, die ihre Aquarelltechnik verbessern, die Kunst der Blattvergoldung erlernen oder einfach nur mit Staffelei und Pinseln zu den berühmtesten Orten Korfus geführt werden möchten, arrangiert das Angsana Corfu unvergessliche Trips.

Töpfern wie die alten Griechen

Unser einheimischer Töpfer liebt es, den Gästen vor Ort zu helfen, schöne und zugleich praktische Kunstwerke zu schaffen, indem er Techniken wie Pressen und Wickeln sowie andere kreative Handarbeitstechniken zeigt und anwendet. Die fertigen Stücke werden in der nahe gelegenen Werkstatt gebrannt und getrocknet (ca. 2 Wochen), bevor sie sorgfältig verpackt an den Teilnehmer nach Hause geschickt werden. Kombiniert werden kann dieser Kurs mit einer Führung durch das Archäologische Museum von Korfu.

Mit dem aktuellen Frühlingsangebot „Blissful Escape“, das bis zum 31. Dezember 2022 buchbar ist, können sich Gäste des Angsana Corfu Resort & Spa auf Sonderpreise von bis zu 20% auf alle Zimmer, Suiten und Villen freuen.

https://www.angsana.com/greece/corfu/offers/blissful-escape

Über Angsana Corfu Resort & Spa

Mit einem 360-Grad-Blick auf das türkisfarbene Wasser der malerischen Bucht von Benitses ist

das Angsana Corfu ein mediterraner Rückzugsort für Reisende inmitten einer Anlage, die von

üppigem Grün, bergigen Landschaften, mediterranen Gärten und Olivenhainen umgeben ist. Das Resort liegt in unmittelbarer Nähe des historischen Achilleion-Palastes, der einst die berühmte Kaiserin Sisi von Österreich beherbergte, der exotischen Inseln Paxi und Antipaxi und nur elf

Kilometer von der Altstadt von Korfu entfernt, die mit ihrer historischen Festung zum UNESCOWeltkulturerbe zählt.

Kontakt

KPRN network GmbH

Anna Koppe

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

08928702300

koppe.anna@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: @ Stavros Habakis